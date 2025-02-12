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Искусственный интеллект может может тормозить человеческое познание и вредить навыкам критического мышления - исследование

Киев  •  УНН

 • 7560 просмотра

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Исследование Microsoft и Университета Карнеги-Меллона показало, что чрезмерное доверие к ИИ ухудшает когнитивные способности людей. В опросе 319 IT-специалистов выявлена прямая зависимость между уверенностью в ИИ и снижением критического мышления.

Люди теряют навыки мышления опираясь на искусственный интеллект. При неправильном использовании технологии могут привести к ухудшению когнитивных способностей. Об этом говорится в исследовании Microsoft, передает УНН.

Детали

Искусственный интеллект вызывает много вопросов и беспокойства, а новое исследование Microsoft и Университета Карнеги-Меллона подтверждает необходимость осторожности, указывая на то, что ИИ может атрофировать человеческое познание.

При неправильном использовании технологии могут привести к ухудшению когнитивных способностей, которые следует сохранить

- пишут исследователи.

В исследовании принимали участие более 300 специалистов IT

В течение исследования были опрошены 319 работников информационных технологий или работников, которые обрабатывают данные или информацию.

Цель - выяснить, насколько они уверены в возможностях искусственного интеллекта и насколько они критически мыслили, используя искусственный интеллект для выполнения задач.

Критическое мышление было определено как подпадающее под одну из шести категорий: знание (запоминание идей), понимание (понимание идей), применение (выполнение идей в реальном мире), анализ (противопоставление и связь идей), синтез (объединение идей) и оценка (оценка идей).

Опрошенные интеллектуальные работники по крайней мере раз в неделю использовали ИИ, например ChatGPT, и привели 936 примеров того, как они использовали ИИ на работе, начиная от поиска фактов и заканчивая суммированием текста.

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Они в основном использовали критическое мышление для установления четких подсказок, уточнения подсказок и проверки ответов ИИ на внешние источники.

Благодаря своему анализу исследователи обнаружили, что искусственный интеллект может повысить эффективность, но в то же время ИИ нарушает познание.

Кроме того, было определено, что чем больше люди были уверены в способности ИИ выполнить задание, тем меньше навыков критического мышления они использовали. Люди, которые уверены в искусственном интеллекте, оставили критическое мышление ChatGPT вместо того, чтобы делать это самостоятельно и укреплять свои когнитивные способности.

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Игорь Тележников

Игорь Тележников

Технологии

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