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Китайський ШІ-додаток DeepSeek випередив ChatGPT у рейтингу App Store у США

Китайський ШІ-додаток DeepSeek випередив ChatGPT у рейтингу App Store у США

Київ • УНН

 • 25918 перегляди

Застосунок AI Assistant від китайського стартапу DeepSeek став №1 серед безкоштовних додатків в App Store США. Успіх досягнуто попри обмеження США на експорт передових чипів до Китаю.

Застосунок AI Assistant від китайського стартапу DeepSeek став найпопулярнішим безкоштовним додатком в американському App Store, обігнавши ChatGPT. Популярність додатка, випущеного 10 січня, стрімко зросла серед користувачів у США.

Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

 За даними дослідницької компанії Sensor Tower, застосунок на основі штучного інтелекту, що працює на основі моделі DeepSeek-V3, яка, за словами її творців, "очолює таблицю лідерів серед моделей з відкритим вихідним кодом і конкурує з найпередовішими моделями із закритим вихідним кодом у світі", різко зріс у популярності серед користувачів США з моменту його випуску 10 січня.

Такий прорив китайського стартапу DeepSeek став важливим сигналом для Кремнієвої долини. Подія перевернула усталені погляди на домінування США в галузі штучного інтелекту та поставила під сумнів ефективність експортного контролю Вашингтона.

Як повідомляє ЗМІ, моделі ШІ від ChatGPT до DeepSeek вимагають передових чипів для навчання. Адміністрація Байдена з 2021 року розширила сферу заборон, покликаних зупинити експорт цих чипів до Китаю та їхнє використання для навчання моделей ШІ китайських фірм.

Утім, згідно статті DeepSeek, опублікованій минулого місяця, написали, що DeepSeek-V3 використовував для навчання чіпи Nvidia H800, витративши на це менше 6 мільйонів доларів.

Однак те, що китайський стартап зміг досягти таких успіхів за допомогою менш потужних чипів, ніж ті, які США намагалися заблокувати для експорту до Китаю, змусила керівників американських технологічних компаній замислитися. Це поставило під сумнів здатність США ефективно обмежувати технологічний прогрес своїх конкурентів через контроль за постачанням передових чипів.

DeepSeek стала першою китайською моделлю ШІ, яку американська індустрія оцінила як таку, що не лише зрівнялася з найкращими американськими моделями, але й у деяких аспектах перевершила їх. Це свідчить про зростання впливу китайських стартапів на глобальному ринку штучного інтелекту.

Нагадаємо 

Дослідницькі інститути штучного інтелекту Китаю та університети придбали партії напівпровідників Nvidia (NVDA.O), експорт яких США заборонив до Китаю.

Аліна Волянська

Аліна Волянська

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