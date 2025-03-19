Італійське видання випустило перший у світі номер, повністю створений ШІ

Італійська газета Il Foglio повідомила про створення першого у світі номера, повністю підготовленого штучним інтелектом (ШІ). Про це повідомляє The Guardian, інформує УНН.

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Зазначається, що чотирьохсторінковий Il Foglio AI був був надрукований у тонкому широкоформатному виданні газети доступний у газетних кіосках та онлайн з вівторка.

За словами редактора видання Клаудіо Чераси, ініціатива Il Foglio, консервативної ліберальної щоденної газети, є частиною місячного журналістського експерименту, спрямованого на те, щоб показати вплив технології штучного інтелекту "на наш спосіб роботи та наші дні".

Це буде перша в світі щоденна газета в газетних кіосках, створена повністю за допомогою штучного інтелекту. (ШІ відповідальний) за все. За написання, заголовки, цитати, резюме. І іноді навіть за іронію - запевнив Чераса.

Він додав, що роль журналістів буде обмежена "поставленням запитань для ШІ та читанням відповідей".

"Статті були структуровані, зрозумілі, без явних граматичних помилок. Однак жодна зі статей, опублікованих на сторінках новин, прямо не цитує жодних людей", - резюмують автори матеріалу.

Нагадаємо

З 1 вересня школи Пекіна введуть мінімум 8 годин занять зі штучного інтелекту на рік для учнів початкової та середньої школи. Курси можуть бути як окремими, так і інтегрованими в існуючі предмети.

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