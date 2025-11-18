Экономические связи ограничивают давление ЕС на Китай по поводу войны в Украине – Каллас
Каллас заявила, что связи Европейского Союза с Пекином ограничивают способность блока эффективно давить на Китай в вопросе его поддержки России в войне в Украине
Глубокие экономические связи Европейского Союза с Пекином ограничивают способность блока эффективно давить на Китай в вопросе его поддержки России в войне в Украине. Об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас на мероприятии в Брюсселе во вторник, сообщает Bloomberg, пишет УНН.
Подробности
Каллас подчеркнула, что без поддержки Китая война России в Украине "закончилась бы". Однако она признала, что давление на Пекин связано со значительной ценой для самого ЕС.
Китай также может нанести вам вред, и в этом проблема. Если вы не готовы платить цену, которую они собираются вам навязать, тогда трудно действовать
– сказала Каллас.
ЕС пытается заставить Пекин прекратить помогать России обходить санкции военного времени, что привело к введению ограничительных мер против нескольких китайских фирм в октябре.
Каллас объяснила, что ЕС заплатит цену за санкции, поскольку Пекин контролирует европейские цепочки поставок и является жизненно важным экспортным рынком.
Каллас призвала союзников, включая США и Японию, объединить усилия, чтобы противостоять влиянию Пекина.
Проблема в том, что мы здесь не действуем едино
– подытожила она.
