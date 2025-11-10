ЄК розглядає можливість заборони Huawei в мобільних мережах країн-членів ЄС

$41.960.02
48.540.04
ukenru
19:55 • 10674 перегляди
Сирський заявив, що ворог захопив три населені пункти на Запоріжжі
11 листопада, 16:14 • 27090 перегляди
Завтра графіки відключень діятимуть у більшості регіонів України: без світла будуть від 2 до 4 черг
11 листопада, 15:57 • 35287 перегляди
Операція “Мідас”: правоохоронці задокументували передачу коштів Чернишову
Ексклюзив
11 листопада, 14:28 • 52734 перегляди
Піротехніка, бійка з правоохоронцями, викинуті стільці: в "Олександрії" розгортається "конфлікт" між ультрас та керівництвом клубу PhotoVideo
11 листопада, 13:20 • 34056 перегляди
Генштаб ЗСУ офіційно підтвердив удар по нафтопереробному заводу в оренбурзькій області рф
11 листопада, 13:01 • 50594 перегляди
МОН звільняє 50 ректорів, але тримається за хабарника-втікача: чому Одарченко досі у статусі ректора
Ексклюзив
11 листопада, 12:30 • 41581 перегляди
Небезпечний мутований грип поширюється у Британії: вірусологиня розповіла, чи загрожує він Україні
Ексклюзив
11 листопада, 09:41 • 22961 перегляди
Міндіч виїхав за кордон перед обшуками, бо НАБУ не виставили індекси затримки на кордоні - джерела
Ексклюзив
11 листопада, 08:48 • 24865 перегляди
В мережі шириться відео про відсутність світла в столичному метро: в підземці прокоментували
11 листопада, 07:08 • 26295 перегляди
Румунія заявила про падіння і уламки дрона після атаки рф на Україну біля кордону
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Чернишову повідомили про підозру у незаконному збагаченні11 листопада, 16:44 • 18792 перегляди
Смертельна ДТП за участі експрацівника прокуратури Молочного: Генпрокурор Кравченко взяв участь у підготовчому судовому засіданні11 листопада, 17:24 • 11349 перегляди
Помер одіозний екснардеп і лідер партії "5.10" Геннадій Балашов11 листопада, 18:13 • 17644 перегляди
У рф перший людиноподібний робот упав на презентації: його прикрили від глядачівVideo11 листопада, 19:26 • 9756 перегляди
Тімоті Шаламе нібито розійшовся з Кайлі ДженнерPhoto20:35 • 6282 перегляди
Публікації
Піротехніка, бійка з правоохоронцями, викинуті стільці: в "Олександрії" розгортається "конфлікт" між ультрас та керівництвом клубу PhotoVideo
Ексклюзив
11 листопада, 14:28 • 52736 перегляди
Топ-5 рецептів сирників: пишні, ніжні, солоні, на пару та з бананомPhoto11 листопада, 13:27 • 45991 перегляди
МОН звільняє 50 ректорів, але тримається за хабарника-втікача: чому Одарченко досі у статусі ректора11 листопада, 13:01 • 50595 перегляди
Небезпечний мутований грип поширюється у Британії: вірусологиня розповіла, чи загрожує він Україні
Ексклюзив
11 листопада, 12:30 • 41582 перегляди
Топ-5 оригінальних рецептів страв з редькоюPhoto10 листопада, 14:34 • 94196 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Олексій Чернишов
Володимир Зеленський
Тімур Міндіч
Герман Галущенко
Актуальні місця
Україна
Велика Британія
Німеччина
Італія
Ізраїль
Реклама
УНН Lite
Тімоті Шаламе нібито розійшовся з Кайлі ДженнерPhoto20:35 • 6328 перегляди
У Sotheby "на кону" великий куш: колекція мільярдера Лаудера може принести 500 млн доларівPhoto11 листопада, 14:28 • 30055 перегляди
"Кляті брехуни": Кім Кардаш'ян провалила іспит на адвоката попри прогнози чотирьох екстрасенсів 11 листопада, 09:14 • 35317 перегляди
У Польщі завершився фестиваль кіно Ukraina! Festiwal Filmowy: оголошено стрічки-переможціPhoto10 листопада, 13:25 • 61019 перегляди
Більшість українців не вірять в акції і не купуватимуть на Чорну п'ятницю: що обере решта10 листопада, 10:51 • 137012 перегляди
Актуальне
Техніка
Фільм
Серіали
Північний потік
Безпілотний літальний апарат

ЄК розглядає можливість заборони Huawei в мобільних мережах країн-членів ЄС

Київ • УНН

 • 10122 перегляди

Європейська комісія вивчає можливість зобов'язати країни-члени ЄС поступово вивести компанії Huawei та ZTE зі своїх телекомунікаційних мереж. Це може перетворити рекомендацію 2020 року на юридичну вимогу через погіршення торговельних та політичних зв'язків з Китаєм.

ЄК розглядає можливість заборони Huawei в мобільних мережах країн-членів ЄС

Європейська комісія розглядає можливість змусити країни-члени Європейського Союзу поступово вивести компанії Huawei та ZTE зі своїх телекомунікаційних мереж. Про це пише Bloomberg, передає УНН.

Деталі

Європейська комісія вивчає способи змусити країни-члени Європейського Союзу поступово вивести компанії Huawei Technologies Co. та ZTE Corp. зі своїх телекомунікаційних мереж

- пише видання.

Віцепрезидентка Комісії Хенна Вірккунен хоче перетворити рекомендацію Європейської комісії 2020 року щодо припинення використання послуг високоризикових постачальників у мобільних мережах на юридичну вимогу.

"Хоча рішення щодо інфраструктури приймаються національними урядами, пропозиція Вірккунена зобов'яже країни ЄС дотримуватися рекомендацій комісії щодо безпеки. Якщо рекомендації стануть юридично обов'язковими, країни-члени, які не дотримуються правил, можуть зіткнутися з так званою процедурою порушення та фінансовими санкціями", - додає видання.

ЄС дедалі більше уваги приділяє ризикам, що виникають з боку китайських виробників телекомунікаційного обладнання, оскільки торговельні та політичні зв'язки з його другим за величиною торговельним партнером погіршуються. Існує занепокоєння, що передача контролю над критично важливою національною інфраструктурою компаніям, які мають такі тісні зв'язки з Пекіном, може поставити під загрозу інтереси національної безпеки.

Вірккунен вивчає способи обмеження використання китайських постачальників обладнання у мережах фіксованого зв'язку, оскільки країни наполягають на швидкому розгортанні найсучасніших волоконно-оптичних кабелів для розширення високошвидкісного доступу до Інтернету.

Нагадаємо

Китайські виробники чіпів прагнуть потроїти загальний обсяг виробництва процесорів штучного інтелекту в країні наступного року. Це зумовлено тим, що Пекін змагається зі Сполученими Штатами у розробці найсучаснішого штучного інтелекту.

Павло Башинський

Новини СвітуТехнології
Санкції
Техніка
Huawei
Європейська комісія
Bloomberg
Пекін
Європейський Союз
Китай
Сполучені Штати Америки