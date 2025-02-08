Макрон: Європа може втратити незалежність через відставання у розвитку ШІ
Київ • УНН
На Саміті з штучного інтелекту в Парижі президент Франції закликав Європу прискорити розвиток ШІ. Макрон планує збільшити кількість фахівців з ШІ до 100 тисяч до 2030 року та зробити Францію лідером у цій сфері.
Розвиток штучного інтелекту визначає майбутню незалежність країн. Європа повинна діяти швидше, щоб не втратити свої позиції у глобальній конкуренції. Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон, інформує УНН з посиланням на видання Le Parisien.
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Зазначається, що 07 лютого, на Саміті з штучного інтелекту в Парижі президент Франції Еммануель Макрон закликав Європу не прогавити "революцію штучного інтелекту", інакше вона ризикує втратити контроль та власну незалежність.
Настав час прискоритися, бо зараз розвиток ШІ - це битва за незалежність
Видання повідомляє, що президент Франції виступив проти того, щоб конкуренція у сфері розвитку ШІ звелась лише до битви між США та Китаєм.
Якщо Європа візьметься за це питання, спростить і прискорить його вирішення, у неї з'являться козирі для гри. Нам потрібно більше економічного і європейського патріотизму. Нам потрібно виходити на ринок і купувати французький і європейський ШІ, де б він не з'явився
Глава французької держави також має намір зробити свою країну "провідною в Європі з точки зору штучного інтелекту". Водночас Макрон пообіцяв збільшити кількість підготовлених фахівців із ШІ з 40 000 до 100 тисяч до 2030 року.
"Коли світ прискорюється, ви не можете вирішити сповільнитися", - додав він.
Нагадаємо
Ілон Маск заявив, що майбутнє війни визначатиметься штучним інтелектом і безпілотниками. Він закликав США інвестувати в дрони та прискорити їх виробництво через їх швидкість, маневреність та низьку вартість.
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