Итальянское издание выпустило первый в мире номер, полностью созданный ИИ

Итальянская газета Il Foglio сообщила о создании первого в мире номера, полностью подготовленного искусственным интеллектом (ИИ). Об этом сообщает The Guardian, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что четырехстраничный Il Foglio AI был напечатан в тонком широкоформатном издании газеты, доступном в газетных киосках и онлайн со вторника.

По словам редактора издания Клаудио Черасы, инициатива Il Foglio, консервативной либеральной ежедневной газеты, является частью месячного журналистского эксперимента, направленного на то, чтобы показать влияние технологии искусственного интеллекта "на наш способ работы и наши дни".

Это будет первая в мире ежедневная газета в газетных киосках, созданная полностью с помощью искусственного интеллекта. (ИИ ответственен) за все. За написание, заголовки, цитаты, резюме. И иногда даже за иронию