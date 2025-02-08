Макрон: Европа может потерять независимость из-за отставания в развитии ИИ
Киев • УНН
На Саммите по искусственному интеллекту в Париже президент Франции призвал Европу ускорить развитие ИИ. Макрон планирует увеличить количество специалистов по ИИ до 100 тысяч к 2030 году и сделать Францию лидером в этой сфере.
Развитие искусственного интеллекта определяет будущую независимость стран. Европа должна действовать быстрее, чтобы не потерять свои позиции в глобальной конкуренции. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, информирует УНН со ссылкой на издание Le Parisien.
Детали
Отмечается, что 07 февраля, на Саммите по искусственному интеллекту в Париже президент Франции Эммануэль Макрон призвал Европу не упустить "революцию искусственного интеллекта", иначе она рискует потерять контроль и собственную независимость.
Пришло время ускориться, потому что сейчас развитие ИИ - это битва за независимость
Издание сообщает, что президент Франции выступил против того, чтобы конкуренция в сфере развития ИИ свелась только к битве между США и Китаем.
Если Европа возьмется за этот вопрос, упростит и ускорит его решение, у нее появятся козыри для игры. Нам нужно больше экономического и европейского патриотизма. Нам нужно выходить на рынок и покупать французский и европейский ИИ, где бы он ни появился
Глава французского государства также намерен сделать свою страну "ведущей в Европе с точки зрения искусственного интеллекта". Одновременно Макрон пообещал увеличить количество подготовленных специалистов по ИИ с 40 000 до 100 тысяч к 2030 году.
"Когда мир ускоряется, вы не можете решить замедлиться", - добавил он.
Напомним
Илон Маск заявил, что будущее войны будет определяться искусственным интеллектом и беспилотниками. Он призвал США инвестировать в дроны и ускорить их производство из-за их скорости, маневренности и низкой стоимости.
Meta, Microsoft и Alphabet планируют потратить $228 млрд на фоне инвестиций в ИИ07.02.25, 08:53 • 22507 просмотров