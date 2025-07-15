Nvidia собирается возобновить продажу ИИ-чипов H20 в Китае: местные покупатели уже становятся в очередь

Компания Nvidia заявила о планах возобновить продажи в материковом Китае ИИ-чипов Nvidia H20 через несколько дней после встречи своего генерального директора с президентом США Дональдом Трампом, и китайские компании спешат их приобрести, со ссылкой на два источника сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

ИИ-чипы Nvidia стали ключевым объектом экспортного контроля США, призванного не допустить попадания наиболее передовых чипов в Китай из соображений национальной безопасности. Американская компания, акции которой котируются на бирже, заявила, что эти ограничения сократят ее выручку на 15 миллиардов долларов.

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Самая дорогая компания в мире подает заявки правительству США на возобновление продаж графических процессоров (GPU) H20 в Китай и рассчитывает вскоре получить лицензии, говорится в заявлении Nvidia.

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"Правительство США заверило Nvidia в выдаче лицензий, и Nvidia надеется вскоре начать поставки", - заявила компания, генеральный директор которой Дженсен Хуан находится с визитом в Пекине и выступит на мероприятии в среду.

Белый дом, который ранее выражал обеспокоенность тем, что китайские военные могут использовать ИИ-чипы для разработки оружия, не ответил на запрос о комментарии.

По словам источников, знакомых с ситуацией, китайские компании спешно размещают заказы на чипы, которые Nvidia затем должна направить правительству США для одобрения. Они добавили, что интернет-гиганты ByteDance и Tencent находятся в процессе подачи заявок.

По словам одного из источников, центральное место в этом процессе занимает "белый список", составленный Nvidia для регистрации китайских компаний как потенциальных покупателей.

Компания Nvidia, которая критиковала экспортные ограничения, введенные администрацией Трампа в апреле, которые помешали ей продавать чип H20 в Китае, также заявила о представлении новой модели, адаптированной к китайскому рынку.

"Китайский рынок огромен, динамичен и обладает высокой инновационностью, а также является домом для многих исследователей в области искусственного интеллекта", - заявил Хуан во вторник китайскому государственному телеканалу CCTV.

"Поэтому для американских компаний действительно очень важно закрепиться на китайском рынке", - отметил он.

Акции Nvidia, котирующиеся на Франкфуртской бирже, подскочили на 3,2%.

На очередном брифинге МИД в Пекине, отвечая на вопрос о планах Nvidia возобновить продажу ИИ-чипов, представитель заявил: "Китай выступает против политизации, инструментализации и использования науки, технологий, экономики и торговли как оружия с целью злонамеренной блокады и подавления Китая".