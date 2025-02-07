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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Meta, Microsoft и Alphabet планируют потратить $228 млрд на фоне инвестиций в ИИ

Meta, Microsoft и Alphabet планируют потратить $228 млрд на фоне инвестиций в ИИ

Киев  •  УНН

 • 4001 просмотра

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Технологические гиганты планируют увеличить капитальные расходы на инфраструктуру ИИ на 55% по сравнению с 2024 годом. Meta, Microsoft и Alphabet ожидают, что инвестиции окупятся в долгосрочной перспективе, несмотря на сомнения инвесторов.

Материнская компания Facebook Meta, Microsoft и материнская компания Google Alphabet ожидают совокупных капитальных затрат в размере $228 млрд в 2025 году, обусловленных их инвестициями в инфраструктуру искусственного интеллекта. Это на 55% больше, чем примерно $150 млрд, о расходах которых компании сообщили в 2024 году, пишет УНН со ссылкой на Yahoo Finance.

Детали

Технологические гиганты утверждают, что все эти расходы окупятся в долгосрочной перспективе. Инвесторы не так уверены. Неопределенность относительно сроков окупаемости - наряду с дебатами о том, действительно ли оправданы такие высокие уровни расходов - продолжает подпитывать опасения с каждым циклом доходов.

О более высоких, чем ожидалось, капитальных затратах компаний в год стало известно как раз в тот момент, когда инвесторы внимательно изучают большие расходы Big Tech на искусственный интеллект.

Показательный пример: DeepSeek. Китайский стартап поразил рынки на прошлой неделе, когда он дебютировал с моделями ИИ с открытым исходным кодом, конкурентоспособными с OpenAI, за малую часть цены. Акции технологических компаний распродавались во всех направлениях, на фоне того, как модель поставила под сомнение обоснованность гигантских расходов технологических гигантов на инфраструктуру искусственного интеллекта.

Самые богатые люди мира потеряли $108 млрд из-за китайского ИИ-стартапа28.01.25, 15:56 • 30924 просмотра

Сюрприз DeepSeek, похоже, не повлиял на крупные планы расходов технологических компаний.

На прошлой неделе Meta подтвердила, что потратит от 60 до 65 миллиардов долларов в 2025 году, что значительно больше, чем ее предыдущий прогноз для инвесторов в размере от 38 до 40 миллиардов долларов в год. Генеральный директор Марк Цукерберг сказал, что компания в конечном итоге потратит "сотни миллиардов долларов" на "долгосрочные инвестиции в инфраструктуру ИИ". Это включает инвестиции в строительство крупных центров обработки данных, таких как строительство нового объекта в Луизиане размером почти с Манхэттен.

Во вторник Google сообщила, что планирует потратить 75 миллиардов долларов в этом году, что примерно на 30% больше, чем ожидали на Уолл-стрит, согласно данным LSEG. Акции Alphabet упали на 7% после объявления.

Инвесторы с опаской отнеслись к расходам Microsoft, на фоне того, как ее службы ИИ вовсю пытаются набрать обороты.

Почти 56 миллиардов долларов расходов компании в 2024 финансовом году (за год, закончившийся 31 июня), в том числе на ИИ - в сочетании с более низким, чем ожидалось, доходом, связанным с искусственным интеллектом, - привели к падению акций после результатов прошлым летом. 

На вопрос о том, как Meta монетизирует ИИ, ответ компании был более менее "тратьте сейчас, беспокойтесь позже". Финансовый директор Meta Сьюзан Ли сказала в телефонном разговоре после отчета о доходах 29 января: "Наша первоначальная цель для Meta AI действительно заключается в создании отличного потребительского опыта, и, честно говоря, именно на это сейчас направлены все наши усилия".

"Я думаю, что со временем здесь появятся достаточно четкие возможности монетизации, включая платные рекомендации и премиум-предложение, но это не то, на чем мы сейчас сосредоточены с точки зрения разработки Meta AI", - добавила она.

Акции Meta выросли после отчета о доходах, несмотря на отсутствие ясности, поскольку компания указала на быстрое внедрение своих инструментов ИИ для рекламодателей, которых увеличилось до 4 миллионов с 1 миллиона шесть месяцев назад. Ли сказала: "Использование Meta AI продолжает масштабироваться с более чем 700 миллионами ежемесячных активных пользователей".

Даг Анмут из JPMorgan сказал, что "прибыль от инвестиций в искусственный интеллект более очевидна в основном рекламном бизнесе Meta", чем в Google.

Финансовый директор Google Анат Ашкенази сказал, что облачный сегмент компании "приносит миллиарды годового дохода от инфраструктуры ИИ и генеративных решений ИИ", но не дал подробностей. Ашкенази добавил, что спрос на ее продукты Cloud AI опережает возможности. Google отказалась отвечать на вопрос о доходах от ИИ.

Между тем, в своем последнем квартальном отчете о доходах Microsoft заявила, что общий объем ее бизнеса в области искусственного интеллекта, который включает услуги искусственного интеллекта Azure, а также другие предложения Copilot и генерирующего искусственного интеллекта, превысил годовой уровень дохода в 13 миллиардов долларов США за период, закончившийся 31 декабря. Microsoft заявила, что искусственный интеллект способствовал росту дохода Azure на 13 процентных пунктов, который увеличился на 31% по сравнению с предыдущим годом. Доходы Microsoft от ИИ частично обусловлены обязательствами OpenAI. Собственный путь OpenAI к монетизации не понятен, на фоне того, как ИИ-стартап подсчитал, что потерял 5 миллиардов долларов в 2024 году, получив лишь 3,7 миллиарда долларов дохода.

Amazon инвестирует 100 млрд долларов в облачные технологии и искусственный интеллект07.02.25, 04:34 • 21238 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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