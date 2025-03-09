Пекін запроваджує обов'язкові курси зі штучного інтелекту для школярів

$41.170.09
45.030.03
ukenru
На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
9 квітня, 17:29 • 33333 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 53966 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

9 квітня, 16:07 • 57223 перегляди

Колишній голова ДФС Насіров мобілізувався до ЗСУ – САП

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 62154 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 73875 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 59677 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 58087 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Ексклюзив
9 квітня, 11:17 • 124401 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами

9 квітня, 07:59 • 82582 перегляди

Взяття у полон китайців, які воювали в складі російської армії: Пекін перевіряє ситуацію

Ексклюзив
9 квітня, 07:20 • 230176 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+1°
3м/с
62%
Популярнi новини

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 23333 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 22132 перегляди

В Азовському морі через дії рф масово гинуть краби та риба - ЦПД РНБО

9 квітня, 16:17 • 12022 перегляди

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 12780 перегляди

Зеленський про громадян КНР, які воюють на боці рф: доведемо необхідну інформацію до китайської сторони

9 квітня, 17:52 • 23022 перегляди
Публікації

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 92807 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 124400 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 230175 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 406465 перегляди

Десерти без яєць: 7 смачних рецептів до Великодня

8 квітня, 08:49 • 398389 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Олексій Гончаренко

Віталій Кличко

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Київ

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 12897 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 22250 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 23449 перегляди

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

9 квітня, 14:39 • 25828 перегляди

"Дюна 3. Месія": Паттінсону пропонують роль головного лиходія у фільмі

9 квітня, 09:22 • 76209 перегляди
Актуальне

Шахед-136

TikTok

T-72

Леопард 2

MIM-104 Patriot

Пекін запроваджує обов'язкові курси зі штучного інтелекту для школярів

Київ • УНН

 • 25929 перегляди

З 1 вересня школи Пекіна введуть мінімум 8 годин занять зі штучного інтелекту на рік для учнів початкової та середньої школи. Курси можуть бути як окремими, так і інтегрованими в існуючі предмети.

Пекін запроваджує обов'язкові курси зі штучного інтелекту для школярів

У школах Пекіна будуть введені курси зі штучного інтелекту (ШІ) для учнів початкової та середньої школи. Про це інформує видання Bloomberg, передає УНН.

Деталі

За інформацією видання, з майбутнього осіннього семестру, який розпочинається 1 вересня, школи в столиці Китаю пропонуватимуть не менше восьми годин занять зі штучного інтелекту протягом навчального року.

Школи можуть проводити їх як окремі курси або інтегрувати їх в діючу навчальну програму, наприклад, з інформаційних технологій та науці

- йдеться у дописі.

Зазначається, що Китай давно плекає амбіції стати новатором у галузі ШІ. Але сектор опинився в центрі світової уваги на початку цього року після того, як стартап DeepSeek випустив модель, яка працює так само ефективно, як моделі великих американських компаній, при цьому вимагаючи набагато менше ресурсів.

Технічна революція, зокрема штучний інтелект, відкриває великі можливості для освіти

- заявив Хуай Цзіньпен, міністр освіти Китаю.

Він додав, що країна випустить книгу про освіту з використанням штучного інтелекту у 2025 році. 

Нагадаємо 

Дослідження Microsoft та Університету Карнегі-Меллона показало, що надмірна довіра до ШІ погіршує когнітивні здібності людей. В опитуванні 319 IT-фахівців виявлено пряму залежність між впевненістю в ШІ та зниженням критичного мислення.

Штучний інтелект та освіта майбутнього: Михайло Поплавський розповів, про що буде його наступна книга28.02.25, 09:42 • 24457 переглядiв

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

Новини СвітуТехнології
Китай
Brent
$65.97
Bitcoin
$82,606.80
S&P 500
$5,330.87
Tesla
$262.04
Газ TTF
$33.67
Золото
$3,102.02
Ethereum
$1,646.46