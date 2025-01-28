Китайский конкурент ChatGPT DeepSeek подвергся масштабной кибератаке
Киев • УНН
Китайский ИИ-стартап DeepSeek сообщил о масштабных кибератаках после того, как обогнал ChatGPT в App Store. Компания временно ограничила регистрацию новых пользователей из-за технических проблем.
Китайский технологический стартап DeepSeek объявил, что подвергся «масштабным кибератакам».
Передает УНН со ссылкой на AP News.
Детали
Компания DeepSeek, чей чат-бот опередил OpenAI ChatGPT как самое загружаемое приложение Apple сегодня, сообщила о «масштабных злонамеренных атаках». В DeepSeek подтверждают сбои и неспособность привлекать новых пользователей.
Справка
DeepSeek - это генеративный искусственный интеллект, созданный одноименным китайским стартапом, который в последние дни покоряет мир.
DeepSeek была основана в Ханчжоу, Китай, в 2023 году. Позже в том же году компания выпустила свою первую крупную языковую модель ИИ.
Приложение DeepSeek в настоящее время является самым популярным в магазинах App Store и Google Play. Согласно заявлениям, модели DeepSeek соответствуют возможностям лучших моделей OpenAI, используя при этом лишь долю вычислительной мощности своих западных конкурентов.
Приложение DeepSeek отличается от других чат-ботов, таких как ChatGPT OpenAI, тем, что оно формулирует свои соображения перед тем, как дать ответ на подсказку. Компания утверждает, что ее версия R1 предлагает такую же производительность, как последняя версия OpenAI, и предоставила лицензию на создание на ее основе лицам, которые хотят разрабатывать чат-ботов на основе этой технологии.
Хотя DeepSeek пока может пользоваться популярностью, в то же время стартап стал жертвой кибер-атаки.
Напомним,
В Министерстве цифровой трансформации Украины отреагировали на появление нового китайского DeepSeek и отметили, что «это скорее не революция, а эволюция», которая «вряд ли повлияет на гонку за создание AGI»
Маск раскритиковал проект Трампа на 500 млрд долларов для развития ИИ: штаб президента «в ярости»24.01.25, 17:57 • 37301 просмотр