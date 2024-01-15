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Reuters: уряд Китаю купують чіпи Nvidia попри заборону США

Reuters: уряд Китаю купують чіпи Nvidia попри заборону США

Київ • УНН

 • 39147 перегляди

Дослідницькі інститути штучного інтелекту Китаю та університети придбали партії напівпровідників Nvidia (NVDA.O), експорт яких США заборонив до Китаю.

Протягом останнього року китайські військові органи, державні дослідницькі інститути штучного інтелекту та університети придбали партії напівпровідників Nvidia, експорт яких США заборонив до Китаю, повідомляє Reuters, передає УНН.

Деталі

Продажі здебільшого невідомими китайським постачальниками підкреслюють труднощі, з якими стикається Вашингтон, попри його заборони, повністю відрізати доступ Китаю до передових американських чіпів, які могли б сприяти проривам у штучному інтелекті та військовим цілям.

Купівля чи продаж високоякісних американських мікросхем не є незаконними в Китаї, і загальнодоступна тендерна документація показує, що десятки китайських організацій купили та отримали напівпровідники Nvidia після введення обмежень.

Серед них A100 і більш потужний чіп H100, експорт яких до Китаю та Гонконгу було заборонено у вересні 2022 року, а також повільніші чіпи A800 і H800, розроблені Nvidia для китайського ринку, але які також були заборонені в жовтні минулого року.

йдеться у повідомленні видання.

Серед покупців були елітні університети, а також дві організації, на які поширюються експортні обмеження США – Харбінський технологічний інститут та Університет електронних наук і технологій Китаю, які були звинувачені в участі у військових справах або зв’язаності з військовим органом, що суперечить вимогам США.

Зазначається, що після обмежень у США в Китаї виник підпільний ринок таких мікросхем.

Водночас Nvidia заявила, що дотримується всіх чинних законів про експортний контроль і вимагає від своїх клієнтів робити те саме.

Доповнення

Кріс Міллер, професор Університету Тафтса та автор книги "Війна чіпів: боротьба за найважливішу технологію у світі", сказав, що нереально вважати, що експортні обмеження США можуть бути водонепроникними, враховуючи, що чіпи малі і їх легко провезти контрабандою.

Китай висловив США занепокоєння щодо обмежень стосовно чіпів11.01.24, 15:44 • 24809 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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