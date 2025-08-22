CEO Nvidia прибыл на встречу с TSMC на фоне переговоров с США по поводу нового чипа для Китая

Генеральный директор (CEO) Nvidia Дженсен Хуан прибыл в Тайбэй в пятницу, чтобы посетить партнера по производству чипов TSMC, на фоне того, как самая дорогая компания в мире пытается преодолеть растущие трения между Вашингтоном и Пекином относительно доступа к ее ведущим в отрасли чипам искусственного интеллекта, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Его визит, всего за несколько дней до публикации отчета о прибылях Nvidia в среду, происходит на фоне того, что компания попросила некоторых своих поставщиков прекратить работу, связанную с чипом H20, после предостережений Пекина относительно рисков по безопасности чипа, а также на фоне разработки нового чипа искусственного интеллекта, адаптированного для китайского рынка.

"Моя главная цель приезда сюда - посетить TSMC", - сказал он журналистам, добавив, что останется лишь на несколько часов и уедет после ужина с руководством TSMC, согласно прямой трансляции местных СМИ в аэропорту Суншань в Тайбэе, где он приземлился на частном самолете.

Он также сказал, что TSMC попросила его выступить с речью. TSMC заявила, что Хуан выступит с внутренней речью о своей "философии управления". Подробности не уточнялись.

Хуан сказал, что прибыл поблагодарить TSMC, где они выпустили шесть совершенно новых чипов, включая новый графический процессор и кремниевый фотонный процессор для суперкомпьютеров Nvidia следующего поколения на архитектуре Rubin. Выпуск чипа означает завершение разработки чипа для начала производства.

"Это первая архитектура в нашей истории, где каждый чип является новым и революционным, - сказал он. - Мы выпустили все чипы".

Президент США Дональд Трамп в начале этого месяца открыл двери для возможности продажи в Китае более продвинутых чипов Nvidia, кроме H20, и достиг соглашения с Nvidia и AMD, согласно которому правительство США будет получать 15% дохода от продажи некоторых продвинутых чипов в Китае.

На этой неделе Reuters сообщило, что Nvidia работает над новым чипом под предварительным названием B30A, основанным на его последней архитектуре Blackwell, который будет мощнее модели H20.

На вопрос о B30A Хуан сказал, что Nvidia ведет переговоры с США относительно предложения Китаю преемника своего чипа H20, но решение об этом принимает не компания.

"Конечно, это зависит от правительства США, и мы ведем с ними диалог, но еще рано делать выводы", – сказал он.

Nvidia получила разрешение на возобновление продаж H20 только в июле. Он был разработан специально для Китая после того, как в 2023 году были введены ограничения на экспорт, но компании внезапно приказали прекратить продажи в апреле.

Вскоре после одобрения Вашингтоном Nvidia разместила заказ на 300 000 чипов H20 у TSMC, чтобы добавить к своему существующему ассортименту из-за высокого спроса со стороны китайских компаний, сообщает Reuters. Но через несколько дней Nvidia подверглась обвинениям со стороны китайского регулятора киберпространства и государственных СМИ о том, что чипы американской компании могут представлять угрозу безопасности.

Позже китайские власти предупредили китайские технологические фирмы о покупке H20, что вызвало обеспокоенность относительно потенциальных рисков для информационной безопасности. Nvidia утверждает, что ее чипы не имеют никаких рисков, связанных со скрытой информацией.

Nvidia попросила Foxconn прекратить работу, связанную с чипом H20, сообщило в пятницу агентство Reuters со ссылкой на двух человек, осведомленных с этим вопросом. Третий источник сообщил, что Nvidia хотела сначала полностью исчерпать имеющиеся запасы H20.

Foxconn не сразу ответил на запрос о комментарии.

Издание The Information сообщило в четверг, что Nvidia поручила компании Amkor Technology из Аризоны прекратить производство своих чипов H20 на этой неделе, а также сообщила южнокорейской Samsung Electronics, ссылаясь на двух человек, непосредственно осведомленных с этими коммуникациями.

Amkor занимается разработкой передовой упаковки для чипа, тогда как Samsung Electronics поставляет высокоскоростные чипы памяти для этой модели.

Ни одна из компаний не сразу ответила на запрос Reuters о комментарии.

На вопрос, просила ли Nvidia поставщиков прекратить производство, Хуан сказал журналистам в Тайбэе, что у них подготовлено значительное количество чипов H20, и они сейчас ждут заказов на покупку от китайских клиентов.

"Когда мы получим заказ, мы сможем проплатить больше", – сказал он.

"Мы постоянно управляем нашей цепочкой поставок, чтобы учитывать рыночные условия", – заявил представитель Nvidia, добавив: "Как признают оба правительства, H20 не является военным продуктом и не предназначен для правительственной инфраструктуры".

Хуан сказал, что поставка H20 в Китай не является проблемой национальной безопасности, и что возможность поставлять чипы H20 в Китай "очень ценится".