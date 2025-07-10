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ИИ-гигант Nvidia стал первой компанией с рыночной стоимостью в $4 трлн

Киев • УНН

 • 305 просмотра

Компания Nvidia стала первой, чья рыночная стоимость превысила 4 триллиона долларов, что подчеркивает уверенность Уолл-стрит в потенциале искусственного интеллекта. Акции компании выросли до 164,42 долларов, хотя впоследствии немного снизились.

ИИ-гигант Nvidia стал первой компанией с рыночной стоимостью в $4 трлн

Компания Nvidia в среду стала первой компанией, чья рыночная стоимость превысила 4 триллиона долларов, что стало новым достижением в ставке Уолл-стрит на то, что искусственный интеллект изменит экономику, пишет УНН со ссылкой на AFP.

Детали

Вскоре после открытия фондового рынка акции Nvidia поднялись до 164,42 долларов, что дало ей оценку в более чем 4 триллиона долларов. Впоследствии акции немного снизились, закрывшись чуть ниже рекордного порога.

"Рынок невероятно уверен, что за ИИ будущее, - заявил Стив Сосник из Interactive Brokers. - Nvidia, безусловно, является компанией, которая имеет наибольшие возможности получить выгоду из этой золотой лихорадки".

Рыночная стоимость Nvidia, возглавляемой инженером-электриком Дженсеном Хуангом, теперь превышает ВВП Франции, Великобритании или Индии, что свидетельствует об уверенности инвесторов в том, что ИИ положит начало новой эре робототехники и автоматизации, пишет издание.

Недавний всплеск активности калифорнийской компании по производству микросхем способствует восстановлению фондового рынка в целом, на фоне того, как сама Nvidia опережает основные индексы.

Отчасти это связано с облегчением от того, что президент США Дональд Трамп отменил свои драконовские пошлины, которые обрушились на мировые рынки в начале апреля, пишет издание.

Даже несмотря на то, что Трамп в последние дни объявил о новых мерах по введению пошлин, американские акции оставались на высоких уровнях, а технологический индекс Nasdaq в среду завершил торги, обновив рекорд.

Глава Nvidia: ИИ-чипы развиваются быстрее закона Мура08.01.25, 10:19 • 23899 просмотров

Рост стоимости Nvidia до 4 триллионов долларов знаменует новый этап довольно стабильного роста за последние два года на фоне роста интереса к ИИ. С начала 2025 года акции компании выросли более чем на 21%, а индекс Nasdaq вырос на 6,7%.

Уроженец Тайваня Хуанг поразил инвесторов серией достижений, включая свой основной продукт: графические процессоры (GPU), которые играют ключевую роль во многих программах генеративного ИИ, лежащих в основе автономного вождения, робототехники и других передовых отраслей.

Компания также представила технологию нового поколения Blackwell, позволяющую увеличить вычислительную мощность. Одним из ее достижений являются "цифровые двойники реального времени", значительно ускоряющие разработку продукции в обрабатывающей промышленности, аэрокосмической отрасли и множестве других отраслей.

Однако победная серия Nvidia была прервана в начале 2025 года, когда китайская компания DeepSeek поразила мир генеративного ИИ, представив недорогую и высокопроизводительную модель, которая бросила вызов гегемонии OpenAI и других гигантов с большими затратами, отмечает издание.

Генеральный директор Nvidia спрогнозировал десятикратный рост мощности ИИ в Европе11.06.25, 18:08 • 2727 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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