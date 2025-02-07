Маск считает, что ИИ и дроны - это будущее войны
Киев • УНН
Илон Маск заявил, что будущее войны будет определяться искусственным интеллектом и беспилотниками. Он призвал США инвестировать в дроны и ускорить их производство из-за их скорости, маневренности и низкой стоимости.
Эволюция искусственного интеллекта определяет тактику и расстановку сил на поле боя. Илон Маск, генеральный директор SpaceX, Tesla и X считает, что будущее войны будет определяться искусственным интеллектом и беспилотниками.
Передает УНН со ссылкой на Вloomberg.
Илон Маск, генеральный директор компании SpaceX, заявил, что будущее войны - это искусственный интеллект и беспилотники. Об этом Маск сказал во время разговора прошлым летом в Военной академии США в Вест-Пойнте, штат Нью-Йорк. Видеозапись этого разговора была опупликована недавно.
Нынешняя война в Украине - это уже в значительной степени война беспилотников, - Если будет большая сила, которая будет обладать беспилотниками, то это будет война с помощью беспилотников. Если будет большая силовая война, то это, скорее всего, будет война беспилотников
Миллиардер заявил, что США нужно инвестировать в беспилотники и ускорить темпы их производства в стране.
Беспилотники быстрые, маневренные и недорогие и могут превзойти большие военные машины.
Маск постепенно становится одним из самых влиятельных американцев в правительстве, во многом благодаря своей дружбе с бывшим президентом Дональдом Трампом.
Напомним,
Помощники Илона Маска получили доступ к правительственной платежной системе США, через которую проходят триллионы долларов выплат. Это стало возможным после отстранения высокопоставленного чиновника Минфина администрацией Трампа.
Белый дом предоставил Маску официальный статус специального госслужащего - CNN04.02.25, 12:30 • 33862 просмотра