США захопили сьомий танкер у Карибському морі, пов'язаний з Венесуелою

Війська Сполучених Штатів Америки захопили ще один танкер у Карибському басейні. Про це повідомило Південне командування США у соцмережі Х, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що вранці збройні сили США, "на підтримку Міністерства внутрішньої безпеки, без інцидентів затримали моторне судно Sagitta".

Затримання ще одного танкера, який діяв всупереч встановленому президентом Трампом карантину для суден, що знаходяться під санкціями, у Карибському басейні, демонструє нашу рішучість забезпечити, щоб єдиною нафтою, що залишає Венесуелу, була нафта, яка вивозиться належним чином та законно - йдеться у повідомленні.

Вказується, що "оскільки об'єднані сили діють у Західній півкулі, ми підтверджуємо, що безпека американського народу є першочерговою, демонструючи нашу відданість безпеці та стабільності".

Додамо, що це вже сьоме судно, затримане за останні тижні, яке могло перевозити венесуельську нафту, або вже перевозило її.

Нагадаємо

15 січня спецназ Сполучених Штатів Америки затримав ще один танкер, пов'язаний з Венесуелою.

