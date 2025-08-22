CEO Nvidia прибыл на встречу с TSMC на фоне переговоров с США по поводу нового чипа для Китая

$41.220.16
48.170.16
ukenru
05:52 • 4080 просмотра
Украина вернула еще 65 застрявших на российско-грузинской границе граждан - МИД
22 августа, 01:26 • 15038 просмотра
Трамп меняет риторику: Украина должна перейти в наступление - CNNPhoto
21 августа, 14:24 • 31520 просмотра
Defence City принят – какова ситуация с резидентством украинской авиации?
Эксклюзив
21 августа, 12:55 • 33009 просмотра
Вмешательство Кабмина в маркетинговые соглашения между фармпроизводителями и аптеками угрожает конкуренции и развитию сферы - Американская торговая палата
Эксклюзив
21 августа, 12:13 • 40065 просмотра
Депутаты обжалуют в КСУ закон, лишающий акционеров банков, находящихся в процессе ликвидации, доступа к правосудию - нардеп
21 августа, 11:27 • 22989 просмотра
Свириденко: правительство готовит 155 школ к возвращению к офлайн-обучению и обещает горячие обеды для учеников с 1-го по 11-й классы
Эксклюзив
21 августа, 10:22 • 33841 просмотра
Министерство социальной политики, семьи и единства продолжит работу над платформой для украинцев за рубежом
21 августа, 07:38 • 72057 просмотра
"Фламинго" с радиусом 3000 км: Зеленский рассказал об успехах украинской ракетной программы
21 августа, 06:16 • 79286 просмотра
546 из 574 российских дронов и 31 из 40 ракет обезврежены над Украиной, в том числе один из 4 "Кинжалов"
21 августа, 05:30 • 81883 просмотра
Вице-президент США Вэнс: Европе придется взять на себя "львиную долю" расходов по гарантиям безопасности для Украины
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+20°
1.8м/с
68%
741мм
Популярные новости
Магаданскую область РФ накрыло мощное наводнение: мосты разрушены, бензовозы под водойVideo21 августа, 22:38 • 6208 просмотра
Заявление Лаврова сорвало переговоры Москвы с Вашингтоном по гарантиям безопасности Украины - Bloomberg22 августа, 00:11 • 4954 просмотра
США отправят певца на российский конкурс «Интервидение» в москве - Politico02:18 • 8878 просмотра
Соратник Трампа призвал предложить России членство в НАТО для прекращения войны в Украине02:43 • 12207 просмотра
ЦСК: информация о «дневниках» с фото Зеленского, копирующих образы Путина, является фейкомPhoto03:12 • 9290 просмотра
публикации
Defence City принят – какова ситуация с резидентством украинской авиации?21 августа, 14:24 • 31516 просмотра
Начало осеннего сезона: что нужно успеть сделать на огороде и в саду21 августа, 14:05 • 6658 просмотра
Депутаты обжалуют в КСУ закон, лишающий акционеров банков, находящихся в процессе ликвидации, доступа к правосудию - нардеп
Эксклюзив
21 августа, 12:13 • 40060 просмотра
Поручение Президента по удешевлению лекарств остается невыполненным – эксперт21 августа, 10:15 • 112195 просмотра
Народные депутаты еще в 2020 году предупреждали о правовой коллизии, которая теперь лишила акционеров банков доступа к правосудию20 августа, 12:11 • 136187 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Андрей Сибига
Петер Сийярто
Тулси Габбард
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Венгрия
Белый дом
Реклама
УНН Lite
США отправят певца на российский конкурс «Интервидение» в москве - Politico02:18 • 8880 просмотра
Холли Берри отпраздновала 59-й день рождения на Бора-Бора и поделилась эффектными снимками в бикиниPhoto20 августа, 12:51 • 77029 просмотра
Valentino назначил Риккардо Беллини новым генеральным директором20 августа, 12:45 • 70862 просмотра
Звезда "Звездных войн" рассказал, что размышлял об эмиграции из-за переизбрания Трампа20 августа, 11:47 • 69148 просмотра
Звезда "Purple Rain" судится с наследниками Prince из-за имени "Аполлония"20 августа, 09:18 • 95435 просмотра
Актуальное
Беспилотный летательный аппарат
Нефть
Шахед-136
Крылатая ракета
Футбол

CEO Nvidia прибыл на встречу с TSMC на фоне переговоров с США по поводу нового чипа для Китая

Киев • УНН

 • 460 просмотра

Гендиректор Nvidia Дженсен Хуан прибыл в Тайбэй для встречи с TSMC, обсуждая выпуск новых чипов и ситуацию с H20. Компания работает над преемником H20, но решение о его поставках в Китай зависит от правительства США.

CEO Nvidia прибыл на встречу с TSMC на фоне переговоров с США по поводу нового чипа для Китая

Генеральный директор (CEO) Nvidia Дженсен Хуан прибыл в Тайбэй в пятницу, чтобы посетить партнера по производству чипов TSMC, на фоне того, как самая дорогая компания в мире пытается преодолеть растущие трения между Вашингтоном и Пекином относительно доступа к ее ведущим в отрасли чипам искусственного интеллекта, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Его визит, всего за несколько дней до публикации отчета о прибылях Nvidia в среду, происходит на фоне того, что компания попросила некоторых своих поставщиков прекратить работу, связанную с чипом H20, после предостережений Пекина относительно рисков по безопасности чипа, а также на фоне разработки нового чипа искусственного интеллекта, адаптированного для китайского рынка.

Nvidia собирается возобновить продажу ИИ-чипов H20 в Китае: местные покупатели уже становятся в очередь15.07.25, 12:06 • 4646 просмотров

"Моя главная цель приезда сюда - посетить TSMC", - сказал он журналистам, добавив, что останется лишь на несколько часов и уедет после ужина с руководством TSMC, согласно прямой трансляции местных СМИ в аэропорту Суншань в Тайбэе, где он приземлился на частном самолете.

Он также сказал, что TSMC попросила его выступить с речью. TSMC заявила, что Хуан выступит с внутренней речью о своей "философии управления". Подробности не уточнялись.

Хуан сказал, что прибыл поблагодарить TSMC, где они выпустили шесть совершенно новых чипов, включая новый графический процессор и кремниевый фотонный процессор для суперкомпьютеров Nvidia следующего поколения на архитектуре Rubin. Выпуск чипа означает завершение разработки чипа для начала производства.

"Это первая архитектура в нашей истории, где каждый чип является новым и революционным, - сказал он. - Мы выпустили все чипы".

Президент США Дональд Трамп в начале этого месяца открыл двери для возможности продажи в Китае более продвинутых чипов Nvidia, кроме H20, и достиг соглашения с Nvidia и AMD, согласно которому правительство США будет получать 15% дохода от продажи некоторых продвинутых чипов в Китае.

Nvidia и AMD будут отдавать США 15% прибыли от продаж чипов в Китае - СМИ11.08.25, 08:19 • 3532 просмотра

На этой неделе Reuters сообщило, что Nvidia работает над новым чипом под предварительным названием B30A, основанным на его последней архитектуре Blackwell, который будет мощнее модели H20.

На вопрос о B30A Хуан сказал, что Nvidia ведет переговоры с США относительно предложения Китаю преемника своего чипа H20, но решение об этом принимает не компания.

"Конечно, это зависит от правительства США, и мы ведем с ними диалог, но еще рано делать выводы", – сказал он.

Nvidia получила разрешение на возобновление продаж H20 только в июле. Он был разработан специально для Китая после того, как в 2023 году были введены ограничения на экспорт, но компании внезапно приказали прекратить продажи в апреле.

Вскоре после одобрения Вашингтоном Nvidia разместила заказ на 300 000 чипов H20 у TSMC, чтобы добавить к своему существующему ассортименту из-за высокого спроса со стороны китайских компаний, сообщает Reuters. Но через несколько дней Nvidia подверглась обвинениям со стороны китайского регулятора киберпространства и государственных СМИ о том, что чипы американской компании могут представлять угрозу безопасности.

Позже китайские власти предупредили китайские технологические фирмы о покупке H20, что вызвало обеспокоенность относительно потенциальных рисков для информационной безопасности. Nvidia утверждает, что ее чипы не имеют никаких рисков, связанных со скрытой информацией.

Nvidia попросила Foxconn прекратить работу, связанную с чипом H20, сообщило в пятницу агентство Reuters со ссылкой на двух человек, осведомленных с этим вопросом. Третий источник сообщил, что Nvidia хотела сначала полностью исчерпать имеющиеся запасы H20.

Foxconn не сразу ответил на запрос о комментарии.

Издание The Information сообщило в четверг, что Nvidia поручила компании Amkor Technology из Аризоны прекратить производство своих чипов H20 на этой неделе, а также сообщила южнокорейской Samsung Electronics, ссылаясь на двух человек, непосредственно осведомленных с этими коммуникациями.

Amkor занимается разработкой передовой упаковки для чипа, тогда как Samsung Electronics поставляет высокоскоростные чипы памяти для этой модели.

Ни одна из компаний не сразу ответила на запрос Reuters о комментарии.

На вопрос, просила ли Nvidia поставщиков прекратить производство, Хуан сказал журналистам в Тайбэе, что у них подготовлено значительное количество чипов H20, и они сейчас ждут заказов на покупку от китайских клиентов.

"Когда мы получим заказ, мы сможем проплатить больше", – сказал он.

"Мы постоянно управляем нашей цепочкой поставок, чтобы учитывать рыночные условия", – заявил представитель Nvidia, добавив: "Как признают оба правительства, H20 не является военным продуктом и не предназначен для правительственной инфраструктуры".

Хуан сказал, что поставка H20 в Китай не является проблемой национальной безопасности, и что возможность поставлять чипы H20 в Китай "очень ценится".

Юлия Шрамко

Новости МираТехнологии
Аризона
Reuters
Вашингтон
Пекин
Тайбэй
Дональд Трамп
Южная Корея
Китай
Венгрия