США таємно відстежують чіпи Nvidia та AMD, а Китай бачить у цьому загрозу нацбезпеці

$41.430.02
48.080.12
ukenru
Ексклюзив
10:06 • 6218 перегляди
У Запоріжжі чоловік стріляв по ТЦК - поліція
Ексклюзив
09:48 • 14776 перегляди
Рішення Верховного Суду у справі "Конкорду" суперечить Конституції та Конвенції з прав людини - юрист
09:00 • 12282 перегляди
Скандал на концерті Макса Коржа у Польщі: у МЗС підтвердили затримання трьох українців
Ексклюзив
08:39 • 21275 перегляди
Нардеп не має права бути лобістом: де закінчується захист інтересів та починається незаконний впливPhoto
Ексклюзив
08:29 • 17338 перегляди
У Львові двоє підлітків раптово померли під час гостювання в одного з них
06:18 • 39088 перегляди
Перший євротрофей сезону: у Суперкубку УЄФА зіграють "ПСЖ" - "Тоттенгем"PhotoVideo
06:01 • 28903 перегляди
Трамп у середу переговорить з Зеленським та лідерами Європи перед самітом з путіним - Reuters
12 серпня, 17:43 • 57898 перегляди
В Україні з 1 вересня зростуть розміри президентських стипендій: скільки отримуватимуть школярі та студенти
Ексклюзив
12 серпня, 15:14 • 81903 перегляди
Місія виживання: чи врятує спецрежим Defence City авіабудування України
Ексклюзив
12 серпня, 14:45 • 51956 перегляди
Решетилова про законопроєкт щодо Військового омбудсмана: має бути ухвалений на наступному тижні
Популярнi новини
Заступник командира військової частини організував "дистанційну службу" і забирав виплати підлеглихPhoto13 серпня, 02:17 • 37284 перегляди
Наслідки втрати Україною контролю над Донецькою областю для фронту - прогноз ISWPhoto13 серпня, 02:50 • 33641 перегляди
Леонардо Ді Капріо не впізнала і обшукала поліція на Ібіці05:47 • 32338 перегляди
Автомобіль Тоні Старка з "Месників" вперше з'явиться на публіціPhotoVideo06:39 • 11799 перегляди
На Покровському напрямку зірвали штурм росіян - НацгвардіяVideo07:26 • 23540 перегляди
Рішення Верховного Суду у справі "Конкорду" суперечить Конституції та Конвенції з прав людини - юрист
Нардеп не має права бути лобістом: де закінчується захист інтересів та починається незаконний впливPhoto
Перший євротрофей сезону: у Суперкубку УЄФА зіграють "ПСЖ" - "Тоттенгем"PhotoVideo
В Україні з 1 вересня зростуть розміри президентських стипендій: скільки отримуватимуть школярі та студенти
Правовий парадокс або як Верховний Суд по різному застосував одну і ту саму норму закону в аналогічних справах
Автомобіль Тоні Старка з "Месників" вперше з'явиться на публіціPhotoVideo06:39 • 11837 перегляди
Леонардо Ді Капріо не впізнала і обшукала поліція на Ібіці05:47 • 32378 перегляди
Прем'єру "Шрек 5" офіційно відкладено: нову дату виходу у кінотеатрах вже встановлено Video12 серпня, 18:19 • 20152 перегляди
Легенда знову в строю: гітара Едді Ван Халена вперше за 40 років піде з молотка12 серпня, 15:52 • 27766 перегляди
"Часу більше немає": Мадонна закликала Папу Лева XIV відвідати Газу12 серпня, 06:40 • 124133 перегляди
США таємно відстежують чіпи Nvidia та AMD, а Китай бачить у цьому загрозу нацбезпеці

Київ • УНН

 • 48 перегляди

США встановлюють пристрої відстеження на високотехнологічні чіпи Nvidia та AMD, щоб запобігти їх незаконному перенаправленню до Китаю. Китайське керівництво закликає вітчизняні компанії уникати використання американських чіпів ШІ.

США таємно відстежують чіпи Nvidia та AMD, а Китай бачить у цьому загрозу нацбезпеці

У митній суперечці між США та Китаєм виникли нові актуальні теми. За інформацією інсайдерів, у певних поставках високотехнологічних чіпів, які вважаються особливо важливими, таємно встановлюються трекери відстеження. Тим часом керівництво Китаю вже закликало вітчизняні компанії уникати використання чіпів Nvidia H20.

Передає УНН із посиланням на Reuters.

Деталі

Митний конфлікт між США та КНР продовжує загострюватися. У Сполучених Штатах вживають різних заходів, щоб запобігти небажанному "витоку" чіпів штучного інтелекту до КНР. А що таємно виявити незаконні перенаправлення чіпів до Китаю, американці використовують пристрої для відстеження. Йдеться про продукт Nvidia та AMD, і за новими даними, китайське керівництво також застерігає вітчизняні компанії від використання чіпів штучного інтелекту американських виробників.

У Пекіні розкритикували політику Вашингтону, назвавши її спробою загальмувати зростання країни. Торговці в Китаї зараз спеціально перевіряють поставки на наявність трекерів

- пише Reuters.

Зазначимо, що Китай є ключовим ринком для Nvidia та AMD, оскільки на цей регіон припадає значна частина світового попиту на чіпи. Генеральний директор Nvidia Джен-Сен Хуан нещодавно наголосив на потенційних збитках, які може спричинити вихід з китайського ринку.

Нагадаємо

Гіганти Nvidia та AMD погодилися відраховувати уряду США 15% від продажів напівпровідників у Китаї. Це є частиною угоди для отримання експортних ліцензій на ринок КНР.

Трамп заявив про можливе запровадження нових мит проти Китаю07.08.25, 02:14 • 15035 переглядiв

Ігор Тележніков

Новини СвітуТехнології
Reuters
Китай
Сполучені Штати Америки