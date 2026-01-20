Вице-премьер Китая заявил в Давосе, что мир не может вернуться к "законам джунглей"

Вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн во вторник предупредил, что мир не должен возвращаться к "законам джунглей", выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, на фоне того, как Вашингтон активизирует свои усилия по захвату Гренландии, пишет УНН со ссылкой на AFP.

"Несколько избранных стран не должны иметь привилегий, основанных на собственных интересах, и мир не может вернуться к закону джунглей, где сильные охотятся на слабых", – сказал Хэ, не называя ни одной страны.

Как отмечает CNN, Хэ также заявил, что недавняя тенденция глобальных таможенных и торговых войн "нанесла серьезные потрясения мировой экономике"

Он призвал к актам солидарности на фоне роста глобальной напряженности.

"Таможенные и торговые войны не имеют победителей", – сказал он, добавив, что они "фрагментируют мировую экономику и нарушают глобальное распределение ресурсов".

Хэ также высоко оценил роль, которую ежегодная встреча может играть в международных отношениях, сказав: "Мудрость Давоса заключается в диалоге, а будущее мира зависит от сотрудничества".

"Давайте поддерживать видение сообщества с общим будущим для человечества, развивать дух диалога, укреплять открытость и сотрудничество", – призвал он.

