Reuters: правительство Китая покупают чипы Nvidia несмотря на запрет США

В течение последнего года китайские военные органы, государственные исследовательские институты искусственного интеллекта и университеты приобрели партии полупроводников Nvidia, экспорт которых США запретил в Китай, сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

Продажи в основном неизвестными китайским поставщиками подчеркивают трудности, с которыми сталкивается Вашингтон, несмотря на его запреты, полностью отрезать доступ Китая к передовым американским чипам, которые могли бы способствовать прорывам в искусственном интеллекте и военным целям.

Покупка или продажа высококачественных американских микросхем не является незаконной в Китае, и общедоступная тендерная документация показывает, что десятки китайских организаций купили и получили полупроводники Nvidia после введения ограничений.

Среди них A100 и более мощный чип H100, экспорт которых в Китай и Гонконг был запрещен в сентябре 2022 года, а также более медленные чипы A800 и H800, разработанные Nvidia для китайского рынка, но которые также были запрещены в октябре прошлого года. говорится в сообщении издания.

Среди покупателей были элитные университеты, а также две организации, на которые распространяются экспортные ограничения США - Харбинский технологический институт и Университет электронных наук и технологий Китая, которые были обвинены в участии в военных делах или связанности с военным органом, что противоречит требованиям США.

Отмечается, что после ограничений в США в Китае возник подпольный рынок таких микросхем.

В то же время Nvidia заявила, что соблюдает все действующие законы об экспортном контроле и требует от своих клиентов делать то же самое.

Дополнение

Крис Миллер, профессор Университета Тафтса и автор книги "Война чипов: борьба за самую важную технологию в мире", сказал, что нереально считать, что экспортные ограничения США могут быть водонепроницаемыми, учитывая, что чипы малы и их легко провезти контрабандой.

Китай выразил США беспокойство по поводу ограничений в отношении чипов