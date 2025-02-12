Искусственный интеллект может может тормозить человеческое познание и вредить навыкам критического мышления - исследование
Киев • УНН
Исследование Microsoft и Университета Карнеги-Меллона показало, что чрезмерное доверие к ИИ ухудшает когнитивные способности людей. В опросе 319 IT-специалистов выявлена прямая зависимость между уверенностью в ИИ и снижением критического мышления.
Люди теряют навыки мышления опираясь на искусственный интеллект. При неправильном использовании технологии могут привести к ухудшению когнитивных способностей. Об этом говорится в исследовании Microsoft, передает УНН.
Детали
Искусственный интеллект вызывает много вопросов и беспокойства, а новое исследование Microsoft и Университета Карнеги-Меллона подтверждает необходимость осторожности, указывая на то, что ИИ может атрофировать человеческое познание.
При неправильном использовании технологии могут привести к ухудшению когнитивных способностей, которые следует сохранить
В исследовании принимали участие более 300 специалистов IT
В течение исследования были опрошены 319 работников информационных технологий или работников, которые обрабатывают данные или информацию.
Цель - выяснить, насколько они уверены в возможностях искусственного интеллекта и насколько они критически мыслили, используя искусственный интеллект для выполнения задач.
Критическое мышление было определено как подпадающее под одну из шести категорий: знание (запоминание идей), понимание (понимание идей), применение (выполнение идей в реальном мире), анализ (противопоставление и связь идей), синтез (объединение идей) и оценка (оценка идей).
Опрошенные интеллектуальные работники по крайней мере раз в неделю использовали ИИ, например ChatGPT, и привели 936 примеров того, как они использовали ИИ на работе, начиная от поиска фактов и заканчивая суммированием текста.
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Они в основном использовали критическое мышление для установления четких подсказок, уточнения подсказок и проверки ответов ИИ на внешние источники.
Благодаря своему анализу исследователи обнаружили, что искусственный интеллект может повысить эффективность, но в то же время ИИ нарушает познание.
Кроме того, было определено, что чем больше люди были уверены в способности ИИ выполнить задание, тем меньше навыков критического мышления они использовали. Люди, которые уверены в искусственном интеллекте, оставили критическое мышление ChatGPT вместо того, чтобы делать это самостоятельно и укреплять свои когнитивные способности.
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