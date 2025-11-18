Экономические связи ограничивают давление ЕС на Китай по поводу войны в Украине – Каллас

$42.070.02
Испания гарантировала Украине миллиард евро ежегодно и новые пакеты ПВО и экономической помощи – ЗеленскийVideo
18:35 • 20142 просмотра
Чернышова отправили под стражу с залогом в 51,6 млн грн
16:46 • 22422 просмотра
Укрэнерго вводит почасовые отключения света на всю среду, 19 ноября
Эксклюзив
18 ноября, 14:29 • 31830 просмотра
В Одессе женщину, которая разбрасывала мусор, привязали скотчем к скамейке: в полиции отреагировали
Эксклюзив
18 ноября, 14:10 • 43716 просмотра
Биткойн перегрелся: финтех-эксперт Елена Соседка спрогнозировала, что будет с рынком крипты
18 ноября, 14:05 • 23858 просмотра
Испания выделяет Украине €1 млрд на американское оружие для ВСУ
18 ноября, 12:54 • 25235 просмотра
Долгое время работали со спецслужбами РФ: Туск заявил, что диверсии на железной дороге в Польше совершили украинцы
18 ноября, 11:49 • 26445 просмотра
Какой будет погода в Украине 19 ноября: синоптик Диденко озвучила прогноз на среду
18 ноября, 08:43 • 26101 просмотра
Спецпосланник Трампа Уиткофф присоединится к переговорам с Зеленским в Турции - Reuters
18 ноября, 07:59 • 32180 просмотра
россия атаковала энергетику в четырех областях, графики в большинстве областей - Минэнерго
В ГБР началась внутренняя проверка из-за "пленок Миндича"
В Cloudflare прокомментировали глобальный сбой, повлиявший на множество сайтов: что сказали
Сертификационный хаос: чтобы сохранить международные контракты, Госавиаслужба исправляет ошибки прошлого руководства
Украинский юморист Андрей Рыбак обнаружил свое фото на обложке БДСМ-книги на Amazon: требует компенсацию
Настоящий Slim Shady: Эминем подал в суд на австралийский пляжный бренд "Swim Shady"
Сертификационный хаос: чтобы сохранить международные контракты, Госавиаслужба исправляет ошибки прошлого руководства
Биткойн перегрелся: финтех-эксперт Елена Соседка спрогнозировала, что будет с рынком крипты
Эксклюзив
18 ноября, 14:10 • 43713 просмотра
Врач об аллергии на холод: причиной могут быть даже косметические процедуры
Эксклюзив
17 ноября, 07:00 • 91944 просмотра
Неделя ретроградной мудрости, глубинного обновления и мистического Новолуния: астропрогноз на 17–23 ноября
Эксклюзив
16 ноября, 08:19 • 121602 просмотра
Либо пан, либо пропал: Украина проведет заключительный матч в отборе к ЧМ-2026 против Исландии
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Педро Санчес
Руслан Кравченко
Джеффри Эпштейн
Украина
Соединённые Штаты
Испания
Турция
Вашингтон
Настоящий Slim Shady: Эминем подал в суд на австралийский пляжный бренд "Swim Shady"
Украинский юморист Андрей Рыбак обнаружил свое фото на обложке БДСМ-книги на Amazon: требует компенсацию
"Парасоциальный" стал словом 2025 года по версии Cambridge Dictionary: что это и при чем здесь селебрити и ИИ
Королевский монетный двор Британии выпустил монету в память о Фредди Меркьюри
Брайан Мэй назвал перенесенный инсульт "звонком тревоги" и рассказал фанатам о выздоровлении
Техника
Социальная сеть
ATACMS
ИРИС-Т
Сериал

Экономические связи ограничивают давление ЕС на Китай по поводу войны в Украине – Каллас

Киев • УНН

 • 782 просмотра

Каллас заявила, что связи Европейского Союза с Пекином ограничивают способность блока эффективно давить на Китай в вопросе его поддержки России в войне в Украине

Экономические связи ограничивают давление ЕС на Китай по поводу войны в Украине – Каллас

Глубокие экономические связи Европейского Союза с Пекином ограничивают способность блока эффективно давить на Китай в вопросе его поддержки России в войне в Украине. Об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас на мероприятии в Брюсселе во вторник, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Подробности

Каллас подчеркнула, что без поддержки Китая война России в Украине "закончилась бы". Однако она признала, что давление на Пекин связано со значительной ценой для самого ЕС.

Китай также может нанести вам вред, и в этом проблема. Если вы не готовы платить цену, которую они собираются вам навязать, тогда трудно действовать 

– сказала Каллас.

ЕС пытается заставить Пекин прекратить помогать России обходить санкции военного времени, что привело к введению ограничительных мер против нескольких китайских фирм в октябре.

Каллас объяснила, что ЕС заплатит цену за санкции, поскольку Пекин контролирует европейские цепочки поставок и является жизненно важным экспортным рынком.

Каллас призвала союзников, включая США и Японию, объединить усилия, чтобы противостоять влиянию Пекина. 

Проблема в том, что мы здесь не действуем едино 

– подытожила она.

ч. ЕС начал работу над 20-м пакетом санкций против РФ - Каллас

Степан Гафтко

