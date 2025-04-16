Nvidia ожидает убытков в $5,5 млрд на фоне ограничений США на экспорт ИИ-чипов в Китай

Nvidia заявила, что ожидает убытков в размере 5,5 млрд долларов после того, как США ограничили ее возможности по экспорту чипов искусственного интеллекта в Китай, из-за чего акции гиганта Кремниевой долины упали после закрытия торгов, пишет УНН со ссылкой на Financial Times.

Детали

Группа заявила в регулирующем документе во вторник поздно вечером, что чип H20, разработанный для китайского рынка в соответствии с экспортным контролем, который уже препятствует продаже ее самых мощных чипов в Китае, теперь потребует специальной лицензии для продажи клиентам в этой стране.

Nvidia заявила, что США заявили, что этот шаг был необходим для устранения риска использования чипов H20 в суперкомпьютере в Китае.

Производитель чипов заявил, что понесет расходы в 5,5 млрд долларов в квартале до 27 апреля, связанные с чипами H20. Ее акции упали на 6 процентов после закрытия торгов во вторник, в то время как фьючерсы, отслеживающие технологический индекс Nasdaq 100, упали более чем на 1%.

Репрессии Вашингтона в отношении чипов H20 являются последним примером того, как США используют пошлины и другие торговые барьеры для усиления давления на Пекин, пишет издание. Президент Дональд Трамп уже увеличил пошлины на китайский импорт до 145 процентов, хотя некоторые виды потребительской электроники получили временные исключения.

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт во вторник призвала Китай заключить новое торговое соглашение с США, заявив, что "мяч на стороне Китая".

Министерство торговли США подтвердило позже во вторник, что выпускает новые требования по лицензированию экспорта для H20, а также для чипов AMD MI308 и эквивалентных чипов.

"Министерство торговли намерено действовать в соответствии с директивой президента для защиты нашей национальной и экономической безопасности", - сказал представитель.

AMD - ближайший прямой конкурент Nvidia на рынке чипов для центров обработки данных ИИ. Компания не сразу отреагировала на запрос о комментариях.

Действия США также подчеркивают, как Nvidia, разработчик чипов, находящийся в центре бума ИИ, которая в течение прошлого года демонстрировала неконтролируемый рост и на короткое время стала самой дорогой компанией в мире, подвергается геополитической напряженности между Вашингтоном и Пекином, пишет издание.

Nvidia также заявила в понедельник, что потратит до полутриллиона долларов на инфраструктуру ИИ в США в течение следующих четырех лет через партнерские отношения с такими компаниями, как тайваньские TSMC и Foxconn.

Компания представила свои ориентированные на Китай процессоры H20 в прошлом году после того, как администрация Байдена ввела экспортный контроль на ее чипы. Они менее мощные, чем ее топовые графические процессоры, или GPU, которые так нужны Microsoft, OpenAI, Google и Amazon.

Акции Nvidia упали примерно на 16 процентов с начала года по состоянию на время закрытия во вторник, поскольку растет обеспокоенность растущей гонкой между США и Китаем вокруг инфраструктуры, которая поддерживает ИИ. Они также были вовлечены в более широкий рыночный разгром, вызванный эскалацией торговой войны, пишет издание.

Аналитики Bernstein во вторник заявили, что на долю H20 пришлось около 12 млрд долларов из 17 млрд долларов выручки Nvidia в Китае, в то время как на этом этапе не было ясности относительно того, будут ли выдаваться лицензии, или это будет означать полное "уничтожение" линейки продуктов.

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