Штучний інтелект може може гальмувати людське пізнання та шкодити навичкам критичного мислення - дослідження

Люди втрачають навички мислення спираючись на штучний інтелект. При неправильному використанні технології можуть призвести до погіршення когнітивних здібностей. Про це ідеться у дослідженні Microsoft, передає УНН.

Деталі

Штучний інтелект викликає багато запитань і занепокоєння, а нове дослідження Microsoft та Університету Карнегі-Меллона підтверджує необхідність обережності, вказуючи на те, що ШІ може атрофувати людське пізнання.

При неправильному використанні технології можуть призвести до погіршення когнітивних здібностей, які слід зберегти - пишуть дослідники.

У дослідженні брали участь понад 300 фахівців IT

Упродовж дослідження були опитані 319 працівників інформаційних технологій або працівників, які обробляють дані чи інформацію.

Мета - з’ясувати, наскільки вони впевнені в можливостях штучного інтелекту та наскільки вони критично мислили, використовуючи штучний інтелект для виконання завдань.

Критичне мислення було визначено як таке, що підпадає під одну з шести категорій: знання (запам’ятовування ідей), розуміння (розуміння ідей), застосування (виконання ідей у ​​реальному світі), аналіз (протиставлення та зв’язок ідей), синтез (об’єднання ідей) та оцінка (оцінка ідей).

Опитані інтелектуальні працівники принаймні раз на тиждень використовували ШІ, наприклад ChatGPT, і навели 936 прикладів того, як вони використовували ШІ на роботі, починаючи від пошуку фактів і закінчуючи підсумовуванням тексту.

Meta, Microsoft та Alphabet планують витратити $228 млрд на тлі інвестицій у ШІ

Вони в основному використовували критичне мислення для встановлення чітких підказок, уточнення підказок і перевірки відповідей ШІ на зовнішні джерела.

Завдяки своєму аналізу дослідники виявили, що штучний інтелект може підвищити ефективність, але водночас ШІ порушує пізнання.

Крім того було визначено, що чим більше люди були впевнені в здатності ШІ виконати завдання, тим менше навичок критичного мислення вони використовували. Люди, які впевнені в штучному інтелекті, залишили критичне мислення ChatGPT замість того, щоб робити це самостійно та зміцнювати свої когнітивні здібності.

ЄС інвестує 200 мільярдів євро у розвиток штучного інтелекту - фон дер Ляєн