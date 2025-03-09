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Пекин вводит обязательные курсы по искусственному интеллекту для школьников

Киев • УНН

 • 25911 просмотра

С 1 сентября школы Пекина введут минимум 8 часов занятий по искусственному интеллекту в год для учеников начальной и средней школы. Курсы могут быть как отдельными, так и интегрированными в существующие предметы.

Пекин вводит обязательные курсы по искусственному интеллекту для школьников

В школах Пекина будут введены курсы по искусственному интеллекту (ИИ) для учеников начальной и средней школы. Об этом сообщает издание Bloomberg, передает УНН.

Детали

По информации издания, с будущего осеннего семестра, который начинается 1 сентября, школы в столице Китая будут предлагать не менее восьми часов занятий по искусственному интеллекту в течение учебного года.

Школы могут проводить их как отдельные курсы или интегрировать их в действующую учебную программу, например, по информационным технологиям и наукам

- говорится в сообщении.

Отмечается, что Китай давно питает амбиции стать новатором в области ИИ. Но сектор оказался в центре мирового внимания в начале этого года после того, как стартап DeepSeek выпустил модель, которая работает так же эффективно, как модели крупных американских компаний, при этом требуя гораздо меньше ресурсов.

Техническая революция, в частности искусственный интеллект, открывает большие возможности для образования

- заявил Хуай Цзиньпэнь, министр образования Китая.

Он добавил, что страна выпустит книгу об образовании с использованием искусственного интеллекта в 2025 году. 

Напоминаем 

Исследование Microsoft и Университета Карнеги-Меллона показало, что чрезмерная доверие к ИИ ухудшает когнитивные способности людей. В опросе 319 IT-специалистов была выявлена прямая зависимость между уверенностью в ИИ и снижением критического мышления.

Искусственный интеллект и образование будущего: Михаил Поплавский рассказал, о чем будет его следующая книга28.02.25, 09:42 • 24456 просмотров

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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