CEO Nvidia прибув на зустріч з TSMC на тлі переговорів зі США щодо нового чіпа для Китаю

Київ • УНН

 • 116 перегляди

Гендиректор Nvidia Дженсен Хуан прибув до Тайбею для зустрічі з TSMC, обговорюючи випуск нових чипів та ситуацію з H20. Компанія працює над наступником H20, але рішення щодо його постачання до Китаю залежить від уряду США.

CEO Nvidia прибув на зустріч з TSMC на тлі переговорів зі США щодо нового чіпа для Китаю

Генеральний директор (CEO) Nvidia Дженсен Хуан прибув до Тайбею в п'ятницю, щоб відвідати партнера з виробництва чіпів TSMC, на тлі того, як найдорожча компанія у світі намагається долати зростаючі тертя між Вашингтоном і Пекіном щодо доступу до її провідних у галузі чіпів штучного інтелекту, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Його візит, лише за кілька днів до публікації звіту про прибутки Nvidia у середу, відбувається на тлі того, що компанія попросила деяких своїх постачальників припинити роботу, пов'язану з чіпом H20, після застережень Пекіна щодо ризиків безпеки чіпа, а також на тлі розробки нового чіпа штучного інтелекту, адаптованого для китайського ринку.

Nvidia збирається відновити продаж ШІ-чіпів H20 у Китаї: місцеві покупці вже стають у чергу15.07.25, 12:06 • 4646 переглядiв

"Моя головна мета приїзду сюди - відвідати TSMC", - сказав він журналістам, додавши, що залишиться лише на кілька годин і поїде після вечері з керівництвом TSMC, згідно з прямою трансляцією місцевих ЗМІ в аеропорту Суншань у Тайбеї, де він приземлився на приватному літаку.

Він також сказав, що TSMC попросила його виступити з промовою. TSMC заявила, що Хуан виступить з внутрішньою промовою про свою "філософію управління". Подробиці не уточнювалися.

Хуан сказав, що прибув подякувати TSMC, де вони випустили шість абсолютно нових чіпів, включаючи новий графічний процесор та кремнієвий фотонний процесор для суперкомп'ютерів Nvidia наступного покоління на архітектурі Rubin. Випуск чіпа означає завершення розробки чіпа для початку виробництва.

"Це перша архітектура в нашій історії, де кожен чіп є новим та революційним, - сказав він. - Ми випустили всі чіпи".

Президент США Дональд Трамп на початку цього місяця відкрив двері для можливості продажу в Китаї більш просунутих чіпів Nvidia, окрім H20, та досяг угоди з Nvidia та AMD, згідно з якою уряд США отримуватиме 15% доходу від продажу деяких просунутих чіпів у Китаї.

Nvidia та AMD віддаватимуть США 15% прибутку від продажів чіпів у Китаї - ЗМІ11.08.25, 08:19 • 3532 перегляди

Цього тижня Reuters повідомило, що Nvidia працює над новим чіпом під попередньою назвою B30A, заснованим на його останній архітектурі Blackwell, який буде потужнішим за модель H20.

На запитання про B30A Хуан сказав, що Nvidia веде переговори зі США щодо пропозиції Китаю наступника свого чіпа H20, але рішення про це ухвалює не компанія.

"Звичайно, це залежить від уряду США, і ми ведемо з ними діалог, але ще зарано робити висновки", – сказав він.

Nvidia отримала дозвіл на відновлення продажів H20 лише в липні. Він був розроблений спеціально для Китаю після того, як у 2023 році було запроваджено обмеження на експорт, але компанії раптово наказали припинити продажі в квітні.

Невдовзі після схвалення Вашингтоном Nvidia розмістила замовлення на 300 000 чіпів H20 у TSMC, щоб додати до свого існуючого асортименту через високий попит з боку китайських компаній, повідомляє Reuters. Але через кілька днів Nvidia зазнала звинувачень з боку китайського регулятора кіберпростору та державних ЗМІ про те, що чіпи американської компанії можуть становити загрозу безпеці.

Пізніше китайська влада попередила китайські технологічні фірми про купівлю H20, що викликало занепокоєння щодо потенційних ризиків для інформаційної безпеки. Nvidia стверджує, що її чіпи не мають жодних ризиків, пов'язаних з прихованою інформацією.

Nvidia попросила Foxconn припинити роботу, пов'язану з чіпом H20, повідомило в п'ятницю агентство Reuters з посиланням на двох осіб, обізнаних з цим питанням. Третє джерело повідомило, що Nvidia хотіла спочатку повністю вичерпати наявні запаси H20.

Foxconn не одразу відповів на запит про коментар.

Видання The Information повідомило в четвер, що Nvidia доручила компанії Amkor Technology з Аризони припинити виробництво своїх чіпів H20 цього тижня, а також повідомила південнокорейську Samsung Electronics, посилаючись на двох осіб, безпосередньо обізнаних з цими комунікаціями.

Amkor займається розробкою передової упаковки для чіпа, тоді як Samsung Electronics постачає високошвидкісні чіпи пам'яті для цієї моделі.

Жодна з компаній не одразу відповіла на запит Reuters про коментар.

На запитання, чи просила Nvidia постачальників припинити виробництво, Хуан сказав журналістам у Тайбеї, що у них підготовлена ​​значна кількість чіпів H20, і вони зараз чекають на замовлення на купівлю від китайських клієнтів.

"Коли ми отримаємо замовлення, ми зможемо проплатити більше", – сказав він.

"Ми постійно керуємо нашим ланцюгом поставок, щоб враховувати ринкові умови", – заявив речник Nvidia, додавши: "Як визнають обидва уряди, H20 не є військовим продуктом і не призначений для урядової інфраструктури".

Хуан сказав, що постачання H20 до Китаю не є проблемою національної безпеки, і що можливість постачати чіпи H20 до Китаю "дуже цінується".

Юлія Шрамко

Новини СвітуТехнології
Аризона
Reuters
Вашингтон
Пекін
Тайбей
Дональд Трамп
Південна Корея
Китай
Угорщина