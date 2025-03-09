Пекін запроваджує обов'язкові курси зі штучного інтелекту для школярів

У школах Пекіна будуть введені курси зі штучного інтелекту (ШІ) для учнів початкової та середньої школи. Про це інформує видання Bloomberg, передає УНН.

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За інформацією видання, з майбутнього осіннього семестру, який розпочинається 1 вересня, школи в столиці Китаю пропонуватимуть не менше восьми годин занять зі штучного інтелекту протягом навчального року.

Школи можуть проводити їх як окремі курси або інтегрувати їх в діючу навчальну програму, наприклад, з інформаційних технологій та науці - йдеться у дописі.

Зазначається, що Китай давно плекає амбіції стати новатором у галузі ШІ. Але сектор опинився в центрі світової уваги на початку цього року після того, як стартап DeepSeek випустив модель, яка працює так само ефективно, як моделі великих американських компаній, при цьому вимагаючи набагато менше ресурсів.

Технічна революція, зокрема штучний інтелект, відкриває великі можливості для освіти - заявив Хуай Цзіньпен, міністр освіти Китаю.

Він додав, що країна випустить книгу про освіту з використанням штучного інтелекту у 2025 році.

Нагадаємо

Дослідження Microsoft та Університету Карнегі-Меллона показало, що надмірна довіра до ШІ погіршує когнітивні здібності людей. В опитуванні 319 IT-фахівців виявлено пряму залежність між впевненістю в ШІ та зниженням критичного мислення.

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