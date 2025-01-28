Китайський конкурент ChatGPT DeepSeek зазнав масштабної кібератаки

Китайський технологічний стартап DeepSeek оголосив, що зазнав "масштабних кібератак".

Передає УНН із посиланням на AP News.

Деталі

Компанія DeepSeek, чий чат-бот випередив OpenAI ChatGPT як найбільш завантажуваний додаток Apple сьогодні, повдомила про "масштабні зловмисні атаки". У DeepSeek підтверджують збої та нездатність залучати нових користувачів.

Довідка

DeepSeek - це генеративний штучний інтелект, створений однойменним китайським стартапом, який останніми днями підкорює світ.

DeepSeek було засновано в Ханчжоу, Китай, у 2023 році. Пізніше того ж року компанія випустила свою першу велику мовну модель ШІ.

Додаток DeepSeek наразі є найпопулярнішим у магазинах App Store та Google Play. Згідно із заявами, моделі DeepSeek відповідають можливостям найкращих моделей OpenAI, використовуючи при цьому лише частку обчислювальної потужності своїх західних конкурентів.

Додаток DeepSeek відрізняється від інших чат-ботів, таких як ChatGPT OpenAI, тим, що він формулює свої міркування перед тим, як надати відповідь на підказку. Компанія стверджує, що її версія R1 пропонує таку саму продуктивність, як остання версія OpenAI, і надала ліцензію на створення на її основі особам, які хочуть розробляти чат-ботів на основі цієї технології.

Хоча DeepSeek наразі може користуватися популярністю, в той же час стартап став жертвою кібер-атаки.

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