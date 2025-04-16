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Financial Times

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The Guardian

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Nvidia очікує збитків у $5,5 млрд на тлі обмежень США на експорт ШІ-чіпів у Китай

Київ • УНН

 • 6186 перегляди

США обмежили експорт чіпів штучного інтелекту Nvidia в Китай, що призвело до збитків у 5,5 млрд доларів. Акції компанії впали, оскільки H20 вимагатиме ліцензію для продажу.

Nvidia очікує збитків у $5,5 млрд на тлі обмежень США на експорт ШІ-чіпів у Китай
www.nvidia.com

Nvidia заявила, що очікує збитків обсягом 5,5 млрд доларів після того, як США обмежили її можливості щодо експорту чіпів штучного інтелекту до Китаю, через що акції гіганта Кремнієвої долини впали після закриття торгів, пише УНН з посиланням на Financial Times.

Деталі

Група заявила у регулювальному документі у вівторок пізно ввечері, що чіп H20, який розроблений для китайського ринку відповідно до експортного контролю, який вже перешкоджає продажу її найпотужніших чіпів у Китаї, тепер вимагатиме спеціальної ліцензії для продажу клієнтам у цій країні.

Nvidia заявила, що США заявили, що цей крок був необхідний для усунення ризику використання чіпів H20 в суперкомп'ютері в Китаї.

Виробник чіпів заявив, що понесе витрати у 5,5 млрд доларів у кварталі до 27 квітня, пов'язані з чіпами H20. Її акції впали на 6 відсотків після закриття торгів у вівторок, тоді як ф'ючерси, які відстежують технологічний індекс Nasdaq 100, упали більш ніж на 1%.

Репресії Вашингтона щодо чіпів H20 є останнім прикладом того, як США використовують мита та інші торгові бар'єри для посилення тиску на Пекін, пише видання. Президент Дональд Трамп уже збільшив мита на китайський імпорт до 145 відсотків, хоч деякі види споживчої електроніки отримали тимчасові винятки.

Прессекретар Білого дому Каролін Лівітт у вівторок закликала Китай укласти нову торговельну угоду зі США, заявивши, що "м'яч на боці Китаю".

Міністерство торгівлі США підтвердило пізніше у вівторок, що випускає нові вимоги щодо ліцензування експорту для H20, а також для чіпів AMD MI308 та еквівалентних чіпів.

"Міністерство торгівлі має намір діяти відповідно до директиви президента для захисту нашої національної та економічної безпеки", - сказав представник.

AMD - найближчий прямий конкурент Nvidia на ринку чіпів для центрів обробки даних ШІ. Компанія не одразу відреагувала на запит про коментарі.

Дії США також підкреслюють, як Nvidia, розробник чіпів, що знаходиться в центрі буму ШІ, яка протягом минулого року демонструвала неконтрольоване зростання і на короткий час стала найдорожчою компанією у світі, наражається на геополітичну напруженість між Вашингтоном і Пекіном, пише видання.

Nvidia також заявила в понеділок, що витратить до півтрильйона доларів на інфраструктуру ШІ в США протягом наступних чотирьох років через партнерські відносини з такими компаніями, як тайванські TSMC та Foxconn.

Компанія представила свої орієнтовані на Китай процесори H20 минулого року після того, як адміністрація Байдена запровадила експортний контроль на її чіпи. Вони менш потужні, ніж її топові графічні процесори, або GPU, які так потрібні Microsoft, OpenAI, Google і Amazon.

Акції Nvidia впали приблизно на 16 відсотків з початку року станом на час закриття у вівторок, оскільки зростає занепокоєння зростаючими перегонами між США і Китаєм навколо інфраструктури, яка підтримує ШІ. Вони також були залучені до ширшого ринкового розгрому, викликаного ескалацією торгової війни, пише видання.

Аналітики Bernstein у вівторок заявили, що на частку H20 припало близько 12 млрд доларів з 17 млрд доларів виручки Nvidia в Китаї, тоді як на цьому етапі не було ясності щодо того, чи видаватимуться ліцензії, чи це означатиме повне "знищення" лінійки продуктів.

Nvidia, Google і Disney створюють новий двигун, який забезпечить більш реалістичні рухи роботів 19.03.25, 21:11 • 16788 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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