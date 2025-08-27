Китай стремится утроить производство чипов ИИ на фоне конкуренции с США - Financial Times

Китайские производители чипов стремятся утроить общий объем производства процессоров искусственного интеллекта в стране в следующем году. Это обусловлено тем, что Пекин соревнуется с Соединенными Штатами в разработке самого современного искусственного интеллекта, пишет УНН со ссылкой на Financial Times.

Детали

Один завод, предназначенный для производства процессоров искусственного интеллекта Huawei, должен начать производство уже в конце этого года, а еще два должны быть запущены в следующем году, сообщили два источника, осведомленные в этом вопросе.

Хотя новые заводы специально разработаны для поддержки Huawei, непонятно, кто именно ими владеет. Huawei отрицает планы запуска собственных фабрик и не предоставила дополнительных подробностей.

Китайские компании также соревнуются в разработке следующего поколения чипов искусственного интеллекта, адаптированных к стандарту, который поддерживает DeepSeek, ставшая ведущим стартапом в области искусственного интеллекта в стране. Последние продукты Huawei рассматриваются как одни из тех, что удовлетворят требования DeepSeek.

Совокупные мощности этих трех новых заводов, после полного запуска, могут превысить текущий общий объем производства аналогичных линий на Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC), ведущей фабрике Китая, по словам источников, осведомленных об этих усилиях.

По словам источников, SMIC также планирует в следующем году удвоить свои мощности по производству чипов по 7 нанометрам — самого современного массово производимого типа в Китае. Huawei в настоящее время является крупнейшим клиентом SMIC для таких линеек процессоров.

В результате, меньшие китайские разработчики чипов, такие как Cambricon, MetaX и Biren, смогут получить гораздо большие мощности SMIC, что будет стимулировать конкуренцию за быстрорастущий китайский рынок, который покинула Nvidia после запрета экспорта США.

Полупроводники находятся в центре торговой напряженности между Пекином и Вашингтоном. США ограничили доступ к ведущим процессорам искусственного интеллекта, произведенным мировым лидером Nvidia, пытаясь сдержать усилия Китая по разработке искусственного интеллекта.

Внутреннее производство недолго будет проблемой, особенно учитывая, что все мощности будут запущены в следующем году - сказал один руководитель китайского производителя чипов.

На прошлой неделе DeepSeek объявила, что ее модели теперь используют формат данных FP8, разработанный для адаптации к следующему поколению отечественных чипов, не уточняя, от какого поставщика.

Цены на акции котируемых китайских полупроводниковых компаний, таких как Cambricon и SMIC, резко выросли после объявления.

910D от Huawei, а также 690 от Cambricon считаются ведущими продуктами, разработанными для поддержки желаемых стандартов Deepseek, тогда как несколько меньших китайских производителей чипов также ускоряют разработку своих версий.

DeepSeek выбрала этот формат данных, поскольку он повышает эффективность аппаратного обеспечения, но за счет точности, что может помочь китайским игрокам в сфере искусственного интеллекта конкурировать с международными конкурентами, даже если их чипы отстают на поколение от ведущих предложений Nvidia.

Если нам удастся разработать и оптимизировать эти китайские чипы для обучения и запуска китайских моделей в постоянно меняющейся китайской экосистеме, однажды мы вспомним этот сдвиг как еще более значимый момент DeepSeek. Это беспрецедентное согласование может компенсировать наши менее развитые аппаратные возможности - сказал руководитель производителя чипов.

Однако такие усилия потребуют многолетнего сотрудничества между производителями вычислительных чипов и теми, кто разрабатывает оборудование для памяти и подключения, а также программных инструментов, необходимых для их поддержки.

Дополнение

Гендиректор Nvidia Дженсен Хуан прибыл в Тайбэй для встречи с TSMC, обсуждая выпуск новых чипов и ситуацию с H20. Компания работает над преемником H20, но решение о его поставке в Китай зависит от правительства США.