ЕС начал работу над 20-м пакетом санкций против рф - Каллас
Киев • УНН
Европейский Союз начал работу над 20-м пакетом санкций против россии. Целью является дальнейшее давление на агрессора, возможные цели – энергетические компании и суда.
Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Кая Каллас заявила, что Европейский Союз начал работу над новым 20-м пакетом санкций против России. Об этом она объявила после встречи с министром обороны Германии Борисом Писториусом и другими коллегами в Берлине, передает пресс-служба ЕС, пишет УНН.
Войны проигрывает тот, у кого первым закончатся деньги или солдаты. Именно поэтому мы продолжаем давить на Россию с помощью санкций. Продолжается работа над 20-м пакетом санкций, и санкции явно работают лучше, когда их поддерживают наши международные партнеры
Она также высоко оценила последние санкции, введенные правительством США против российских нефтяных компаний.
Как пишет dpa, Каллас не предоставила никаких подробностей относительно новых возможных мер в 20-м пакете санкций. Однако, по словам брюссельских дипломатов, мишенью могут стать другие российские энергетические компании и суда, принадлежащие к так называемому российскому теневому флоту.
Напомним
В октябре Европейский Союз принял 19-й пакет санкций, направленный против российских банков, криптовалютных бирж и организаций в Индии и Китае. ЕС также ограничивает передвижение российских дипломатов для противодействия дестабилизации.
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил, что 19-й пакет санкций приведет к потере российским госбюджетом до 20 миллиардов долларов. Это уменьшит поступления в бюджет, финансирующий войну.