Meta, Microsoft и Alphabet планируют потратить $228 млрд на фоне инвестиций в ИИ

Материнская компания Facebook Meta, Microsoft и материнская компания Google Alphabet ожидают совокупных капитальных затрат в размере $228 млрд в 2025 году, обусловленных их инвестициями в инфраструктуру искусственного интеллекта. Это на 55% больше, чем примерно $150 млрд, о расходах которых компании сообщили в 2024 году, пишет УНН со ссылкой на Yahoo Finance.

Детали

Технологические гиганты утверждают, что все эти расходы окупятся в долгосрочной перспективе. Инвесторы не так уверены. Неопределенность относительно сроков окупаемости - наряду с дебатами о том, действительно ли оправданы такие высокие уровни расходов - продолжает подпитывать опасения с каждым циклом доходов.

О более высоких, чем ожидалось, капитальных затратах компаний в год стало известно как раз в тот момент, когда инвесторы внимательно изучают большие расходы Big Tech на искусственный интеллект.

Показательный пример: DeepSeek. Китайский стартап поразил рынки на прошлой неделе, когда он дебютировал с моделями ИИ с открытым исходным кодом, конкурентоспособными с OpenAI, за малую часть цены. Акции технологических компаний распродавались во всех направлениях, на фоне того, как модель поставила под сомнение обоснованность гигантских расходов технологических гигантов на инфраструктуру искусственного интеллекта.

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Сюрприз DeepSeek, похоже, не повлиял на крупные планы расходов технологических компаний.

На прошлой неделе Meta подтвердила, что потратит от 60 до 65 миллиардов долларов в 2025 году, что значительно больше, чем ее предыдущий прогноз для инвесторов в размере от 38 до 40 миллиардов долларов в год. Генеральный директор Марк Цукерберг сказал, что компания в конечном итоге потратит "сотни миллиардов долларов" на "долгосрочные инвестиции в инфраструктуру ИИ". Это включает инвестиции в строительство крупных центров обработки данных, таких как строительство нового объекта в Луизиане размером почти с Манхэттен.

Во вторник Google сообщила, что планирует потратить 75 миллиардов долларов в этом году, что примерно на 30% больше, чем ожидали на Уолл-стрит, согласно данным LSEG. Акции Alphabet упали на 7% после объявления.

Инвесторы с опаской отнеслись к расходам Microsoft, на фоне того, как ее службы ИИ вовсю пытаются набрать обороты.

Почти 56 миллиардов долларов расходов компании в 2024 финансовом году (за год, закончившийся 31 июня), в том числе на ИИ - в сочетании с более низким, чем ожидалось, доходом, связанным с искусственным интеллектом, - привели к падению акций после результатов прошлым летом.

На вопрос о том, как Meta монетизирует ИИ, ответ компании был более менее "тратьте сейчас, беспокойтесь позже". Финансовый директор Meta Сьюзан Ли сказала в телефонном разговоре после отчета о доходах 29 января: "Наша первоначальная цель для Meta AI действительно заключается в создании отличного потребительского опыта, и, честно говоря, именно на это сейчас направлены все наши усилия".

"Я думаю, что со временем здесь появятся достаточно четкие возможности монетизации, включая платные рекомендации и премиум-предложение, но это не то, на чем мы сейчас сосредоточены с точки зрения разработки Meta AI", - добавила она.

Акции Meta выросли после отчета о доходах, несмотря на отсутствие ясности, поскольку компания указала на быстрое внедрение своих инструментов ИИ для рекламодателей, которых увеличилось до 4 миллионов с 1 миллиона шесть месяцев назад. Ли сказала: "Использование Meta AI продолжает масштабироваться с более чем 700 миллионами ежемесячных активных пользователей".

Даг Анмут из JPMorgan сказал, что "прибыль от инвестиций в искусственный интеллект более очевидна в основном рекламном бизнесе Meta", чем в Google.

Финансовый директор Google Анат Ашкенази сказал, что облачный сегмент компании "приносит миллиарды годового дохода от инфраструктуры ИИ и генеративных решений ИИ", но не дал подробностей. Ашкенази добавил, что спрос на ее продукты Cloud AI опережает возможности. Google отказалась отвечать на вопрос о доходах от ИИ.

Между тем, в своем последнем квартальном отчете о доходах Microsoft заявила, что общий объем ее бизнеса в области искусственного интеллекта, который включает услуги искусственного интеллекта Azure, а также другие предложения Copilot и генерирующего искусственного интеллекта, превысил годовой уровень дохода в 13 миллиардов долларов США за период, закончившийся 31 декабря. Microsoft заявила, что искусственный интеллект способствовал росту дохода Azure на 13 процентных пунктов, который увеличился на 31% по сравнению с предыдущим годом. Доходы Microsoft от ИИ частично обусловлены обязательствами OpenAI. Собственный путь OpenAI к монетизации не понятен, на фоне того, как ИИ-стартап подсчитал, что потерял 5 миллиардов долларов в 2024 году, получив лишь 3,7 миллиарда долларов дохода.

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