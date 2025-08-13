США тайно отслеживают чипы Nvidia и AMD, а Китай видит в этом угрозу нацбезопасности

В таможенном споре между США и Китаем возникли новые актуальные темы. По информации инсайдеров, в определенных поставках высокотехнологичных чипов, которые считаются особо важными, тайно устанавливаются трекеры отслеживания. Тем временем руководство Китая уже призвало отечественные компании избегать использования чипов Nvidia H20.

Детали

Таможенный конфликт между США и КНР продолжает обостряться. В Соединенных Штатах принимают различные меры, чтобы предотвратить нежелательную "утечку" чипов искусственного интеллекта в КНР. А чтобы тайно выявить незаконные перенаправления чипов в Китай, американцы используют устройства для отслеживания. Речь идет о продукте Nvidia и AMD, и по новым данным, китайское руководство также предостерегает отечественные компании от использования чипов искусственного интеллекта американских производителей.

В Пекине раскритиковали политику Вашингтона, назвав ее попыткой затормозить рост страны. Торговцы в Китае сейчас специально проверяют поставки на наличие трекеров - пишет Reuters.

Отметим, что Китай является ключевым рынком для Nvidia и AMD, поскольку на этот регион приходится значительная часть мирового спроса на чипы. Генеральный директор Nvidia Джен-Сен Хуан недавно подчеркнул потенциальный ущерб, который может повлечь выход с китайского рынка.

Напомним

Гиганты Nvidia и AMD согласились отчислять правительству США 15% от продаж полупроводников в Китае. Это является частью соглашения для получения экспортных лицензий на рынок КНР.

