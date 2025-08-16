$41.450.06
20:15 • 3996 просмотра
Британия разместит войска в Украине в течение недели после прекращения огня - The Telegraph
20:08 • 5914 просмотра
Переговоры на Аляске: США рассматривают санкции против нефтяных гигантов рф для прекращения войны
19:11 • 8216 просмотра
Трамп и путин встретились на АляскеPhoto
18:26 • 13849 просмотра
Украинские военные остановили продвижение врага на Покровском направлении: зачищены семь населенных пунктов
15 августа, 11:40 • 87930 просмотра
Макрон и Зеленский переговорили перед саммитом Трампа и путина, договорились о встрече после Аляски
Эксклюзив
15 августа, 11:14 • 138276 просмотра
Взяточник во власти: как Кузьминых избегает приговора, живет за счет налогоплательщиков и продвигает инициативы, невыгодные украинцам
Эксклюзив
15 августа, 09:59 • 80271 просмотра
Нардеп Владимир Крейденко: сохранение и развитие отечественного авиапрома - вопрос национального суверенитета и технологической независимости
Эксклюзив
15 августа, 09:48 • 133488 просмотра
Не будет переломной: политолог назвал возможные сценарии встречи Трампа и путина
Эксклюзив
15 августа, 08:34 • 55298 просмотра
Судьи отступили от собственной практики Верховного Суда при рассмотрении дела банка "Конкорд" - экс-судья
15 августа, 04:50 • 80858 просмотра
Силы обороны Украины поразили российский порт "Оля" в астраханской области
Президент США угрожает пошлинами до 300% на чипы: мировые технологии готовятся к новой торговой буре

Киев • УНН

 • 166 просмотра

Дональд Трамп планирует ввести пошлины до 300% на импорт полупроводников, ссылаясь на национальную безопасность. Это расширит его тарифную политику и может повлиять на мировую экономику.

Президент США угрожает пошлинами до 300% на чипы: мировые технологии готовятся к новой торговой буре

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов поднять пошлины на импорт полупроводников до 300%, ссылаясь на национальную безопасность. Это может стать крупнейшим расширением его тарифной политики и повлечь за собой масштабные последствия для мировой экономики и рынка технологий. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Трамп в очередной раз продемонстрировал готовность действовать жестко в сфере международной торговли. Во время последних публичных выступлений президент США заявил, что в ближайшие две недели планирует ввести пошлины на импорт полупроводников, причем их уровень может достичь невиданных 300%.

Я установлю тарифы на следующей неделе и через неделю на сталь и, я бы сказал, на чипы – чипы и полупроводники мы установим где-то на следующей неделе, через неделю 

– заявил американский президент.

Такая инициатива вписывается в общую стратегию расширения тарифного давления, которую Трамп проводит с первых месяцев своей каденции. Ранее, в июне, он уже повысил пошлины на сталь и алюминий до 50%, однако на этот раз речь идет о чипах – ключевом компоненте для большинства современных электронных устройств, от смартфонов до систем искусственного интеллекта.

До сих пор тарифы на полупроводники и фармацевтические препараты находятся на стадии расследования Министерства торговли США, начатого еще в апреле.

В пятницу президент пошел еще дальше, намекнув, что пошлины могут достичь 200% или даже 300%. Он также упомянул, что планирует обсудить вопрос тарифов с владимиром путиным, который, по его словам, должен был бы привезти на саммит группу российских бизнесменов. В то же время Трамп предупредил, что экономическое давление на москву может возрасти, если дипломатические усилия по завершению войны не принесут результата.

В последние недели президент угрожал поднять тарифы на российские энергоносители и ввести 50% пошлины на товары из Индии. Новые шаги против импорта полупроводников могут стать самым радикальным ходом в его торговой политике, способным не только изменить баланс сил в мировой экономике, но и вызвать цепную реакцию на рынке высоких технологий.

США тайно отслеживают чипы Nvidia и AMD, а Китай видит в этом угрозу нацбезопасности13.08.25, 13:59 • 3633 просмотра

Степан Гафтко

ЭкономикаНовости МираТехнологии
Владимир Путин
Лекарственные средства
Нефть
Bloomberg News
Министерство торговли Соединенных Штатов Америки
Bloomberg L.P.
Мексика
Дональд Трамп
Индия
Соединённые Штаты