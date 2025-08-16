Президент США угрожает пошлинами до 300% на чипы: мировые технологии готовятся к новой торговой буре

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов поднять пошлины на импорт полупроводников до 300%, ссылаясь на национальную безопасность. Это может стать крупнейшим расширением его тарифной политики и повлечь за собой масштабные последствия для мировой экономики и рынка технологий. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Трамп в очередной раз продемонстрировал готовность действовать жестко в сфере международной торговли. Во время последних публичных выступлений президент США заявил, что в ближайшие две недели планирует ввести пошлины на импорт полупроводников, причем их уровень может достичь невиданных 300%.

Я установлю тарифы на следующей неделе и через неделю на сталь и, я бы сказал, на чипы – чипы и полупроводники мы установим где-то на следующей неделе, через неделю – заявил американский президент.

Такая инициатива вписывается в общую стратегию расширения тарифного давления, которую Трамп проводит с первых месяцев своей каденции. Ранее, в июне, он уже повысил пошлины на сталь и алюминий до 50%, однако на этот раз речь идет о чипах – ключевом компоненте для большинства современных электронных устройств, от смартфонов до систем искусственного интеллекта.

До сих пор тарифы на полупроводники и фармацевтические препараты находятся на стадии расследования Министерства торговли США, начатого еще в апреле.

В пятницу президент пошел еще дальше, намекнув, что пошлины могут достичь 200% или даже 300%. Он также упомянул, что планирует обсудить вопрос тарифов с владимиром путиным, который, по его словам, должен был бы привезти на саммит группу российских бизнесменов. В то же время Трамп предупредил, что экономическое давление на москву может возрасти, если дипломатические усилия по завершению войны не принесут результата.

В последние недели президент угрожал поднять тарифы на российские энергоносители и ввести 50% пошлины на товары из Индии. Новые шаги против импорта полупроводников могут стать самым радикальным ходом в его торговой политике, способным не только изменить баланс сил в мировой экономике, но и вызвать цепную реакцию на рынке высоких технологий.

