ШІ-гігант Nvidia став першою компанією з ринковою вартістю у $4 трлн

Компанія Nvidia у середу стала першою компанією, чия ринкова вартість перевищила 4 трильйони доларів, що стало новим досягненням у ставці Волл-стріт на те, що штучний інтелект змінить економіку, пише УНН з посиланням на AFP.

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Невдовзі після відкриття фондового ринку акції Nvidia піднялися до 164,42 доларів, що дало їй оцінку в понад 4 трильйони доларів. Згодом акції трохи знизилися, закрившись трохи нижче за рекордний поріг.

"Ринок неймовірно впевнений, що за ШІ майбутнє, - заявив Стів Сосник з Interactive Brokers. - Nvidia, безумовно, є компанією, яка має найбільші можливості отримати вигоду з цієї золотої лихоманки".

Ринкова вартість Nvidia, очолюваної інженером-електриком Дженсеном Хуангом, тепер перевищує ВВП Франції, Великої Британії чи Індії, що свідчить про впевненість інвесторів у тому, що ШІ започаткує нову еру робототехніки та автоматизації, пише видання.

Нещодавній сплеск активності каліфорнійської компанії з виробництва мікросхем сприяє відновленню фондового ринку загалом, на тлі того, як сама Nvidia випереджає основні індекси.

Почасти це пов'язано з полегшенням від того, що президент США Дональд Трамп скасував свої драконівські мита, які обрушилися на світові ринки на початку квітня, пише видання.

Навіть попри те, що Трамп останніми днями оголосив про нові заходи щодо введення мит, американські акції залишалися на високих рівнях, а технологічний індекс Nasdaq у середу завершив торги, оновивши рекорд.

Глава Nvidia: ШІ-чіпи розвиваються швидше закону Мура

Зростання вартості Nvidia до 4 трильйонів доларів знаменує новий етап досить стабільного зростання за останні два роки на тлі зростання інтересу до ШІ. З початку 2025 року акції компанії зросли більш ніж на 21%, а індекс Nasdaq зріс на 6,7%.

Уродженець Тайваню Хуан вразив інвесторів серією досягнень, включаючи свій основний продукт: графічні процесори (GPU), які відіграють ключову роль у багатьох програмах генеративного ШІ, що лежать в основі автономного водіння, робототехніки та інших передових галузей.

Компанія також представила технологію нового покоління Blackwell, що дає змогу збільшити обчислювальну потужність. Одним із її досягнень є "цифрові двійники реального часу", що значно прискорюють розробку продукції в обробній промисловості, аерокосмічній галузі та безлічі інших галузей.

Однак переможна серія Nvidia була перервана на початку 2025 року, коли китайська компанія DeepSeek вразила світ генеративного ШІ, представивши недорогу та високопродуктивну модель, яка кинула виклик гегемонії OpenAI та інших гігантів з великими витратами, зазначає видання.

Генеральний директор Nvidia спрогнозував десятикратне зростання потужності ШІ в Європі