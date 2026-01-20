Віце-прем'єр Китаю заявив у Давосі, що світ не може повернутися до "законів джунглів"

Віцепрем’єр-міністр Китаю Хе Ліфен у вівторок попередив, що світ не повинен повертатися до "законів джунглів", виступаючи на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, на тлі того, як Вашингтон активізує свої зусилля щодо захоплення Гренландії, пише УНН з посиланням на AFP.

Деталі

"Кілька обраних країн не повинні мати привілеїв, заснованих на власних інтересах, і світ не може повернутися до закону джунглів, де сильні полюють на слабших", – сказав Хе, не називаючи жодної країни.

Як зазначає CNN, Хе також заявив, що нещодавня тенденція глобальних митних та торговельних війн "завдала серйозних потрясінь світовій економіці",

Він закликав до актів солідарності на тлі зростання глобальної напруженості.

"Митні та торговельні війни не мають переможців", – сказав він, додавши, що вони "фрагментують світову економіку та порушують глобальний розподіл ресурсів".

Хе також високо оцінив роль, яку щорічна зустріч може відігравати в міжнародних відносинах, сказавши: "Мудрість Давосу полягає в діалозі, а майбутнє світу залежить від співпраці".

"Давайте підтримувати бачення спільноти зі спільним майбутнім для людства, розвивати дух діалогу, зміцнювати відкритість та співпрацю", – закликав він.

