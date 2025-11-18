Економічні зв'язки обмежують тиск ЄС на Китай щодо війни в Україні – Каллас
Київ • УНН
Каллас заявила, що зв'язки Європейського Союзу з Пекіном обмежують здатність блоку ефективно тиснути на Китай у питанні його підтримки росії у війні в Україні
Глибокі економічні зв'язки Європейського Союзу з Пекіном обмежують здатність блоку ефективно тиснути на Китай у питанні його підтримки росії у війні в Україні. Про це заявила верховний представник ЄС із закордонних справ Кая Каллас на заході в Брюсселі у вівторок, повідомляє Bloomberg, пише УНН.
Деталі
Каллас наголосила, що без підтримки Китаю, війна росії в Україні "закінчилася б". Проте вона визнала, що тиск на Пекін пов'язаний зі значною ціною для самого ЄС.
Китай також може завдати вам шкоди, і в цьому проблема. Якщо ви не готові платити ціну, яку вони збираються вам нав’язати, тоді важко діяти
ЄС намагається змусити Пекін припинити допомагати росії обходити санкції воєнного часу, що призвело до запровадження обмежувальних заходів проти кількох китайських фірм у жовтні.
Каллас пояснила, що ЄС заплатить ціну за санкції, оскільки Пекін контролює європейські ланцюги постачання та є життєво важливим експортним ринком.
Проблема в тому, що ми тут не діємо єдино
