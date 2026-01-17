Брюссель готує заборону на доступ китайським постачальникам до критичної інфраструктури ЄС - FT

Брюссель запропонує поступово відмовитися від обладнання китайського виробництва в критичній інфраструктурі ЄС, заборонивши таким компаніям, як Huawei та ZTE, доступ до телекомунікаційних мереж, систем сонячної енергії та сканерів безпеки, з посиланням на слова офіційних осіб повідомляє Financial Times, пише УНН.

Деталі

Цей крок відбувається на тлі перегляду ЄС своєї політики безпеки та технологій, переосмислюючи свою залежність від великих американських технологічних компаній, а також китайських постачальників з "високого ризику", яких, на думку деяких чиновників, можуть використовувати для збору конфіденційних даних. США давно заборонили Huawei доступ до своїх телекомунікаційних мереж.

Очікується, що пропозиція ЄС щодо кібербезпеки, яка буде представлена ​​у вівторок, зробить існуючий добровільний режим обмеження або виключення постачальників "високого ризику" з їхніх мереж обов'язковим для країн ЄС, повідомили джерела.

Попередні рекомендації були виконані нерівномірно, і кілька європейських країн продовжують покладатися на таких постачальників "високого ризику". Іспанія минулого літа підписала з Huawei контракт на 12 мільйонів євро на постачання обладнання для зберігання прослуховування, дозволеного суддями, для правоохоронних органів та розвідувальних служб.

"Фрагментовані національні рішення виявилися недостатніми для досягнення довіри та координації на всьому ринку", - ідеться у попередньому проєкті запропонованого закону про кібербезпеку (Cybersecurity Act), який все ще може бути змінений.

Це сталося після посилення зусиль Брюсселя щодо припинення участі Китаю в критично важливих європейських галузях промисловості. Європейська комісія розпочала розслідування щодо виробників поїздів та вітрових турбін, а також провела рейди в європейських офісах компанії з виробництва обладнання безпеки Nuctech у 2024 році.

Точні терміни поступового виведення з експлуатації залежатимуть від оціненого ризику, який постачальник становить для блоку та конкретного сектору, заявили чиновники. Запропоновані терміни також враховуватимуть витрати та наявність альтернативних постачальників.

Наприклад, понад 90 відсотків сонячних панелей, встановлених у ЄС, виготовляються в Китаї.

Деякі представники галузі також вказують на відсутність життєздатних альтернатив, враховуючи, що ЄС має одночасно зменшити свою залежність як від китайських, так і від американських постачальників. Зокрема, оператори зв'язку попередили про вплив прямої заборони на споживчі ціни.

Після того, як Єврокомісія представить свою пропозицію у вівторок, проєкт буде обговорено з Європейським парламентом та країнами ЄС. Оскільки держави-члени відповідають за національну безпеку, запропоновані терміни, ймовірно, зіткнуться з опором з боку деяких європейських столиць.

Пропозиція може викликати проблеми серед лобістських груп ЄС, таких як SolarPower Europe, організація сонячної промисловості, членом якої є Huawei завдяки виробництву інверторів, що використовуються в сонячних панелях, пише видання.

Пекін заявив у листопаді, що спроби Єврокомісії поступово відмовитися від використання технологій Huawei та ZTE порушуватимуть "ринкові принципи та правила чесної конкуренції".

"Факти показали, що в кількох країнах видалення якісного та безпечного обладнання китайських телекомунікаційних компаній не лише перешкоджає їхньому внутрішньому технологічному розвитку, але й призводить до великих фінансових втрат", - заявив тоді речник МЗС Китаю.

