Белый дом предоставил Маску официальный статус специального госслужащего - CNN

Миллиардер Илон Маск отныне официально служит при президенте США Дональде Трампе как специальный государственный служащий. Об этом сообщает CNN, пишет УНН.

Детали

По словам представителя Белого дома, Илон Маск официально служит при президенте Дональде Трампе как специальный государственный служащий.

Как сообщает СМИ, это означает, что Илон Маск - миллиардер и предприниматель в сфере технологий, который сыграл важную роль в новой администрации Трампа - не является волонтером, но и не является штатным федеральным служащим.

Согласно сводке Министерства юстиции, специальный государственный служащий - это "любой, кто работает или должен работать на правительство в течение 130 дней или менее в течение 365-дневного периода".

Что важно, Маск не получает зарплату за эту службу. По словам чиновника, знакомого с этим вопросом, у Маска есть допуск к совершенно секретной информации.

Напомним

Три федеральных профсоюза подали иск против администрации Трампа из-за предоставления DOGE доступа к конфиденциальным данным Минфина. Там утверждается, министр финансов Скотт Бессент разрешил команде Маска доступ к правительственным платежным системам без надлежащих процедур.