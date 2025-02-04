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Білий дім надав Маску офіційний статус спеціального держслужбовця - CNN

Білий дім надав Маску офіційний статус спеціального держслужбовця - CNN

Київ • УНН

 • 34770 перегляди

Ілон Маск став спеціальним держслужбовцем при президенті Трампі без зарплати. Він отримав допуск до секретної інформації та працюватиме не більше 130 днів на рік.

Мільярдер Ілон Маск відтепер офіційно служить при президенті США Дональді Трампі як спеціальний державний службовець. Про це повідомляє CNN, пише УНН.

Деталі 

За словами представника Білого дому, Ілон Маск офіційно служить при президенті Дональді Трампі як спеціальний державний службовець.

Як повідомляє ЗМІ, це означає, що Ілон Маск - мільярдер і підприємець у сфері технологій, який відіграв важливу роль у новій адміністрації Трампа - не є волонтером, але і не є штатним федеральним службовцем. 

Згідно зі зведенням Міністерства юстиції, спеціальний державний службовець - це "будь-хто, хто працює або повинен працювати на уряд протягом 130 днів або менше протягом 365-денного періоду". 

Що важливо, Маск не отримує зарплату за цю службу. За словами чиновника, обізнаного із цим питанням,  у Маска є допуск до цілком секретної інформації.

Нагадаємо 

Три федеральні профспілки подали позов проти адміністрації Трампа через надання DOGE доступу до конфіденційних даних Мінфіну. Там стверджується, міністр фінансів Скотт Бессент дозволив команді Маска доступ до урядових платіжних систем без належних процедур. 

Аліна Волянська

Аліна Волянська

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