ЄС розпочав роботу над 20-м пакетом санкцій проти рф - Каллас
Київ • УНН
Європейський Союз розпочав роботу над 20-м пакетом санкцій проти росії. Метою є подальший тиск на агресора, можливі цілі – енергетичні компанії та судна.
Верховна представниця ЄС з зовнішньої та безпекової політики Кая Каллас заявила, що Європейський Союз розпочав роботу над новим 20-м пакетом санкцій проти росії. Про це вона оголосила після зустрічі з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом та іншими колегами в Берліні, передає пресслужба ЄС, пише УНН.
Війни програє той, у кого першим закінчаться гроші чи солдати. Саме тому ми продовжуємо тиснути на росію за допомогою санкцій. Триває робота над 20-м пакетом санкцій, і санкції явно працюють краще, коли їх підтримують наші міжнародні партнери
Вона також високо оцінила останні санкції, запроваджені урядом США проти російських нафтових компаній.
Як пише dpa Каллас не надала жодних подробиць щодо нових можливих заходів у 20-му пакеті санкцій. Та, за словами брюссельських дипломатів, мішенню можуть стати інші російські енергетичні компанії та судна, що належать до так званого російського тіньового флоту.
Нагадаємо
У жовтні Європейський Союз ухвалив 19-й пакет санкцій, спрямований проти російських банків, криптовалютних бірж та організацій в Індії та Китаї. ЄС також обмежує пересування російських дипломатів для протидії дестабілізації.
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що 19-й пакет санкцій призведе до втрати російським держбюджетом до 20 мільярдів доларів. Це зменшить надходження до бюджету, що фінансує війну.