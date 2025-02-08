Макрон: Европа может потерять независимость из-за отставания в развитии ИИ

Развитие искусственного интеллекта определяет будущую независимость стран. Европа должна действовать быстрее, чтобы не потерять свои позиции в глобальной конкуренции. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, информирует УНН со ссылкой на издание Le Parisien.

Детали

Отмечается, что 07 февраля, на Саммите по искусственному интеллекту в Париже президент Франции Эммануэль Макрон призвал Европу не упустить "революцию искусственного интеллекта", иначе она рискует потерять контроль и собственную независимость.

Издание сообщает, что президент Франции выступил против того, чтобы конкуренция в сфере развития ИИ свелась только к битве между США и Китаем.

Если Европа возьмется за этот вопрос, упростит и ускорит его решение, у нее появятся козыри для игры. Нам нужно больше экономического и европейского патриотизма. Нам нужно выходить на рынок и покупать французский и европейский ИИ, где бы он ни появился