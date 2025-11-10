ЄК розглядає можливість заборони Huawei в мобільних мережах країн-членів ЄС
Київ • УНН
Європейська комісія вивчає можливість зобов'язати країни-члени ЄС поступово вивести компанії Huawei та ZTE зі своїх телекомунікаційних мереж. Це може перетворити рекомендацію 2020 року на юридичну вимогу через погіршення торговельних та політичних зв'язків з Китаєм.
Європейська комісія розглядає можливість змусити країни-члени Європейського Союзу поступово вивести компанії Huawei та ZTE зі своїх телекомунікаційних мереж. Про це пише Bloomberg, передає УНН.
Деталі
Європейська комісія вивчає способи змусити країни-члени Європейського Союзу поступово вивести компанії Huawei Technologies Co. та ZTE Corp. зі своїх телекомунікаційних мереж
Віцепрезидентка Комісії Хенна Вірккунен хоче перетворити рекомендацію Європейської комісії 2020 року щодо припинення використання послуг високоризикових постачальників у мобільних мережах на юридичну вимогу.
"Хоча рішення щодо інфраструктури приймаються національними урядами, пропозиція Вірккунена зобов'яже країни ЄС дотримуватися рекомендацій комісії щодо безпеки. Якщо рекомендації стануть юридично обов'язковими, країни-члени, які не дотримуються правил, можуть зіткнутися з так званою процедурою порушення та фінансовими санкціями", - додає видання.
ЄС дедалі більше уваги приділяє ризикам, що виникають з боку китайських виробників телекомунікаційного обладнання, оскільки торговельні та політичні зв'язки з його другим за величиною торговельним партнером погіршуються. Існує занепокоєння, що передача контролю над критично важливою національною інфраструктурою компаніям, які мають такі тісні зв'язки з Пекіном, може поставити під загрозу інтереси національної безпеки.
Вірккунен вивчає способи обмеження використання китайських постачальників обладнання у мережах фіксованого зв'язку, оскільки країни наполягають на швидкому розгортанні найсучасніших волоконно-оптичних кабелів для розширення високошвидкісного доступу до Інтернету.
Нагадаємо
