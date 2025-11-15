$42.060.00
Генштаб подтвердил удар по рязанскому НПЗ и объектам РФ во временно оккупированном Крыму
15 ноября, 09:13 • 16513 просмотра
Польша оказывает помощь украинским беженцам последний год - Навроцкий
15 ноября, 07:45 • 19959 просмотра
В Украине стартовала подача заявок на денежную помощь в 1000 гривен, но возникают проблемы при оформлении на детей
14 ноября, 18:09 • 36394 просмотра
Раде предлагают расширить основания для запрета выезда из Украины: кого коснется
14 ноября, 16:09 • 54219 просмотра
15 ноября графики в Украине будут действовать в течение суток: сколько очередей будут отключать
Эксклюзив
14 ноября, 15:39 • 39165 просмотра
Прохождение отопительного сезона: как уменьшить счета за коммунальные услуги зимой
14 ноября, 15:03 • 34428 просмотра
Серия ударов по объектам РФ: Генштаб подтвердил поражение в Новороссийске, Саратовской области и районе Энгельса
14 ноября, 14:48 • 28124 просмотра
Украинки смогут получить 50 000 гривен: Зеленский подписал закон о выплатах при рождении ребенка
14 ноября, 13:30 • 18691 просмотра
Зеленский вывел Галущенко и Гринчук из состава СНБО
14 ноября, 13:27 • 59099 просмотра
Пять культовых фильмов 2000-х: что посмотреть в эти выходныеVideo
ЕС начал работу над 20-м пакетом санкций против рф - Каллас

Киев • УНН

 • 218 просмотра

Европейский Союз начал работу над 20-м пакетом санкций против россии. Целью является дальнейшее давление на агрессора, возможные цели – энергетические компании и суда.

ЕС начал работу над 20-м пакетом санкций против рф - Каллас

Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Кая Каллас заявила, что Европейский Союз начал работу над новым 20-м пакетом санкций против России. Об этом она объявила после встречи с министром обороны Германии Борисом Писториусом и другими коллегами в Берлине, передает пресс-служба ЕС, пишет УНН.

Войны проигрывает тот, у кого первым закончатся деньги или солдаты. Именно поэтому мы продолжаем давить на Россию с помощью санкций. Продолжается работа над 20-м пакетом санкций, и санкции явно работают лучше, когда их поддерживают наши международные партнеры

- сказала дипломат.

Она также высоко оценила последние санкции, введенные правительством США против российских нефтяных компаний.

Как пишет dpa, Каллас не предоставила никаких подробностей относительно новых возможных мер в 20-м пакете санкций. Однако, по словам брюссельских дипломатов, мишенью могут стать другие российские энергетические компании и суда, принадлежащие к так называемому российскому теневому флоту.

Напомним

В октябре Европейский Союз принял 19-й пакет санкций, направленный против российских банков, криптовалютных бирж и организаций в Индии и Китае. ЕС также ограничивает передвижение российских дипломатов для противодействия дестабилизации.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил, что 19-й пакет санкций приведет к потере российским госбюджетом до 20 миллиардов долларов. Это уменьшит поступления в бюджет, финансирующий войну.

Ольга Розгон

