Китаю надали дозвіл на будівництво в Лондоні найбільшого посольства у Європі

Уряд Великої Британії у вівторок схвалив будівництво Китаєм найбільшого посольства в Європі в Лондоні, сподіваючись поліпшити відносини з Пекіном, незважаючи на застереження британських і американських політиків щодо можливого використання будівлі для шпигунства. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Плани Китаю зведення нового посольства на місці дворічної історичної будівлі Royal Mint Court неподалік Тауера у Лондоні блокувалися три роки через опір місцевих жителів, законодавців і прихильників демократії з Гонконгу.

Рішення було оголошено перед очікуваним візитом прем’єр-міністра Кіра Стармера до Китаю цього місяця — першим візитом британського лідера з 2018 року. Деякі британські та китайські посадовці зазначили, що поїздка залежить від схвалення посольства.

Попри побоювання щодо безпеки, британські спецслужби, які брали участь у процесі затвердження, заявили, що будь-яку загрозу можна зменшити.

Китай створював і продовжує створювати загрози для нашої національної безпеки - сказав міністр безпеки Дан Джарвіс парламенту.

Водночас після детальної оцінки ризиків від нового посольства йому було гарантовано, що "національна безпека Великої Британії захищена".

Однак процес узгодження тривав сім років і може ще не завершитися. Місцеві жителі заявили про намір оскаржити рішення в суді, стверджуючи, що воно буде незаконним, якщо британські посадовці приватно гарантували Китаю схвалення проекту до завершення планувальної процедури.

Уряд взяв під контроль рішення щодо планування минулого року, а у лютому цього року було проведено слухання щодо доцільності будівництва. Опозиційна Консервативна партія назвала рішення "ганебним актом боягузтва" від уряду "повністю позбавленого характеру".

Посольство Китаю в Лондоні коротко зазначило, що взяло до відома рішення уряду. Британські спецслужби попереджали, що велике посольство Китаю означатиме більше шпигунів у країні, проте китайська сторона відкинула ці закиди.

Протягом останніх років Велика Британія переходила від позиції "найбільшого прихильника Китаю в Європі" до "одного з найжорсткіших критиків", а зараз намагається знову налагодити відносини. Стармер заявив минулого місяця, що тісніші ділові зв’язки відповідають національним інтересам.

Площа нового посольства складатиме близько 55 тисяч квадратних метрів (600 тисяч квадратних футів), майже в десять разів більше за нинішнє посольство Китаю в центрі Лондона і значно більше, ніж посольство Китаю у США.

Royal Mint Court був місцем розташування Королівського монетного двору з початку XIX століття до 1967 року.

