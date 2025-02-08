Макрон: Європа може втратити незалежність через відставання у розвитку ШІ

Розвиток штучного інтелекту визначає майбутню незалежність країн. Європа повинна діяти швидше, щоб не втратити свої позиції у глобальній конкуренції. Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон, інформує УНН з посиланням на видання Le Parisien.

Деталі

Зазначається, що 07 лютого, на Саміті з штучного інтелекту в Парижі президент Франції Еммануель Макрон закликав Європу не прогавити "революцію штучного інтелекту", інакше вона ризикує втратити контроль та власну незалежність.

Видання повідомляє, що президент Франції виступив проти того, щоб конкуренція у сфері розвитку ШІ звелась лише до битви між США та Китаєм.

Якщо Європа візьметься за це питання, спростить і прискорить його вирішення, у неї з'являться козирі для гри. Нам потрібно більше економічного і європейського патріотизму. Нам потрібно виходити на ринок і купувати французький і європейський ШІ, де б він не з'явився