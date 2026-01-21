США захопили сьомий танкер у Карибському морі, пов'язаний з Венесуелою

$43.180.08
50.320.20
ukenru
20:12 • 6198 перегляди
У Давосі відбулися "конструктивні" переговори представників США та рф щодо завершення війни в Україні
19:42 • 12157 перегляди
Європейські лідери у Давосі виступили єдиним фронтом проти амбіцій Трампа щодо Гренландії
18:44 • 14576 перегляди
Зеленський розкритикував роботу Повітряних сил після атаки БпЛА на Київщину
20 січня, 15:45 • 25856 перегляди
Від збільшення оборонних бюджетів та зведення бетонних укріплень до конфіскації надувних човнів: як Європа готується до можливої війни з росією
Ексклюзив
20 січня, 13:37 • 22182 перегляди
Урожай, фронт і настрій населення: що формує курс гривні у 2026 році та яким він буде
20 січня, 13:28 • 34383 перегляди
Рік Трампа: тріумфи, провали, хаос та "швидкі угоди", що розбилися об реальність
20 січня, 11:08 • 22532 перегляди
Поки що я на місці: Зеленський заявив, що наразі не збирається на форум у Давосі
20 січня, 11:00 • 28028 перегляди
МАГАТЕ: сьогодні на тлі атаки рф постраждали українські електропідстанції, життєво важливі для ядерної безпеки
20 січня, 09:39 • 25463 перегляди
рф змінила тактику при атаці на енергетику: Зеленський доручив повідомити США й інших партнерів і очікує звіт уряду про терміни відновлення
Ексклюзив
20 січня, 09:21 • 25528 перегляди
Правоохоронці не проводили обшуки у міського голови Дніпра Філатова
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−16°
1м/с
84%
755мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Маск запитав підписників, чи варто йому купувати Ryanair, на тлі суперечки з гендиректором20 січня, 14:32 • 16075 перегляди
Jerry Heil заявила, що її намагаються усунути з Нацвідбору на Євробачення-2026Photo20 січня, 14:39 • 17398 перегляди
Netflix змінює пропозицію злиття Warner Bros. на тлі тиску Paramount20 січня, 16:21 • 10120 перегляди
На фоні скандалу зі старшим сином Девід Бекхем заговорив про помилки дітей20 січня, 17:16 • 7486 перегляди
День народження Федеріко Фелліні: топ-3 фільми режисера, які варто переглянути19:12 • 10465 перегляди
Публікації
День народження Федеріко Фелліні: топ-3 фільми режисера, які варто переглянути19:12 • 10495 перегляди
Від збільшення оборонних бюджетів та зведення бетонних укріплень до конфіскації надувних човнів: як Європа готується до можливої війни з росією 20 січня, 15:45 • 25855 перегляди
Рік Трампа: тріумфи, провали, хаос та "швидкі угоди", що розбилися об реальність20 січня, 13:28 • 34383 перегляди
Врятувати Odrex? МОЗ майже два тижні не ухвалює рішення за результатами перевірки скандальної клініки20 січня, 10:57 • 35189 перегляди
Кіборги вистояли, не встояв бетон: Україна вшановує захисників Донецького аеропортуPhotoVideo20 січня, 07:20 • 47248 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Емманюель Макрон
Віталій Кличко
Денис Шмигаль
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Ґренландія
Давос
Європа
Реклама
УНН Lite
Що відбувається у шлюбі Міли Куніс та Ештона Кутчера: інсайдер говорять про напругу у стосунках17:49 • 5858 перегляди
На фоні скандалу зі старшим сином Девід Бекхем заговорив про помилки дітей20 січня, 17:16 • 7540 перегляди
Netflix змінює пропозицію злиття Warner Bros. на тлі тиску Paramount20 січня, 16:21 • 10148 перегляди
Jerry Heil заявила, що її намагаються усунути з Нацвідбору на Євробачення-2026Photo20 січня, 14:39 • 17425 перегляди
Маск запитав підписників, чи варто йому купувати Ryanair, на тлі суперечки з гендиректором20 січня, 14:32 • 16101 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Дипломатка
Золото

США захопили сьомий танкер у Карибському морі, пов'язаний з Венесуелою

Київ • УНН

 • 58 перегляди

Війська США затримали моторне судно Sagitta у Карибському басейні, що стало сьомим таким випадком за останні тижні. Затримання відбулося на підтримку Міністерства внутрішньої безпеки, "без інцидентів".

США захопили сьомий танкер у Карибському морі, пов'язаний з Венесуелою

Війська Сполучених Штатів Америки захопили ще один танкер у Карибському басейні. Про це повідомило Південне командування США у соцмережі Х, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що вранці збройні сили США, "на підтримку Міністерства внутрішньої безпеки, без інцидентів затримали моторне судно Sagitta".

Затримання ще одного танкера, який діяв всупереч встановленому президентом Трампом карантину для суден, що знаходяться під санкціями, у Карибському басейні, демонструє нашу рішучість забезпечити, щоб єдиною нафтою, що залишає Венесуелу, була нафта, яка вивозиться належним чином та законно

- йдеться у повідомленні.

Вказується, що "оскільки об'єднані сили діють у Західній півкулі, ми підтверджуємо, що безпека американського народу є першочерговою, демонструючи нашу відданість безпеці та стабільності".

Додамо, що це вже сьоме судно, затримане за останні тижні, яке могло перевозити венесуельську нафту, або вже перевозило її.

Нагадаємо

15 січня спецназ Сполучених Штатів Америки затримав ще один танкер, пов'язаний з Венесуелою.

"Тіньовий флот" шукає захисту у росії після захоплення танкерів США - Bloomberg14.01.26, 09:10 • 5265 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаНовини Світу
Санкції
Міністерство національної безпеки США
Венесуела
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки