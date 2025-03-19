Nvidia, Google і Disney створюють новий двигун, який забезпечить більш реалістичні рухи роботів
Київ • УНН
Nvidia, Google DeepMind та Disney Research спільно розробляють фізичний рушій Newton для роботів. Він забезпечить більш реалістичні рухи та взаємодію роботів із навколишнім світом.
Nvidia, Google DeepMind та Disney Research розробляють фізичний рушій для роботів, який забезпечить більш реалістичні рухи. Передає УНН із посиланням на Tech Radar.
Генеральний директор Nvidia Дженсен Хуанг (Jensen Huang) оголосив про нову співпрацю між компанією, Google DeepMind та Disney Research, яка дозволить оживити роботів зі "Зоряних війн" на основі штучного інтелекту.
Newton підвищить мобільність і реалістичність роботів
У майбутньому Disney планує використовувати Newton - фізичний пристрій, розроблений спільно з NVIDIA і Google DeepMind, який буде здатен поліпшити мобільність і точність роботів в реальних умовах.
Newton покликаний допомогти розробникам моделювати взаємодію роботів із природним світом, що є складним завданням для розробників робототехніки. Це допоможе машинам стати більш "виразними" і "навчитися справлятися зі складними завданнями з більшою точністю".
Як вказується, Newton буде випущений з відкритим вихідним кодом пізніше у 2025 році.
Шеф Nvidia продемонстрував нові розробки компанії
Вчора Дженсен Хуанг вийшов на сцену на конференції Nvidia GTC 2025 і представив Blue - дослідницького робота, натхненного "Зоряними війнами", здатного на неймовірні рухи.
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Під час презентації Хуанг спілкувався з роботом із двигуном Ньютона, ставлячи йому запитання на кшталт "Ти розумний?", на що робот відповідав кивком голови. Крім того, генеральний директор попросив його відійти вбік, і робот виконав команду, продемонструвавши свою чуйність на основі фізики.
У прес-релізі Nvidia зазначається: "Newton є відкритим вихідним кодом і надає можливості всьому співтовариству робототехніки. Це дозволяє робототехнікам вільно використовувати та поширювати фреймворк і робити внесок у його розробку передовими дослідженнями".
Компанія також представила модель ШІ для людиноподібних роботів Groot N1, яка дає змогу машинам краще сприймати і міркувати про навколишнє середовище.
Nvidia також оновила дорожню карту для своїх ШІ-чіпів наступного покоління, включно з Blackwell Ultra і Rubin, до 2027 року.
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