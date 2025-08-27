Китай прагне потроїти виробництво чіпів ШІ на тлі конкуренції із США - Financial Times

Китайські виробники чіпів прагнуть потроїти загальний обсяг виробництва процесорів штучного інтелекту в країні наступного року. Це зумовлено тим, що Пекін змагається зі Сполученими Штатами у розробці найсучаснішого штучного інтелекту, пише УНН з посиланням на Financial Times.

Деталі

Один завод, призначений для виробництва процесорів штучного інтелекту Huawei, має розпочати виробництво вже наприкінці цього року, а ще два мають бути запущені наступного року, повідомили два джерела, обізнані в цьому питанні.

Хоча нові заводи спеціально розроблені для підтримки Huawei, незрозуміло, хто саме ними володіє. Huawei заперечила плани запуску власних фабрик і не надала додаткових подробиць.

Китайські компанії також змагаються у розробці наступного покоління чіпів штучного інтелекту, адаптованих до стандарту, який підтримує DeepSeek, яка стала провідним стартапом у галузі штучного інтелекту в країні. Останні продукти Huawei розглядаються як одні з тих, що задовольнять вимоги DeepSeek.

Сукупні потужності цих трьох нових заводів, після повного запуску, можуть перевищити поточний загальний обсяг виробництва аналогічних ліній на Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC), провідній фабриці Китаю, за словами джерел, обізнаних з цими зусиллями.

За словами джерел, SMIC також планує наступного року подвоїти свої потужності з виробництва чіпів за 7 нанометрами — найсучаснішого масово виробленого типу в Китаї. Huawei наразі є найбільшим клієнтом SMIC для таких лінійок процесорів.

В результаті, менші китайські розробники чіпів, такі як Cambricon, MetaX та Biren, зможуть отримати набагато більші потужності SMIC, що стимулюватиме конкуренцію за швидкозростаючий китайський ринок, який залишила Nvidia після заборони експорту США.

Напівпровідники знаходяться в центрі торговельної напруженості між Пекіном та Вашингтоном. США обмежили доступ до провідних процесорів штучного інтелекту, вироблених світовим лідером Nvidia, намагаючись стримати зусилля Китаю щодо розробки штучного інтелекту.

Внутрішнє виробництво недовго буде проблемою, особливо враховуючи, що всі потужності будуть запущені наступного року - сказав один керівник китайського виробника чіпів.

Минулого тижня DeepSeek оголосила, що її моделі тепер використовують формат даних FP8, розроблений для адаптації до наступного покоління вітчизняних чіпів, не уточнюючи, від якого постачальника.

Ціни на акції котируваних китайських напівпровідникових компаній, таких як Cambricon та SMIC, різко зросли після оголошення.

910D від Huawei, а також 690 від Cambricon вважаються провідними продуктами, розробленими для підтримки бажаних стандартів Deepseek, тоді як кілька менших китайських виробників чіпів також прискорюють розробку своїх версій.

DeepSeek обрала цей формат даних, оскільки він підвищує ефективність апаратного забезпечення, але за рахунок точності, що може допомогти китайським гравцям у сфері штучного інтелекту конкурувати з міжнародними конкурентами, навіть якщо їхні чіпи відстають на покоління від провідних пропозицій Nvidia.

Якщо нам вдасться розробити та оптимізувати ці китайські чіпи для навчання та запуску китайських моделей у постійно мінливій китайській екосистемі, одного разу ми згадаємо цей зсув як ще більш значущий момент DeepSeek. Це безпрецедентне узгодження може компенсувати наші менш розвинені апаратні можливості - сказав керівник виробника чіпів.

Однак такі зусилля вимагатимуть багаторічної співпраці між виробниками обчислювальних чіпів та тими, хто розробляє обладнання для пам'яті та підключення, а також програмних інструментів, необхідних для їхньої підтримки.

Доповнення

