США таємно відстежують чіпи Nvidia та AMD, а Китай бачить у цьому загрозу нацбезпеці

У митній суперечці між США та Китаєм виникли нові актуальні теми. За інформацією інсайдерів, у певних поставках високотехнологічних чіпів, які вважаються особливо важливими, таємно встановлюються трекери відстеження. Тим часом керівництво Китаю вже закликало вітчизняні компанії уникати використання чіпів Nvidia H20.

Деталі

Митний конфлікт між США та КНР продовжує загострюватися. У Сполучених Штатах вживають різних заходів, щоб запобігти небажанному "витоку" чіпів штучного інтелекту до КНР. А що таємно виявити незаконні перенаправлення чіпів до Китаю, американці використовують пристрої для відстеження. Йдеться про продукт Nvidia та AMD, і за новими даними, китайське керівництво також застерігає вітчизняні компанії від використання чіпів штучного інтелекту американських виробників.

У Пекіні розкритикували політику Вашингтону, назвавши її спробою загальмувати зростання країни. Торговці в Китаї зараз спеціально перевіряють поставки на наявність трекерів - пише Reuters.

Зазначимо, що Китай є ключовим ринком для Nvidia та AMD, оскільки на цей регіон припадає значна частина світового попиту на чіпи. Генеральний директор Nvidia Джен-Сен Хуан нещодавно наголосив на потенційних збитках, які може спричинити вихід з китайського ринку.

Нагадаємо

Гіганти Nvidia та AMD погодилися відраховувати уряду США 15% від продажів напівпровідників у Китаї. Це є частиною угоди для отримання експортних ліцензій на ринок КНР.

