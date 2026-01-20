Вице-премьер Китая заявил в Давосе, что мир не может вернуться к "законам джунглей"

$43.180.08
15:45 • 6680 просмотра
От увеличения оборонных бюджетов и возведения бетонных укреплений до конфискации надувных лодок: как Европа готовится к возможной войне с россией
Эксклюзив
13:37 • 10621 просмотра
Урожай, фронт и настроение населения: что формирует курс гривны в 2026 году и каким он будет
13:28 • 19377 просмотра
Год Трампа: триумфы, провалы, хаос и «быстрые сделки», разбившиеся о реальность
11:08 • 15822 просмотра
Пока я на месте: Зеленский заявил, что в настоящее время не собирается на форум в Давосе
20 января, 11:00 • 23628 просмотра
МАГАТЭ: сегодня на фоне атаки рф пострадали украинские электроподстанции, жизненно важные для ядерной безопасности
20 января, 09:39 • 22838 просмотра
рф изменила тактику при атаке на энергетику: Зеленский поручил сообщить США и другим партнерам и ожидает отчет правительства о сроках восстановления
Эксклюзив
20 января, 09:21 • 23013 просмотра
Правоохранители не проводили обыски у городского головы Днепра Филатова
20 января, 08:19 • 21241 просмотра
рф атаковала Украину "Цирконом", обезврежено 27 из 34 ракет и 315 из 339 дронов
20 января, 07:41 • 17753 просмотра
Белый дом пока не запланировал встречу Трампа с Зеленским в Давосе - Politico
19 января, 18:36 • 37562 просмотра
Силы обороны Украины поразили склад БПЛА в Луганской области и нефтяные объекты на территории РФ - Генштаб
Трамп слил текстовые сообщения от Макрона и Рютте20 января, 07:19 • 4964 просмотра
Киборги выстояли, не выстоял бетон: Украина чтит защитников Донецкого аэропортаPhotoVideo20 января, 07:20 • 39420 просмотра
Блогер Владимир Петров уволен из Национального военного мемориального кладбища20 января, 10:30 • 12371 просмотра
Спасти Odrex? Минздрав почти две недели не принимает решение по результатам проверки скандальной клиники20 января, 10:57 • 23046 просмотра
Jerry Heil заявила, что ее пытаются отстранить от Нацотбора на Евровидение-2026Photo14:39 • 4782 просмотра
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Андрей Сибига
Музыкант
Кирилл Буданов
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Гренландия
Германия
Дания
Netflix меняет предложение о слиянии Warner Bros. на фоне давления Paramount16:21 • 716 просмотра
Jerry Heil заявила, что ее пытаются отстранить от Нацотбора на Евровидение-2026Photo14:39 • 4836 просмотра
Маск спросил подписчиков, стоит ли ему покупать Ryanair, на фоне спора с гендиректором14:32 • 3800 просмотра
"Мамина копия": Инна Мирошниченко трогательно поздравила сына с днем рожденияPhoto19 января, 14:12 • 34944 просмотра
В сети высмеяли новую песню Тины Кароль в TikTok о "свете", "тепле" и "добре"Photo19 января, 08:40 • 50687 просмотра
Техника
Отопление
Социальная сеть
Дипломатка
Старлинк

Вице-премьер Китая заявил в Давосе, что мир не может вернуться к "законам джунглей"

Киев • УНН

 • 672 просмотра

Вице-премьер Китая Хэ Лифэн в Давосе заявил, что мир не должен возвращаться к "законам джунглей". Это происходит на фоне активизации усилий Вашингтона по Гренландии.

Вице-премьер Китая заявил в Давосе, что мир не может вернуться к "законам джунглей"

Вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн во вторник предупредил, что мир не должен возвращаться к "законам джунглей", выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, на фоне того, как Вашингтон активизирует свои усилия по захвату Гренландии, пишет УНН со ссылкой на AFP.

Детали

"Несколько избранных стран не должны иметь привилегий, основанных на собственных интересах, и мир не может вернуться к закону джунглей, где сильные охотятся на слабых", – сказал Хэ, не называя ни одной страны.

Как отмечает CNN, Хэ также заявил, что недавняя тенденция глобальных таможенных и торговых войн "нанесла серьезные потрясения мировой экономике"

Он призвал к актам солидарности на фоне роста глобальной напряженности.

"Таможенные и торговые войны не имеют победителей", – сказал он, добавив, что они "фрагментируют мировую экономику и нарушают глобальное распределение ресурсов".

Хэ также высоко оценил роль, которую ежегодная встреча может играть в международных отношениях, сказав: "Мудрость Давоса заключается в диалоге, а будущее мира зависит от сотрудничества".

"Давайте поддерживать видение сообщества с общим будущим для человечества, развивать дух диалога, укреплять открытость и сотрудничество", – призвал он.

Фон дер Ляйен "завуалированно" раскритиковала политику Трампа, но признала его роль в продвижении мирного процесса20.01.26, 17:24 • 1856 просмотров

Юлия Шрамко

Новости Мира
Санкции
Гренландия
Вашингтон
Хэ Лифенг