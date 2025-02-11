ЕС инвестирует 200 миллиардов евро в развитие искусственного интеллекта - фон дер Ляйен

ЕС планирует инициировать инвестиции в развитие искусственного интеллекта на сумму 200 миллиардов евро. Об этом заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на Саммите действий по искусственному интеллекту. Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Еврокомиссии.

Наконец, вычислительная мощность требует немедленного существенного финансового капитала как из государственного, так и из частного сектора. В этом контексте я приветствую инициативу European AI Champions Initiative, которая обещает 150 миллиардов евро от поставщиков, инвесторов и промышленности. Сегодня я могу объявить, что с нашей инициативой InvestAI мы можем пополнить ее на 50 миллиардов евро. Таким образом, мы стремимся мобилизовать в общей сложности 200 миллиардов евро для инвестиций в ИИ в Европе. Мы сосредоточимся на промышленных и критически важных приложениях. Это будет крупнейшее государственно-частное партнерство в мире для разработки надежного ИИ