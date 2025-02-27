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Nvidia різко наростила продажі в четвертому кварталі через попит на ШІ-чіпи

Nvidia різко наростила продажі в четвертому кварталі через попит на ШІ-чіпи

Київ  •  УНН

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Nvidia повідомила про виторг у 39,3 млрд доларів у четвертому кварталі, що на 78% більше ніж торік. Компанія очікує подальше зростання продажів до 43 млрд доларів у першому кварталі 2026 фінансового року.

Компанія Nvidia у середу повідомила про різке зростання прибутків і продажів у четвертому кварталі, на тлі того, як попит на її спеціалізовані чіпи Blackwell, які забезпечують роботу систем штучного інтелекту, продовжував зростати, що призвело до зростання акцій компанії після закриття торгів, пише УНН з посиланням на AP.

Деталі

За три місяці, що закінчилися 26 січня, технологічний гігант із Санта-Клари у Каліфорнії в США, повідомив про виторг обсягом 39,3 млрд доларів, що на 12% більше, ніж у попередньому кварталі, і на 78% більше, ніж рік тому. З урахуванням одноразових витрат прибуток становив 89 центів на акцію.

"Попит на Blackwell неймовірний, оскільки штучний інтелект додає ще один закон масштабування - збільшення обчислень для навчання робить моделі розумнішими, а збільшення обчислень для тривалого обдумування робить відповідь розумнішою", - сказав засновник Nvidia Дженсен Хуанг у заяві.

Nvidia збільшила масштабне виробництво суперкомп'ютерів Blackwell AI, сказав Хуан, "досягши мільярдів доларів продажів у першому кварталі".

"Штучний інтелект просувається зі швидкістю світла, оскільки агентний і фізичний штучний інтелект закладають основу для наступної хвилі штучного інтелекту, яка зробить революцію в найбільших галузях", - сказав він.

Звіт про доходи в середу перевершив очікування Волл-стріт. Аналітики очікували скоригований прибуток обсягом 85 центів на акцію при виручці у 38,1 млрд доларів, згідно з FactSet. Nvidia повідомила про чистий прибуток у 22,06 млрд доларів у четвертому кварталі, перевищивши прогнози аналітиків у 19,57 млрд доларів. Технологічний гігант очікує, що продажі продовжать зростати, прогнозуючи прибуток у близько 43 мільярдів доларів за перший квартал 2026 фінансового року.

Продажі центрів обробки даних, які становлять більшу частину доходів Nvidia, стали основною частиною цього підйому - дохід у четвертому кварталі становив 35,6 мільярда доларів, що на 93% більше, ніж рік тому.

Дитя буму ШІ, Nvidia перетворилася на другу за величиною компанію на Волл-стріт - зараз її вартість перевищує 3 трильйони доларів - і рух акцій має більший вплив на S&P 500 та інші індекси, ніж будь-яка інша компанія, за винятком Apple. Два роки тому ринкова вартість Nvidia була нижчою за 600 мільярдів доларів.

Звіт про доходи за четвертий квартал став першим звітом компанії з того часу, як китайська компанія DeepSeek похвалилася, що розробила велику мовну модель, яка може конкурувати з ChatGPT та іншими конкурентами зі США, але виявилася більш рентабельною при використанні чіпів Nvidia для навчання системи на масивах даних.

Ажіотаж навколо DeepSeek призвів до того, що 595 мільярдів доларів багатства Nvidia на короткий час зникли. Але компанія у своїй заяві похвалила роботу DeepSeek як "чудове досягнення ШІ", яке використовувало "широко доступні моделі та обчислення, що повністю відповідають експортному контролю".

У розмові з інвесторами Хуан сказав, що "наступна хвиля" ШІ прийде з "агентським ШІ для підприємств, фізичним ШІ для робототехніки та суверенним ШІ, на тлі того, як різні регіони створюють свій ШІ для своїх власних екосистем".

"Ми знаходимося в центрі більшої частини цього розвитку", - сказав Хуан.

Nvidia спрощує купівлю нових відеокарт RTX 5080 і 5090 FE через спеціальну програму20.02.25, 11:18 • 20734 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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