Самые богатые люди мира потеряли $108 млрд из-за китайского ИИ-стартапа
Киев • УНН
500 самых богатых людей мира потеряли $108 млрд из-за падения акций технологических компаний. Наибольшие потери понесли Ларри Эллисон ($27,6 млрд) и Дженсен Хуанг ($20,8 млрд) из-за китайского ИИ-стартапа DeepSeek.
На этой неделе состояние многих богатейших миллиардеров мира резко сократилось, поскольку китайский стартап по генеративному искусственному интеллекту DeepSeek привел в штопор фондовый рынок США. Миллиардеры, чье состояние связано с искусственным интеллектом, понесли наибольшие потери.
Передает УНН со ссылкой на Bloomberg и Forbes.
Детали
Анонс новой платформы искусственного интеллекта, китайской DeepSeek, вызвал резкое падение акций западных технологий, связанных с искусственным интеллектом. Это связано с тем, что новичок обещает высокую производительность при очень низких затратах. Распродажа технологических компаний, связанных с китайским разработчиком искусственного интеллекта DeepSeek, привела к резкому падению основных индексов.
500 самых богатых людей мира в понедельник потеряли 108 миллиардов долларов. Особенно выделилась компания Nvidiа, которая потеряла рекордные 589 миллиардов долларов. Акции американского производителя графических процессоров упали на 17%. Это самое большое падение за всю историю компании. Личное состояние исполнительного директора и крупнейшего акционера Nvidia Дженсена Хуанга снизилось на 20,7 миллиарда долларов после закрытия рынка, соответственно он потерял 10-ю строчку и перешел на 17-е место в списке миллиардеров Forbes.
Председатель правления Oracle Ларри Эллисон потерял 27,6 миллиарда долларов из-за падения стоимости акций его компании на 14%. Эллисон опустился с третьего на пятое место в списке самых богатых людей планеты.
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Список из десяти миллиардеров, которые потеряли больше всех:
Ларри Эллисон - глава Oracle (27,6 миллиарда долларов);
Дженсен Хуанг - генеральный директор Nvidia ($20,8 млрд);
Майкл Делл - генеральный директор Dell ($12,4 млрд);
Ларри Пейдж - сооснователь Google ($6,3 млрд);
Сергей Брин - сооснователь Google ($5,4 млрд);
Андреас фон Бехтольшайм - инвестор Google ($5,4 млрд);
Илон Маск - генеральный директор Tesla ($5,3 млрд);
Томас Петерфи - глава Interactive Brokers ($4,1 млрд);
Генри Самуэли - глава Broadcom ($3,7 млрд);
Генри Николас III - соучредитель Broadcom (2,8 миллиарда долларов).
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Справка
Компания DeepSeek, базирующаяся в Ханчжоу, разрабатывает модели искусственного интеллекта с открытым кодом. Впервые DeepSeek попал в поле зрения многих западных инвесторов в эти выходные, когда ее бесплатный чат-бот DeepSeek R1 возглавил чарты загрузок по всему миру.
Количество новых пользователей было настолько большим, что DeepSeek вынужден была ограничить регистрацию пользователями с китайскими номерами телефонов.
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