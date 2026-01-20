Китаю разрешили построить в Лондоне крупнейшее посольство в Европе

$43.180.08
50.320.20
ukenru
18:44 • 662 просмотра
Зеленский раскритиковал работу Воздушных сил после атаки БПЛА на Киевскую область
15:45 • 12961 просмотра
От увеличения оборонных бюджетов и возведения бетонных укреплений до конфискации надувных лодок: как Европа готовится к возможной войне с россией
Эксклюзив
13:37 • 15036 просмотра
Урожай, фронт и настроение населения: что формирует курс гривны в 2026 году и каким он будет
13:28 • 25713 просмотра
Год Трампа: триумфы, провалы, хаос и «быстрые сделки», разбившиеся о реальность
20 января, 11:08 • 19457 просмотра
Пока я на месте: Зеленский заявил, что в настоящее время не собирается на форум в Давосе
20 января, 11:00 • 26514 просмотра
МАГАТЭ: сегодня на фоне атаки рф пострадали украинские электроподстанции, жизненно важные для ядерной безопасности
20 января, 09:39 • 24165 просмотра
рф изменила тактику при атаке на энергетику: Зеленский поручил сообщить США и другим партнерам и ожидает отчет правительства о сроках восстановления
Эксклюзив
20 января, 09:21 • 24265 просмотра
Правоохранители не проводили обыски у городского головы Днепра Филатова
20 января, 08:19 • 21595 просмотра
рф атаковала Украину "Цирконом", обезврежено 27 из 34 ракет и 315 из 339 дронов
20 января, 07:41 • 18026 просмотра
Белый дом пока не запланировал встречу Трампа с Зеленским в Давосе - Politico
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−16°
1м/с
84%
755мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Блогер Владимир Петров уволен из Национального военного мемориального кладбища20 января, 10:30 • 15370 просмотра
Спасти Odrex? Минздрав почти две недели не принимает решение по результатам проверки скандальной клиники20 января, 10:57 • 27646 просмотра
Тина Кароль извинилась перед украинцами после волны обсуждений песни о свете и теплеPhotoVideo13:02 • 6228 просмотра
Маск спросил подписчиков, стоит ли ему покупать Ryanair, на фоне спора с гендиректором14:32 • 9408 просмотра
Jerry Heil заявила, что ее пытаются отстранить от Нацотбора на Евровидение-2026Photo14:39 • 10810 просмотра
публикации
От увеличения оборонных бюджетов и возведения бетонных укреплений до конфискации надувных лодок: как Европа готовится к возможной войне с россией15:45 • 12978 просмотра
Год Трампа: триумфы, провалы, хаос и «быстрые сделки», разбившиеся о реальность13:28 • 25723 просмотра
Спасти Odrex? Минздрав почти две недели не принимает решение по результатам проверки скандальной клиники20 января, 10:57 • 27860 просмотра
Киборги выстояли, не выстоял бетон: Украина чтит защитников Донецкого аэропортаPhotoVideo20 января, 07:20 • 42788 просмотра
Трамп открывает второй фронт в Европе: ситуация вокруг Гренландии обостряется19 января, 14:58 • 73799 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Музыкант
Эмманюэль Макрон
Урсула фон дер Ляйен
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Гренландия
Давос
Европа
Реклама
УНН Lite
Что происходит в браке Милы Кунис и Эштона Кутчера: инсайдеры говорят о напряжении в отношениях17:49 • 1462 просмотра
На фоне скандала со старшим сыном Дэвид Бекхэм заговорил об ошибках детей17:16 • 2816 просмотра
Netflix меняет предложение о слиянии Warner Bros. на фоне давления Paramount16:21 • 3128 просмотра
Jerry Heil заявила, что ее пытаются отстранить от Нацотбора на Евровидение-2026Photo14:39 • 10959 просмотра
Маск спросил подписчиков, стоит ли ему покупать Ryanair, на фоне спора с гендиректором14:32 • 9688 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Дипломатка
Старлинк

Китаю разрешили построить в Лондоне крупнейшее посольство в Европе

Киев • УНН

 • 68 просмотра

Правительство Великобритании одобрило строительство Китаем крупнейшего посольства в Европе в Лондоне, несмотря на опасения по поводу шпионажа. Это решение принято в надежде на улучшение отношений с Пекином.

Китаю разрешили построить в Лондоне крупнейшее посольство в Европе

Правительство Великобритании во вторник одобрило строительство Китаем крупнейшего посольства в Европе в Лондоне, надеясь улучшить отношения с Пекином, несмотря на предостережения британских и американских политиков относительно возможного использования здания для шпионажа. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Планы Китая по строительству нового посольства на месте двухвекового исторического здания Royal Mint Court недалеко от Тауэра в Лондоне блокировались три года из-за сопротивления местных жителей, законодателей и сторонников демократии из Гонконга.

Решение было объявлено перед ожидаемым визитом премьер-министра Кира Стармера в Китай в этом месяце — первым визитом британского лидера с 2018 года. Некоторые британские и китайские чиновники отметили, что поездка зависит от одобрения посольства.

Несмотря на опасения по поводу безопасности, британские спецслужбы, участвовавшие в процессе утверждения, заявили, что любую угрозу можно уменьшить.

Китай создавал и продолжает создавать угрозы для нашей национальной безопасности

- сказал министр безопасности Дан Джарвис парламенту.

В то же время после детальной оценки рисков от нового посольства ему было гарантировано, что "национальная безопасность Великобритании защищена".

Однако процесс согласования длился семь лет и может еще не завершиться. Местные жители заявили о намерении оспорить решение в суде, утверждая, что оно будет незаконным, если британские чиновники частным образом гарантировали Китаю одобрение проекта до завершения планировочной процедуры.

Правительство взяло под контроль решения по планированию в прошлом году, а в феврале этого года были проведены слушания по целесообразности строительства. Оппозиционная Консервативная партия назвала решение "позорным актом трусости" от правительства, "полностью лишенного характера".

Брюссель готовит запрет на доступ китайским поставщикам к критической инфраструктуре ЕС - FT17.01.26, 15:04 • 5258 просмотров

Посольство Китая в Лондоне кратко отметило, что приняло к сведению решение правительства. Британские спецслужбы предупреждали, что большое посольство Китая будет означать больше шпионов в стране, однако китайская сторона отвергла эти обвинения.

В течение последних лет Великобритания переходила от позиции "крупнейшего сторонника Китая в Европе" к "одному из самых жестких критиков", а сейчас пытается снова наладить отношения. Стармер заявил в прошлом месяце, что более тесные деловые связи отвечают национальным интересам.

Площадь нового посольства составит около 55 тысяч квадратных метров (600 тысяч квадратных футов), почти в десять раз больше нынешнего посольства Китая в центре Лондона и значительно больше, чем посольство Китая в США.

Royal Mint Court был местом расположения Королевского монетного двора с начала XIX века до 1967 года.

Вице-премьер Китая заявил в Давосе, что мир не может вернуться к "законам джунглей"20.01.26, 18:32 • 1860 просмотров

Ольга Розгон

ПолитикаНовости Мира
Недвижимость
Дипломатка
Кир Стармер
Reuters
Гонконг
Великобритания
Китай
Соединённые Штаты
Лондон