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ЕС инвестирует 200 миллиардов евро в развитие искусственного интеллекта - фон дер Ляйен

ЕС инвестирует 200 миллиардов евро в развитие искусственного интеллекта - фон дер Ляйен

Киев  •  УНН

 • 3935 просмотра

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Еврокомиссия планирует привлечь 200 млрд евро инвестиций в развитие искусственного интеллекта. 150 млрд поступят от частного сектора, а 50 млрд - через инициативу InvestAI.

ЕС планирует инициировать инвестиции в развитие искусственного интеллекта на сумму 200 миллиардов евро. Об этом заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на Саммите действий по искусственному интеллекту. Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Еврокомиссии.

Наконец, вычислительная мощность требует немедленного существенного финансового капитала как из государственного, так и из частного сектора. В этом контексте я приветствую инициативу European AI Champions Initiative, которая обещает 150 миллиардов евро от поставщиков, инвесторов и промышленности. Сегодня я могу объявить, что с нашей инициативой InvestAI мы можем пополнить ее на 50 миллиардов евро. Таким образом, мы стремимся мобилизовать в общей сложности 200 миллиардов евро для инвестиций в ИИ в Европе. Мы сосредоточимся на промышленных и критически важных приложениях. Это будет крупнейшее государственно-частное партнерство в мире для разработки надежного ИИ 

- говорится в заявлении.

Напомним 

Во время Саммита по искусственному интеллекту президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европа должна ускорить развитие ИИ, ведь это определяет будущую независимость стран.

Также, он отметил о своем намерении сделать Францию "ведущей в Европе с точки зрения искусственного интеллекта".

Алина Волянская

Алина Волянская

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