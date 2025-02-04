Белый дом предоставил Маску официальный статус специального госслужащего - CNN

ukenru
Редкоземельные металлы Украины, которые потребовал Трамп в обмен на помощь: что о них известно
08:45 • 94805 просмотра

Редкоземельные металлы Украины, которые потребовал Трамп в обмен на помощь: что о них известно

Будет координировать западную помощь: командующий войсками ОК «Юг» уходит с должности
08:00 • 84396 просмотра

Будет координировать западную помощь: командующий войсками ОК «Юг» уходит с должности

Эксклюзив
Сегодня Всемирный день борьбы с раком: прогнозы ВОЗ и новые вызовы в борьбе с онкологическими заболеваниями
05:30 • 104175 просмотра

Сегодня Всемирный день борьбы с раком: прогнозы ВОЗ и новые вызовы в борьбе с онкологическими заболеваниями

Трамп хочет обменять помощь США на редкоземельные металлы Украины - AFP
3 февраля, 19:20 • 114352 просмотра

Трамп хочет обменять помощь США на редкоземельные металлы Украины - AFP

Нацотбор на Евровидение-2025: когда смотреть, порядок выступлений и кто сейчас фаворит
3 февраля, 15:14 • 144163 просмотра

Нацотбор на Евровидение-2025: когда смотреть, порядок выступлений и кто сейчас фаворит

Эксклюзив
Искусственное регулирование не снизит цены на лекарства, нужна конкуренция между производителями - "Пациенты Украины"
3 февраля, 14:18 • 116743 просмотра

Искусственное регулирование не снизит цены на лекарства, нужна конкуренция между производителями - "Пациенты Украины"

В ООН зафиксировали 79 казней украинских военнопленных россиянами: за какой период
3 февраля, 13:10 • 113906 просмотра

В ООН зафиксировали 79 казней украинских военнопленных россиянами: за какой период

Эксклюзив
Роскошная забывчивость: как помощник Гетманцева Сокур 8 лет "не замечал" сожительницу
3 февраля, 12:50 • 140215 просмотра

Роскошная забывчивость: как помощник Гетманцева Сокур 8 лет "не замечал" сожительницу

Эксклюзив
Пациенты и врачи: как должна работать система обновления медицинских стандартов - разъяснение юриста
3 февраля, 09:55 • 105287 просмотра

Пациенты и врачи: как должна работать система обновления медицинских стандартов - разъяснение юриста

Грэмми 2025: список победителей и скандал с Канье Уэстом и Бьянкой Ценсори
3 февраля, 08:26 • 162458 просмотра

Грэмми 2025: список победителей и скандал с Канье Уэстом и Бьянкой Ценсори

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Враг продвинулся в районе Часового Яра и еще трех населенных пунктов - DeepState

Враг продвинулся в районе Часового Яра и еще трех населенных пунктов - DeepState

4 февраля, 02:15 • 57018 просмотра
США готовятся к выходу из Совета ООН по правам человека и прекращению финансирования помощи Газе

США готовятся к выходу из Совета ООН по правам человека и прекращению финансирования помощи Газе

4 февраля, 02:49 • 101039 просмотра
Оккупанты создали новую систему, которая блокирует доступ к медицинской помощи на юге

Оккупанты создали новую систему, которая блокирует доступ к медицинской помощи на юге

4 февраля, 03:07 • 81751 просмотра
Над Киевом замечены вражеские дроны: работает ПВО

Над Киевом замечены вражеские дроны: работает ПВО

4 февраля, 03:13 • 107088 просмотра
Канье Уэст назвал "Грэмми" скучным мероприятием после скандала с обнаженной женой

Канье Уэст назвал "Грэмми" скучным мероприятием после скандала с обнаженной женой

07:57 • 91557 просмотра
публикации
Редкоземельные металлы Украины, которые потребовал Трамп в обмен на помощь: что о них известно

Редкоземельные металлы Украины, которые потребовал Трамп в обмен на помощь: что о них известно

08:45 • 94805 просмотра
Нацотбор на Евровидение-2025: когда смотреть, порядок выступлений и кто сейчас фаворит

Нацотбор на Евровидение-2025: когда смотреть, порядок выступлений и кто сейчас фаворит

3 февраля, 15:14 • 144163 просмотра
Роскошная забывчивость: как помощник Гетманцева Сокур 8 лет "не замечал" сожительницу

Роскошная забывчивость: как помощник Гетманцева Сокур 8 лет "не замечал" сожительницу
Эксклюзив

3 февраля, 12:50 • 140215 просмотра
Сотрудничество Броваров и Эрлангена: партнерство, которое укрепляет общины

Сотрудничество Броваров и Эрлангена: партнерство, которое укрепляет общины

3 февраля, 09:00 • 141489 просмотра
Грэмми 2025: список победителей и скандал с Канье Уэстом и Бьянкой Ценсори

Грэмми 2025: список победителей и скандал с Канье Уэстом и Бьянкой Ценсори

3 февраля, 08:26 • 162458 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
"Это были лучшие свидания в жизни": Александр "Терен" и Инна Белень заявили о разрыве

"Это были лучшие свидания в жизни": Александр "Терен" и Инна Белень заявили о разрыве

10:49 • 10172 просмотра
Джастин Балдони эмоционально и финансово опустошен из-за судебной волокиты с Блейк Лайвли

Джастин Балдони эмоционально и финансово опустошен из-за судебной волокиты с Блейк Лайвли

10:14 • 17373 просмотра
Король Чарльз и королева Камилла отправятся в Италию, чтобы отпраздновать 20-ю годовщину брака

Король Чарльз и королева Камилла отправятся в Италию, чтобы отпраздновать 20-ю годовщину брака

09:08 • 33477 просмотра
Канье Уэст назвал "Грэмми" скучным мероприятием после скандала с обнаженной женой

Канье Уэст назвал "Грэмми" скучным мероприятием после скандала с обнаженной женой

07:57 • 91557 просмотра
Судебная битва на $400 миллионов: адвокаты Джастина Балдони и Блейк Лайвли сойдутся на первом заседании

Судебная битва на $400 миллионов: адвокаты Джастина Балдони и Блейк Лайвли сойдутся на первом заседании

3 февраля, 15:35 • 109087 просмотра
Актуальное
Белый дом предоставил Маску официальный статус специального госслужащего - CNN

Белый дом предоставил Маску официальный статус специального госслужащего - CNN

Киев  •  УНН

 • 6767 просмотра

Read in English

Илон Маск стал специальным госслужащим при президенте Трампе без зарплаты. Он получил допуск к секретной информации и будет работать не более 130 дней в году.

Миллиардер Илон Маск отныне официально служит при президенте США Дональде Трампе как специальный государственный служащий. Об этом сообщает CNN, пишет УНН.

Детали 

По словам представителя Белого дома, Илон Маск официально служит при президенте Дональде Трампе как специальный государственный служащий.

Как сообщает СМИ, это означает, что Илон Маск - миллиардер и предприниматель в сфере технологий, который сыграл важную роль в новой администрации Трампа - не является волонтером, но и не является штатным федеральным служащим. 

Согласно сводке Министерства юстиции, специальный государственный служащий - это "любой, кто работает или должен работать на правительство в течение 130 дней или менее в течение 365-дневного периода". 

Что важно, Маск не получает зарплату за эту службу. По словам чиновника, знакомого с этим вопросом,  у Маска есть допуск к совершенно секретной информации.

Напомним 

Три федеральных профсоюза подали иск против администрации Трампа из-за предоставления DOGE доступа к конфиденциальным данным Минфина. Там утверждается, министр финансов Скотт Бессент разрешил команде Маска доступ к правительственным платежным системам без надлежащих процедур. 

Алина Волянская

Алина Волянская

Новости Мира
ministerstvo-yustitsii-soedinennikh-shtatov-amerikiМинистерство юстиции Соединенных Штатов Америки
ministerstvo-finansov-soedinennikh-shtatov-amerikiМинистерство финансов Соединенных Штатов Америки
belii-domБелый дом
donald-trampДональд Трамп
ilon-maskЭлон Маск
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты

Обратиться по вопросам размещения рекламы