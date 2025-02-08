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Макрон: Європа може втратити незалежність через відставання у розвитку ШІ

Макрон: Європа може втратити незалежність через відставання у розвитку ШІ

Київ • УНН

 • 29956 перегляди

На Саміті з штучного інтелекту в Парижі президент Франції закликав Європу прискорити розвиток ШІ. Макрон планує збільшити кількість фахівців з ШІ до 100 тисяч до 2030 року та зробити Францію лідером у цій сфері.

Розвиток штучного інтелекту визначає майбутню незалежність країн. Європа повинна діяти швидше, щоб не втратити свої позиції у глобальній конкуренції. Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон, інформує УНН з посиланням на видання Le Parisien.

Деталі

Зазначається, що 07 лютого, на Саміті з штучного інтелекту в Парижі президент Франції Еммануель Макрон закликав Європу не прогавити "революцію штучного інтелекту", інакше вона ризикує втратити контроль та власну незалежність.

Настав час прискоритися, бо зараз розвиток ШІ - це битва за незалежність

- заявив Макрон.

Видання повідомляє, що президент Франції виступив проти того, щоб конкуренція у сфері розвитку ШІ звелась лише до битви між США та Китаєм.

Якщо Європа візьметься за це питання, спростить і прискорить його вирішення, у неї з'являться козирі для гри. Нам потрібно більше економічного і європейського патріотизму. Нам потрібно виходити на ринок і купувати французький і європейський ШІ, де б він не з'явився

- наголосив Президент Франції.

Глава французької держави також має намір зробити свою країну "провідною в Європі з точки зору штучного інтелекту". Водночас Макрон пообіцяв збільшити кількість підготовлених фахівців із ШІ з 40 000 до 100 тисяч до 2030 року.

"Коли світ прискорюється, ви не можете вирішити сповільнитися", - додав він.

Нагадаємо

Ілон Маск заявив, що майбутнє війни визначатиметься штучним інтелектом і безпілотниками. Він закликав США інвестувати в дрони та прискорити їх виробництво через їх швидкість, маневреність та низьку вартість.

Meta, Microsoft та Alphabet планують витратити $228 млрд на тлі інвестицій у ШІ07.02.25, 08:53 • 28552 перегляди

Віта Зеленецька

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