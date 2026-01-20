Китаю разрешили построить в Лондоне крупнейшее посольство в Европе

Правительство Великобритании во вторник одобрило строительство Китаем крупнейшего посольства в Европе в Лондоне, надеясь улучшить отношения с Пекином, несмотря на предостережения британских и американских политиков относительно возможного использования здания для шпионажа. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Планы Китая по строительству нового посольства на месте двухвекового исторического здания Royal Mint Court недалеко от Тауэра в Лондоне блокировались три года из-за сопротивления местных жителей, законодателей и сторонников демократии из Гонконга.

Решение было объявлено перед ожидаемым визитом премьер-министра Кира Стармера в Китай в этом месяце — первым визитом британского лидера с 2018 года. Некоторые британские и китайские чиновники отметили, что поездка зависит от одобрения посольства.

Несмотря на опасения по поводу безопасности, британские спецслужбы, участвовавшие в процессе утверждения, заявили, что любую угрозу можно уменьшить.

Китай создавал и продолжает создавать угрозы для нашей национальной безопасности - сказал министр безопасности Дан Джарвис парламенту.

В то же время после детальной оценки рисков от нового посольства ему было гарантировано, что "национальная безопасность Великобритании защищена".

Однако процесс согласования длился семь лет и может еще не завершиться. Местные жители заявили о намерении оспорить решение в суде, утверждая, что оно будет незаконным, если британские чиновники частным образом гарантировали Китаю одобрение проекта до завершения планировочной процедуры.

Правительство взяло под контроль решения по планированию в прошлом году, а в феврале этого года были проведены слушания по целесообразности строительства. Оппозиционная Консервативная партия назвала решение "позорным актом трусости" от правительства, "полностью лишенного характера".

Посольство Китая в Лондоне кратко отметило, что приняло к сведению решение правительства. Британские спецслужбы предупреждали, что большое посольство Китая будет означать больше шпионов в стране, однако китайская сторона отвергла эти обвинения.

В течение последних лет Великобритания переходила от позиции "крупнейшего сторонника Китая в Европе" к "одному из самых жестких критиков", а сейчас пытается снова наладить отношения. Стармер заявил в прошлом месяце, что более тесные деловые связи отвечают национальным интересам.

Площадь нового посольства составит около 55 тысяч квадратных метров (600 тысяч квадратных футов), почти в десять раз больше нынешнего посольства Китая в центре Лондона и значительно больше, чем посольство Китая в США.

Royal Mint Court был местом расположения Королевского монетного двора с начала XIX века до 1967 года.

