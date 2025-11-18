$42.070.02
Держдеп США схвалив продаж Україні обладнання для Patriot на суму $105 млнPhoto
19:06 • 12064 перегляди
Іспанія гарантувала Україні мільярд євро щорічно та нові пакети ППО й економічної допомоги – ЗеленськийVideo
18:35 • 20886 перегляди
Чернишова відправили під варту із заставою у 51,6 млн грн
16:46 • 22809 перегляди
Укренерго запроваджує погодинні відключення світла на всю середу, 19 листопада
Ексклюзив
18 листопада, 14:29 • 32203 перегляди
В Одесі жінку, яка розкидала сміття, прив'язали скотчем до лавки: у поліції відреагували
Ексклюзив
18 листопада, 14:10 • 44077 перегляди
Біткоїн перегрівся: фінтехекспертка Олена Сосєдка спрогнозувала, що буде із ринком крипти
18 листопада, 14:05 • 23951 перегляди
Іспанія виділяє Україні €1 млрд на американську зброю для ЗСУ
18 листопада, 12:54 • 25298 перегляди
Довгий час працювали із спецслужбами рф: Туск заявив, що диверсії на залізниці у Польщі скоїли українці
18 листопада, 11:49 • 26481 перегляди
Якою буде погода в Україні 19 листопада: синоптик Діденко озвучила прогноз на середу
18 листопада, 08:43 • 26130 перегляди
Спецпосланець Трампа Віткофф приєднається до переговорів із Зеленським в Туреччині - Reuters
Сертифікаційний хаос: щоб зберегти міжнародні контракти, Державіаслужба виправляє помилки минулого керівництва 18 листопада, 14:26 • 26809 перегляди
Економічні зв'язки обмежують тиск ЄС на Китай щодо війни в Україні – Каллас

Київ • УНН

 • 900 перегляди

Каллас заявила, що зв'язки Європейського Союзу з Пекіном обмежують здатність блоку ефективно тиснути на Китай у питанні його підтримки росії у війні в Україні

Економічні зв'язки обмежують тиск ЄС на Китай щодо війни в Україні – Каллас

Глибокі економічні зв'язки Європейського Союзу з Пекіном обмежують здатність блоку ефективно тиснути на Китай у питанні його підтримки росії у війні в Україні. Про це заявила верховний представник ЄС із закордонних справ Кая Каллас на заході в Брюсселі у вівторок, повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Каллас наголосила, що без підтримки Китаю, війна росії в Україні "закінчилася б". Проте вона визнала, що тиск на Пекін пов'язаний зі значною ціною для самого ЄС.

Китай також може завдати вам шкоди, і в цьому проблема. Якщо ви не готові платити ціну, яку вони збираються вам нав’язати, тоді важко діяти 

– сказала Каллас.

ЄС намагається змусити Пекін припинити допомагати росії обходити санкції воєнного часу, що призвело до запровадження обмежувальних заходів проти кількох китайських фірм у жовтні.

Каллас пояснила, що ЄС заплатить ціну за санкції, оскільки Пекін контролює європейські ланцюги постачання та є життєво важливим експортним ринком.

Проблема в тому, що ми тут не діємо єдино 

– підсумувала вона.

ЄС розпочав роботу над 20-м пакетом санкцій проти рф - Каллас15.11.25, 17:27 • 5763 перегляди

Степан Гафтко

ПолітикаНовини Світу
