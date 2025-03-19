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Итальянское издание выпустило первый в мире номер, полностью созданный ИИ

Киев • УНН

 • 14036 просмотра

Итальянская газета Il Foglio создала первый в мире номер, полностью подготовленный искусственным интеллектом. Четырехстраничное издание доступно в газетных киосках и онлайн.

Итальянское издание выпустило первый в мире номер, полностью созданный ИИ

Итальянская газета Il Foglio сообщила о создании первого в мире номера, полностью подготовленного искусственным интеллектом (ИИ). Об этом сообщает The Guardian, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что четырехстраничный Il Foglio AI был напечатан в тонком широкоформатном издании газеты, доступном в газетных киосках и онлайн со вторника.

По словам редактора издания Клаудио Черасы, инициатива Il Foglio, консервативной либеральной ежедневной газеты, является частью месячного журналистского эксперимента, направленного на то, чтобы показать влияние технологии искусственного интеллекта "на наш способ работы и наши дни".

Это будет первая в мире ежедневная газета в газетных киосках, созданная полностью с помощью искусственного интеллекта. (ИИ ответственен) за все. За написание, заголовки, цитаты, резюме. И иногда даже за иронию

- заверил Чераса.

Он добавил, что роль журналистов будет ограничена "постановкой вопросов для ИИ и чтением ответов".

"Статьи были структурированы, понятны, без явных грамматических ошибок. Однако ни одна из статей, опубликованных на страницах новостей, прямо не цитирует ни одного человека", - резюмируют авторы материала.

Напомним

С 1 сентября школы Пекина введут минимум 8 часов занятий по искусственному интеллекту в год для учащихся начальной и средней школы. Курсы могут быть как отдельными, так и интегрированными в существующие предметы.

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