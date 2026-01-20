Віце-прем'єр Китаю заявив у Давосі, що світ не може повернутися до "законів джунглів"

$43.180.08
15:45 • 4858 перегляди
Від збільшення оборонних бюджетів та зведення бетонних укріплень до конфіскації надувних човнів: як Європа готується до можливої війни з росією
Ексклюзив
13:37 • 9440 перегляди
Урожай, фронт і настрій населення: що формує курс гривні у 2026 році та яким він буде
13:28 • 18035 перегляди
Рік Трампа: тріумфи, провали, хаос та "швидкі угоди", що розбилися об реальність
11:08 • 15028 перегляди
Поки що я на місці: Зеленський заявив, що наразі не збирається на форум у Давосі
11:00 • 22951 перегляди
МАГАТЕ: сьогодні на тлі атаки рф постраждали українські електропідстанції, життєво важливі для ядерної безпеки
20 січня, 09:39 • 22515 перегляди
рф змінила тактику при атаці на енергетику: Зеленський доручив повідомити США й інших партнерів і очікує звіт уряду про терміни відновлення
Ексклюзив
20 січня, 09:21 • 22736 перегляди
Правоохоронці не проводили обшуки у міського голови Дніпра Філатова
20 січня, 08:19 • 21153 перегляди
рф атакувала Україну "Цирконом", знешкоджено 27 з 34 ракет і 315 з 339 дронів
20 січня, 07:41 • 17704 перегляди
Білий дім поки не запланував зустріч Трампа із Зеленським у Давосі - Politico
19 січня, 18:36 • 37446 перегляди
Сили оборони України уразили склад БпЛА на Луганщині та нафтові об'єкти на території рф - Генштаб
Трамп злив текстові повідомлення від Макрона та Рютте20 січня, 07:19 • 4350 перегляди
Кіборги вистояли, не встояв бетон: Україна вшановує захисників Донецького аеропортуPhotoVideo20 січня, 07:20 • 38378 перегляди
Блогер Володимир Петров звільнений з Національного військового меморіального кладовища20 січня, 10:30 • 11722 перегляди
Врятувати Odrex? МОЗ майже два тижні не ухвалює рішення за результатами перевірки скандальної клініки10:57 • 22050 перегляди
Jerry Heil заявила, що її намагаються усунути з Нацвідбору на Євробачення-2026Photo14:39 • 3766 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Андрій Сибіга
Музикант
Кирило Буданов
Україна
Сполучені Штати Америки
Ґренландія
Німеччина
Данія
Netflix змінює пропозицію злиття Warner Bros. на тлі тиску Paramount16:21 • 330 перегляди
Jerry Heil заявила, що її намагаються усунути з Нацвідбору на Євробачення-2026Photo14:39 • 3808 перегляди
Маск запитав підписників, чи варто йому купувати Ryanair, на тлі суперечки з гендиректором14:32 • 3398 перегляди
"Мамина копія": Інна Мірошниченко щемливо привітала сина з днем народженняPhoto19 січня, 14:12 • 34749 перегляди
У мережі висміяли нову пісню Тіни Кароль у TikTok про "світло", "тепло" і "добро"Photo19 січня, 08:40 • 50468 перегляди
Starlink

Віце-прем'єр Китаю заявив у Давосі, що світ не може повернутися до "законів джунглів"

Київ • УНН

 • 140 перегляди

Віце-прем'єр Китаю Хе Ліфен у Давосі заявив, що світ не повинен повертатися до "законів джунглів". Це відбувається на тлі активізації зусиль Вашингтона щодо Гренландії.

Віце-прем'єр Китаю заявив у Давосі, що світ не може повернутися до "законів джунглів"

Віцепрем’єр-міністр Китаю Хе Ліфен у вівторок попередив, що світ не повинен повертатися до "законів джунглів", виступаючи на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, на тлі того, як Вашингтон активізує свої зусилля щодо захоплення Гренландії, пише УНН з посиланням на AFP.

Деталі

"Кілька обраних країн не повинні мати привілеїв, заснованих на власних інтересах, і світ не може повернутися до закону джунглів, де сильні полюють на слабших", – сказав Хе, не називаючи жодної країни.

Як зазначає CNN, Хе також заявив, що нещодавня тенденція глобальних митних та торговельних війн "завдала серйозних потрясінь світовій економіці",

Він закликав до актів солідарності на тлі зростання глобальної напруженості.

"Митні та торговельні війни не мають переможців", – сказав він, додавши, що вони "фрагментують світову економіку та порушують глобальний розподіл ресурсів".

Хе також високо оцінив роль, яку щорічна зустріч може відігравати в міжнародних відносинах, сказавши: "Мудрість Давосу полягає в діалозі, а майбутнє світу залежить від співпраці".

"Давайте підтримувати бачення спільноти зі спільним майбутнім для людства, розвивати дух діалогу, зміцнювати відкритість та співпрацю", – закликав він.

Фон дер Ляєн "завуальовано" розкритикувала політику Трампа, але визнала його роль у просуванні мирного процесу20.01.26, 17:24 • 1568 переглядiв

Юлія Шрамко

Новини Світу
Санкції
Ґренландія
Вашингтон
Хе Ліфенг