Эксклюзив
10:06 • 6132 просмотра
В Запорожье мужчина стрелял по ТЦК - полиция
Эксклюзив
09:48 • 14684 просмотра
Решение Верховного Суда по делу "Конкорда" противоречит Конституции и Конвенции по правам человека - юрист
09:00 • 12230 просмотра
Скандал на концерте Макса Коржа в Польше: в МИД подтвердили задержание трех украинцев
Эксклюзив
08:39 • 21191 просмотра
Нардеп не имеет права быть лоббистом: где заканчивается защита интересов и начинается незаконное влияниеPhoto
06:18 • 39021 просмотра
Первый евротрофей сезона: в Суперкубке УЕФА сыграют "ПСЖ" - "Тоттенхэм"PhotoVideo
06:01 • 28874 просмотра
Трамп в среду переговорит с Зеленским и лидерами Европы перед саммитом с путиным - Reuters
12 августа, 17:43 • 57851 просмотра
В Украине с 1 сентября вырастут размеры президентских стипендий: сколько будут получать школьники и студенты
Эксклюзив
12 августа, 15:14 • 81891 просмотра
Миссия выживания: спасет ли спецрежим Defence City авиастроение Украины
Эксклюзив
12 августа, 14:45 • 51951 просмотра
Решетилова о законопроекте о Военном омбудсмене: должен быть принят на следующей неделе
12 августа, 13:48 • 93632 просмотра
Ми-8 на крючке кремля? Как украинские вертолеты отдали в техническую зависимость от компании с российскими связямиPhoto
США тайно отслеживают чипы Nvidia и AMD, а Китай видит в этом угрозу нацбезопасности

Киев • УНН

 • 18 просмотра

США устанавливают устройства отслеживания на высокотехнологичные чипы Nvidia и AMD, чтобы предотвратить их незаконное перенаправление в Китай. Китайское руководство призывает отечественные компании избегать использования американских чипов ИИ.

США тайно отслеживают чипы Nvidia и AMD, а Китай видит в этом угрозу нацбезопасности

В таможенном споре между США и Китаем возникли новые актуальные темы. По информации инсайдеров, в определенных поставках высокотехнологичных чипов, которые считаются особо важными, тайно устанавливаются трекеры отслеживания. Тем временем руководство Китая уже призвало отечественные компании избегать использования чипов Nvidia H20.

Передает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Таможенный конфликт между США и КНР продолжает обостряться. В Соединенных Штатах принимают различные меры, чтобы предотвратить нежелательную "утечку" чипов искусственного интеллекта в КНР. А чтобы тайно выявить незаконные перенаправления чипов в Китай, американцы используют устройства для отслеживания. Речь идет о продукте Nvidia и AMD, и по новым данным, китайское руководство также предостерегает отечественные компании от использования чипов искусственного интеллекта американских производителей.

В Пекине раскритиковали политику Вашингтона, назвав ее попыткой затормозить рост страны. Торговцы в Китае сейчас специально проверяют поставки на наличие трекеров

- пишет Reuters.

Отметим, что Китай является ключевым рынком для Nvidia и AMD, поскольку на этот регион приходится значительная часть мирового спроса на чипы. Генеральный директор Nvidia Джен-Сен Хуан недавно подчеркнул потенциальный ущерб, который может повлечь выход с китайского рынка.

Напомним

Гиганты Nvidia и AMD согласились отчислять правительству США 15% от продаж полупроводников в Китае. Это является частью соглашения для получения экспортных лицензий на рынок КНР.

Игорь Тележников

Новости МираТехнологии
Reuters
Китай
Соединённые Штаты