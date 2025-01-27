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Китайское ИИ-приложение DeepSeek опередило ChatGPT в рейтинге App Store в США

Китайское ИИ-приложение DeepSeek опередило ChatGPT в рейтинге App Store в США

Киев  •  УНН

 • 4243 просмотра

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Приложение AI Assistant от китайского стартапа DeepSeek стало №1 среди бесплатных приложений в App Store США. Успех достигнут несмотря на ограничения США на экспорт передовых чипов в Китай.

Приложение AI Assistant от китайского стартапа DeepSeek стало самым популярным бесплатным приложением в американском App Store, обогнав ChatGPT. Популярность приложения, выпущенного 10 января, стремительно выросла среди пользователей в США.

Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

 По данным исследовательской компании Sensor Tower, приложение на основе искусственного интеллекта, работающее на основе модели DeepSeek-V3, которая, по словам ее создателей, «возглавляет таблицу лидеров среди моделей с открытым исходным кодом и конкурирует с самыми передовыми моделями с закрытым исходным кодом в мире», резко выросло в популярности среди пользователей США с момента его выпуска 10 января.

Такой прорыв китайского стартапа DeepSeek стал важным сигналом для Кремниевой долины. Событие перевернуло устоявшиеся взгляды на доминирование США в области искусственного интеллекта и поставило под сомнение эффективность экспортного контроля Вашингтона.

Как сообщает СМИ, модели ИИ от ChatGPT до DeepSeek требуют передовых чипов для обучения. Администрация Байдена с 2021 года расширила сферу запретов, призванных остановить экспорт этих чипов в Китай и их использование для обучения моделей ИИ китайских фирм.

Впрочем, согласно статье DeepSeek, опубликованной в прошлом месяце, написали, что DeepSeek-V3 использовал для обучения чипы Nvidia H800, потратив на это менее 6 миллионов долларов.

Однако то, что китайский стартап смог достичь таких успехов с помощью менее мощных чипов, чем те, которые США пытались заблокировать для экспорта в Китай, заставила руководителей американских технологических компаний задуматься. Это поставило под сомнение способность США эффективно ограничивать технологический прогресс своих конкурентов через контроль за поставками передовых чипов.

DeepSeek стала первой китайской моделью ИИ, которую американская индустрия оценила как такую, которая не только сравнялась с лучшими американскими моделями, но и в некоторых аспектах превзошла их. Это свидетельствует о росте влияния китайских стартапов на глобальном рынке искусственного интеллекта.

Напомним 

Исследовательские институты искусственного интеллекта Китая и университеты приобрели партии полупроводников Nvidia (NVDA.O), экспорт которых США запретил в Китай.

Алина Волянская

Алина Волянская

Технологии
kremnievaya-dolinaКремниевая долина
chatgptЧатГПТ
dzho-baidenДжо Байден
kitaiКитай
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты

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