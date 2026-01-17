$43.180.08
Буданов, Умєров та Арахамія прибули до США: що у порядку денному
17 січня, 00:18 • 18827 перегляди
МАГАТЕ домоглося локального припинення вогню між рф та Україною для ремонту ліній ЗАЕС
16 січня, 18:27 • 30194 перегляди
Маємо інформацію від розвідки, що росіяни готуються до нових масованих ударів - Зеленський
16 січня, 18:20 • 29604 перегляди
Команди України та США завтра проведуть переговори у Маямі: що на порядку денному
Ексклюзив
16 січня, 17:23 • 39731 перегляди
Енергоплан Шмигаля: чому антикризові зміни в енергетиці можуть стати найдорожчим рішенням для України
16 січня, 13:20 • 26543 перегляди
Зеленський анонсував зустрічі української делегації з представниками США
16 січня, 12:36 • 41339 перегляди
Суд призначив Тимошенко заставу у понад 33 млн грн
16 січня, 12:29 • 34820 перегляди
ЄС розробляє нову дворівневу систему для пришвидшення вступу України, але план лякає європейські столиці - FT
16 січня, 11:02 • 29041 перегляди
Економіка України зросла на 2,2% у 2025 році попри атаки рф та складну логістику - Мінекономіки
16 січня, 10:01 • 26708 перегляди
Зимові канікули в Києві продовжують до 1 лютого, в інших регіонах за рішенням ТЕБ - Міносвіти
Брюссель готує заборону на доступ китайським постачальникам до критичної інфраструктури ЄС - FT

Київ • УНН

 • 70 перегляди

ЄС планує поступово відмовитися від обладнання китайського виробництва, включаючи Huawei та ZTE, у критичній інфраструктурі. Ця пропозиція зробить обов'язковим для країн ЄС обмеження використання постачальників "високого ризику".

Брюссель готує заборону на доступ китайським постачальникам до критичної інфраструктури ЄС - FT

Брюссель запропонує поступово відмовитися від обладнання китайського виробництва в критичній інфраструктурі ЄС, заборонивши таким компаніям, як Huawei та ZTE, доступ до телекомунікаційних мереж, систем сонячної енергії та сканерів безпеки, з посиланням на слова офіційних осіб повідомляє Financial Times, пише УНН.

Деталі

Цей крок відбувається на тлі перегляду ЄС своєї політики безпеки та технологій, переосмислюючи свою залежність від великих американських технологічних компаній, а також китайських постачальників з "високого ризику", яких, на думку деяких чиновників, можуть використовувати для збору конфіденційних даних. США давно заборонили Huawei доступ до своїх телекомунікаційних мереж.

Очікується, що пропозиція ЄС щодо кібербезпеки, яка буде представлена ​​у вівторок, зробить існуючий добровільний режим обмеження або виключення постачальників "високого ризику" з їхніх мереж обов'язковим для країн ЄС, повідомили джерела.

Попередні рекомендації були виконані нерівномірно, і кілька європейських країн продовжують покладатися на таких постачальників "високого ризику". Іспанія минулого літа підписала з Huawei контракт на 12 мільйонів євро на постачання обладнання для зберігання прослуховування, дозволеного суддями, для правоохоронних органів та розвідувальних служб.

ЄК розглядає можливість заборони Huawei в мобільних мережах країн-членів ЄС10.11.25, 21:33 • 10619 переглядiв

"Фрагментовані національні рішення виявилися недостатніми для досягнення довіри та координації на всьому ринку", - ідеться у попередньому проєкті запропонованого закону про кібербезпеку (Cybersecurity Act), який все ще може бути змінений.

Це сталося після посилення зусиль Брюсселя щодо припинення участі Китаю в критично важливих європейських галузях промисловості. Європейська комісія розпочала розслідування щодо виробників поїздів та вітрових турбін, а також провела рейди в європейських офісах компанії з виробництва обладнання безпеки Nuctech у 2024 році.

Точні терміни поступового виведення з експлуатації залежатимуть від оціненого ризику, який постачальник становить для блоку та конкретного сектору, заявили чиновники. Запропоновані терміни також враховуватимуть витрати та наявність альтернативних постачальників.

Наприклад, понад 90 відсотків сонячних панелей, встановлених у ЄС, виготовляються в Китаї.

Деякі представники галузі також вказують на відсутність життєздатних альтернатив, враховуючи, що ЄС має одночасно зменшити свою залежність як від китайських, так і від американських постачальників. Зокрема, оператори зв'язку попередили про вплив прямої заборони на споживчі ціни.

Після того, як Єврокомісія представить свою пропозицію у вівторок, проєкт буде обговорено з Європейським парламентом та країнами ЄС. Оскільки держави-члени відповідають за національну безпеку, запропоновані терміни, ймовірно, зіткнуться з опором з боку деяких європейських столиць.

Пропозиція може викликати проблеми серед лобістських груп ЄС, таких як SolarPower Europe, організація сонячної промисловості, членом якої є Huawei завдяки виробництву інверторів, що використовуються в сонячних панелях, пише видання.

Пекін заявив у листопаді, що спроби Єврокомісії поступово відмовитися від використання технологій Huawei та ZTE порушуватимуть "ринкові принципи та правила чесної конкуренції".

"Факти показали, що в кількох країнах видалення якісного та безпечного обладнання китайських телекомунікаційних компаній не лише перешкоджає їхньому внутрішньому технологічному розвитку, але й призводить до великих фінансових втрат", - заявив тоді речник МЗС Китаю.

Економічні зв'язки обмежують тиск ЄС на Китай щодо війни в Україні – Каллас18.11.25, 22:59 • 4004 перегляди

Юлія Шрамко

