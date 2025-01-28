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Найбагатші люди світу втратили $108 млрд через китайський ШІ-стартап

Найбагатші люди світу втратили $108 млрд через китайський ШІ-стартап

Київ • УНН

 • 31276 перегляди

500 найбагатших людей світу втратили $108 млрд через падіння акцій технологічних компаній. Найбільших втрат зазнали Ларрі Еллісон ($27,6 млрд) та Дженсен Хуанг ($20,8 млрд) через китайський ШІ-стартап DeepSeek.

На цьому тижні статки багатьох найбагатших мільярдерів світу різко скоротилися, оскільки китайський стартап із генеративного штучного інтелекту DeepSeek привів до штопору фондовий ринок США. Мільярдери, чиї статки пов'язані зі штучним інтелектом, зазнали найбільших втрат.

Передає УНН із посиланням на Bloomberg та Forbes.

Деталі

Анонс нової платформи штучного інтелекту, китайської DeepSeek, спричинив різке падіння акцій західних технологій, пов'язаних зі штучним інтелектом. Це пов'язано з тим, що новачок обіцяє високу продуктивність при дуже низьких витратах. Розпродаж технологічних компаній, пов'язаних з китайським розробником штучного інтелекту DeepSeek, призвів до різкого падіння основних індексів.

500 найбагатших людей світу у понеділок втратили 108 мільярдів доларів. Особливо виділилася компанія Nvidiа, яка втратила рекордні 589 мільярдів доларів. Акції американського виробника графічних процесорів впали на 17%. Це найбільше падіння за всю історію компанії. Особистий статок иконавчого директора та найбільшого акціонера Nvidia Дженсена Хуанга знизився на 20,7 мільярда доларів після закриття ринку, відповідно він втратив 10-у сходинку і перейшов на 17-те місце в списку мільярдерів Forbes.

Голова правління Oracle Ларрі Еллісон втратив 27,6 мільярда доларів через падіння вартості акцій його компанії на 14%. Еллісон опустився з третього на п'яте місце в списку найбагатших людей планети.

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Список з десяти мільярдерів, які втратили найбільше:

Ларрі Еллісон – голова Oracle (27,6 мільярда доларів);

Дженсен Хуанг – генеральний директор Nvidia ($20,8 млрд);

Майкл Делл – генеральний директор Dell ($12,4 млрд);

Ларрі Пейдж – співзасновник Google ($6,3 млрд);

Сергій Брін – співзасновник Google ($5,4 млрд);

Андреас фон Бехтольшайм – інвестор Google ($5,4 млрд);

Ілон Маск – генеральний директор Tesla ($5,3 млрд);

Томас Петерфі – голова Interactive Brokers ($4,1 млрд);

Генрі Самуелі – голова Broadcom ($3,7 млрд);

Генрі Ніколас III – співзасновник Broadcom (2,8 мільярда доларів).

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Довідка

Компанія DeepSeek, що базується в Ханчжоу, розробляє моделі штучного інтелекту з відкритим кодом. Вперше DeepSeek потрапив в поле зору багатьох західних інвесторів цими вихідними, коли її безкоштовний чат-бот DeepSeek R1 очолив чарти завантажень по всьому світу.

Кількість нових користувачів була настільки великою, що DeepSeek змушений була обмежити реєстрацію користувачами з китайськими номерами телефонів.

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Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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