ЦАХАЛ оголосив про ліквідацію керівника розвідки "Хезболли"
Київ • УНН
Армія оборони Ізраїлю знищила керівника розвідувального управління "Хезболли" Хусейна Макледа під час нічного удару в понеділок. Маклед відповідав за формування розвідувальної картини та підготовку оцінок щодо дій ізраїльських військ.
Армія оборони Ізраїлю заявила про ліквідацію керівника розвідувального управління "Хезболли" Хусейна Макледа під час нічного удару в понеділок. Про це повідомляє УНН із посиланням на заяву ЦАХАЛ.
За даними ізраїльських військових, Маклед протягом останніх років обіймав низку посад у розвідувальному підрозділі угруповання та був призначений керівником після ліквідації попередника Хусейна Хазіми під час операції "Північні стріли". Тоді ж, як стверджує ЦАХАЛ, вбили голову виконавчої ради "Хезболли" Хашема Сафієддіна.
У ЦАХАЛ зазначили, що на своїй посаді Маклед відповідав за формування "розвідувальної картини" з використанням різних інструментів збору даних, а також за підготовку оцінок щодо дій ізраїльських військ і держави Ізраїль. Там також заявили, що він співпрацював із керівним складом угруповання, який планував та просував атаки проти Ізраїлю та його громадян.
Ізраїльська армія назвала розвідувальне управління "Хезболли" ключовим органом угруповання, відповідальним за ведення розвідувальної діяльності проти Ізраїлю та централізацію стратегічних можливостей зі збору інформації.
Окремо в заяві йдеться, що "Хезболла" обрала приєднатися до іранського терористичного режиму та зіткнеться з наслідками атак проти Ізраїлю. У ЦАХАЛ додали, що продовжать дії проти угруповання з метою недопущення загроз для держави.
