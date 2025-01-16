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Маркери авторського права: Цукерберг порівнює використання Meta захищених книг з YouTube

Маркери авторського права: Цукерберг порівнює використання Meta захищених книг з YouTube

Київ • УНН

 • 23893 перегляди

Марк Цукерберг захищає використання Meta набору даних LibGen з захищеними авторським правом електронними книгами. Він проводить паралелі з YouTube, який також бореться з піратським контентом.

Генеральний директор Meta Марк Цукерберг відстоює використання власною компанією набору даних, що містить захищені авторським правом електронні книги. Він проводить паралелі з поводженням YouTube з матеріалами, захищеними авторським правом.

Передає УНН із посиланням на Tech Crunch.

Деталі

Генеральний директор Meta Марк Цукерберг, схоже, використав боротьбу YouTube за видалення піратського контенту, щоб захистити використання власною компанією набору даних, що містить захищені авторським правом електронні книги, як випливає з нещодавно опублікованих фрагментів його свідчень, які він дав наприкінці минулого року.

У нещодавно опублікованій заяві Цукерберг проводить порівняння з YouTube, який також стикається з матеріалами, захищеними авторським правом. Він стверджує, що хоча YouTube іноді розміщує піратський контент, він намагається його видалити. Це має показати, що Meta також відповідально ставиться до матеріалів, захищених авторським правом.

Наприклад, я вважаю, що YouTube може в кінцевому підсумку розміщувати деякі речі, які люди піратують протягом певного періоду часу, але YouTube намагається знищити ці речі

- сказав Цукерберг під час свідчень.

Цукерберг, схоже, захищає використання Meta набору навчальних даних електронних книг під назвою LibGen для розробки сімейства моделей ШІ, відомих як Llama. Llama від Meta конкурує з флагманськими моделями компаній зі штучним інтелектом, таких як OpenAI.

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LibGen, який називає себе "агрегатором посилань", надає доступ до захищених авторським правом творів видавців, зокрема Cengage Learning, Macmillan Learning, McGraw Hill і Pearson Education. На LibGen неодноразово подавали позов, наказували її закрити та оштрафували на десятки мільйонів доларів за порушення авторських прав.

Нагадаємо

Meta планує збільшити кількість політичного контенту в Threads та Instagram, починаючи зі США. Це рішення викликало суперечки через потенційні ризики дезінформації та мови ненависті.

Meta оновила правила модерації контенту, дозволивши звинувачення у психічних розладах на основі гендерної ідентичності. Компанія також змінює систему перевірки фактів та скасовує деякі обмеження щодо мови ненависті.

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Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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