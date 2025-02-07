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Маск вважає, що ШІ і дрони - це майбутнє війни

Маск вважає, що ШІ і дрони - це майбутнє війни

Київ • УНН

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Ілон Маск заявив, що майбутнє війни визначатиметься штучним інтелектом і безпілотниками. Він закликав США інвестувати в дрони та прискорити їх виробництво через їх швидкість, маневреність та низьку вартість.

Еволюція штучного інтелекта визначає тактику і розстановку сил на полі бою. Ілон Маск, генеральний директор SpaceX, Tesla і X вважає, що майбутнє війни визначатиметься штучним інтелектом і безпілотниками.

Передає УНН із посиланням на Вloomberg.

Ілон Маск, генеральний директор компанії SpaceX, заявив, що майбутнє війни - це штучний інтелект і безпілотники. Про це Маск сказав під час розмови минулого літа у Військовій академії США у Вест-Пойнті, штат Нью-Йорк. Відеозапис цієї розмови було опупліковано нещодавно.

Нинішня війна в Україні - це вже значною мірою війна безпілотників, - - Якщо буде велика сила, яка буде володіти безпілотниками, то це буде війна за допомогою безпілотників. Якщо буде велика силова війна, то це, швидше за все, буде війна безпілотників

- сказав 53-річний Ілон Маск.

Мільярдер заявив, що США потрібно інвестувати в безпілотники і прискорити темпи їх виробництва в країні.

Безпілотники швидкі, маневрені та недорогі й можуть перевершити великі військові машини.

- зазначив Маск.

Маск поступово стає одним із найвпливовіших американців в уряді, багато в чому завдяки своїй дружбі з колишнім президентом Дональдом Трампом. 

Нагадаємо

Помічники Ілона Маска отримали доступ до урядової платіжної системи США, через яку проходять трильйони доларів виплат. Це стало можливим після відсторонення високопосадовця Мінфіну адміністрацією Трампа.

Білий дім надав Маску офіційний статус спеціального держслужбовця - CNN04.02.25, 12:30 • 34770 переглядiв

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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