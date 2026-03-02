$43.100.11
Ексклюзив
16:02 • 6860 перегляди
Як допомогти домашнім улюбленцям при стресі - поради ветеринара
Ексклюзив
15:45 • 8652 перегляди
Світ на межі Третьої світової: яку роль у війні на Близькому сході відіграє Україна
15:00 • 9146 перегляди
15:00 • 9146 перегляди
Україна посилює консульську підтримку громадян на Близькому Сході, інформації про загиблих чи постраждалих немає - МЗС
14:18 • 11545 перегляди
14:18 • 11545 перегляди
Україна обговорює з ЄС питання змін у законодавство щодо можливості конфіскації нафти з танкерів "тіньового флоту" рф
14:03 • 13836 перегляди
14:03 • 13836 перегляди
Звернення є, будемо реагувати - Зеленський про евакуацію українців з Близького Сходу
13:36 • 11289 перегляди
13:36 • 11289 перегляди
В Україні розпочалися поточні ремонти доріг - дорожники уточнили, як йде ліквідація ямковості і чому не масово
Ексклюзив
13:33 • 12642 перегляди
Ціни на нафту ростуть через війну у Ірані - що буде з пальним для українців
Ексклюзив
12:02 • 14924 перегляди
"Я шокований тим, як Захід будує ППО" - експерт пояснив, як Україна може допомогти партнерам закрити небо на Близькому Сході
Ексклюзив
11:19 • 27051 перегляди
Інвестори перебувають в постійному напруженні: нардеп розповіла про проблеми з інвестиційним кліматом в Україні
2 березня, 11:00 • 16423 перегляди
2 березня, 11:00 • 16423 перегляди
Зустріч Україна-США-рф планувалася в Абу-Дабі 5-6 березня, поки що не можемо підтвердити, що вона буде саме там - Зеленський
ЦАХАЛ оголосив про ліквідацію керівника розвідки "Хезболли"

Київ • УНН

 • 58 перегляди

Армія оборони Ізраїлю знищила керівника розвідувального управління "Хезболли" Хусейна Макледа під час нічного удару в понеділок. Маклед відповідав за формування розвідувальної картини та підготовку оцінок щодо дій ізраїльських військ.

ЦАХАЛ оголосив про ліквідацію керівника розвідки "Хезболли"

Армія оборони Ізраїлю заявила про ліквідацію керівника розвідувального управління "Хезболли" Хусейна Макледа під час нічного удару в понеділок. Про це повідомляє УНН із посиланням на заяву ЦАХАЛ.

За даними ізраїльських військових, Маклед протягом останніх років обіймав низку посад у розвідувальному підрозділі угруповання та був призначений керівником після ліквідації попередника Хусейна Хазіми під час операції "Північні стріли". Тоді ж, як стверджує ЦАХАЛ, вбили голову виконавчої ради "Хезболли" Хашема Сафієддіна.

У ЦАХАЛ зазначили, що на своїй посаді Маклед відповідав за формування "розвідувальної картини" з використанням різних інструментів збору даних, а також за підготовку оцінок щодо дій ізраїльських військ і держави Ізраїль. Там також заявили, що він співпрацював із керівним складом угруповання, який планував та просував атаки проти Ізраїлю та його громадян.

Ізраїльська армія назвала розвідувальне управління "Хезболли" ключовим органом угруповання, відповідальним за ведення розвідувальної діяльності проти Ізраїлю та централізацію стратегічних можливостей зі збору інформації.

Окремо в заяві йдеться, що "Хезболла" обрала приєднатися до іранського терористичного режиму та зіткнеться з наслідками атак проти Ізраїлю. У ЦАХАЛ додали, що продовжать дії проти угруповання з метою недопущення загроз для держави.

Нагадаємо

Ліквідація аятоли Алі Хаменеї спровокувала найглибшу кризу престолонаслідування в історії Ірану.

Олександра Василенко

Світ
Сутички
Алі Хаменеї
Ізраїль
Армія оборони Ізраїлю
Іран