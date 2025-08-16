Президент США погрожує митами до 300% на чіпи: світові технології готуються до нової торговельної бурі

Президент США Дональд Трамп заявив, що готовий підняти мита на імпорт напівпровідників до 300%, посилаючись на національну безпеку. Це може стати найбільшим розширенням його тарифної політики та спричинити масштабні наслідки для світової економіки й ринку технологій. Про це повідомляє Вloomberg, пише УНН.

Деталі

Трамп вкотре продемонстрував готовність діяти жорстко у сфері міжнародної торгівлі. Під час останніх публічних виступів президент США заявив, що в найближчі два тижні планує запровадити мита на імпорт напівпровідників, причому їхній рівень може сягнути небачених 300%.

Я встановлю тарифи наступного тижня і через тиждень на сталь і, я б сказав, на чіпи – чіпи та напівпровідники ми встановимо десь наступного тижня, через тиждень – заявив американський президент.

Така ініціатива вписується в загальну стратегію розширення тарифного тиску, яку Трамп проводить із перших місяців своєї каденції. Раніше, у червні, він уже підвищив мита на сталь та алюміній до 50%, проте цього разу йдеться про чіпи – ключовий компонент для більшості сучасних електронних пристроїв, від смартфонів до систем штучного інтелекту.

Досі тарифи на напівпровідники та фармацевтичні препарати перебувають на стадії розслідування Міністерства торгівлі США, розпочатого ще у квітні.

У п’ятницю президент пішов ще далі, натякнувши, що мита можуть сягнути 200% або навіть 300%. Він також згадав, що планує обговорити питання тарифів із володимиром путіним, який, за його словами, мав би привезти на саміт групу російських бізнесменів. Водночас Трамп попередив, що економічний тиск на москву може зрости, якщо дипломатичні зусилля щодо завершення війни не принесуть результату.

Останніми тижнями президент погрожував підняти тарифи на російські енергоносії та запровадити 50% мита на товари з Індії. Нові кроки проти імпорту напівпровідників можуть стати найрадикальнішим ходом у його торговельній політиці, здатним не лише змінити баланс сил у світовій економіці, але й викликати ланцюгову реакцію на ринку високих технологій.

